19 фишек дорогих отелей, за ночь в которых люди готовы выложить последние деньги

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Что интересного может быть в обычном гостиничном номере? Кровать, шкаф, тумбочка, зеркало и телевизор (а, да, у вас еще завтрак был включен!). А как насчет личного дворецкого, бассейна с видом на местные достопримечательности, своей гардеробной и рояля в гостиной? Конечно, стоимость ночи в таких люксах буквально зашкаливает. Но самое интересное, что эти номера не простаивают: чтобы их забронировать, выстраиваются целые очереди.

В AdMe.ru провели небольшой эксперимент: мы представили, что собираемся отдохнуть в дорогом номере в начале апреля. Чтобы определиться с выбором отеля, мы зашли на Booking и включили фильтры «4 и 5 звезд». И вот что сайт нам предложил.

Интерьер старинного замка + винный погреб. Испания, отель Castillo de Arteaga (€ 156,4/сутки)

Стены и мебель из соли. Боливия, Hotel Palacio de Sal (стандартный номер от € 180/сутки)

Прозрачные стены и унитаз на крыше. Китай, Glass Cube Guesthouse — у входа в Национальный лесной парк Чжанцзяцзе (€ 199/сутки)

Вид на северное сияние. Исландия, The 5 Million Star Hotel (номер от € 200/сутки)

Личный бассейн с видом на море. Греция, отель The Westin Resort, Costa Navarino (€ 259/сутки)

Лежаки в бассейне. Черногория, отель The Chedi Luštica Bay (суперлюкс от € 267/сутки)

Вид на вулкан. Коста-Рика, Hotel Arenal Kioro Suites & Spa (люкс от € 287/сутки)

Номер, стилизованный под каюту + бесплатная доставка в Диснейленд. Япония, отель Sunroute Plaza Tokyo (€ 303/сутки)

Номер в виде летающей тарелки. Швеция, отель Treehotel (€ 396/сутки)

Отель-яхта с полем для гольфа. Вьетнам, Stellar of the Seas Cruise (люкс от € 512/сутки)

Кинотеатр на открытом воздухе с лежаками и видом на Сиамский залив. Таиланд, отель Six Senses Samui (вилла от € 543/сутки)

Номер и ресторан под водой. Китай, отель InterContinental Shanghai Wonderland (€ 592/сутки)

Ванная с мраморной отделкой и личные тренажеры. Греция, отель Grand Resort Lagonissi (суперлюкс € 607/сутки)

Гостиница в здании бывшей тюрьмы. США, The Liberty, a Luxury Collection Hotel (делюкс от € 630/сутки)

Антикварная мебель и джакузи в пещере. Турция, отель Hanedan Cave Suites (люкс € 640/сутки)

Ледяная мебель. Швеция, Icehotel (€ 782/сутки)

Люкс на высоте 40 метров. Нидерланды, Crane Hotel Faralda (€ 935/сутки)

Ванна в бассейне + трансфер на гидросамолете + дворецкий Мистер Пятница. Мальдивы, отель Soneva Fushi (люкс от € 3 987/сутки)

Люкс «Мост» между двумя зданиями отеля. Багамские острова, The Atlantis, Royal Towers (стоимость номера не озвучивается)

А вы бы рискнули потратить свой месячный (или даже годовой) бюджет на ночь в дорогом отеле?