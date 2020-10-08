19 фактов о загадочной Камбодже, которые открывают азиатскую культуру с новой стороны

Камбоджа — это не то место, которое первым делом приходит на ум при мысли об экзотическом отдыхе. Между тем это небольшое азиатское государство уже давно радушно принимает тех туристов, которых манит возможность хотя бы ненадолго ощутить себя современным Индианой Джонсом.

Редакция AdMe.ru совершила небольшое виртуальное путешествие в таинственную страну кхмеров и даже пообщалась с парой из Санкт-Петербурга, которая однажды решила переехать в этот далекий затерянный мир.

Карен и Дарья делятся впечатлениями о стране

Подобно большинству истинных петербуржцев, Карен и Дарья Саркисовы давно мечтали переехать из холодной северной столицы куда-нибудь поближе к теплому морю. Однажды холодным зимним утром молодая семья вдруг поняла, что если не прямо сейчас, то никогда. Долго не раздумывая, ребята купили билет, собрали вещи и уже через пару часов были на борту самолета, выполняющего рейс до небольшой азиатской страны.

Камбоджа оказалась интересным местом: здесь всегда светит солнце, круглый год растут тропические фрукты, а рядом с Сиануквилем (городом, где поселилось семейство) находятся настоящие райские острова, белый песок и кристально чистая вода которых делают их похожими на Мальдивы.

В кхмерском раю везде чувствуется атмосфера отдыха: по всей стране буквально разливается домашний уют и покой. Однако есть у этого и обратная сторона: здесь не слишком развит сервис.

Любопытная национальная черта местных жителей: длительное знакомство с продавцом здесь автоматически делает товары в 3–4 раза дороже. В разгар рабочего дня обслуживающий персонал может запросто (хотя и без умысла) про вас забыть, если ему вдруг позвонит родственник или знакомый.

Что едят кхмеры на обед?

Азиатская кухня славится своими блюдами из насекомых, и пища Камбоджи не исключение. Жареных скорпионов, змей и муравьев здесь можно встретить и на деревенских рынках, и в городских супермаркетах. Местные употребляют их с тем же удовольствием, с каким мы щелкаем семечки и едим чипсы. Другим экзотичным лакомством считаются тарантулы, которые, как утверждают камбоджийцы, по вкусу напоминают смесь курятины и трески.

У кхмеров необычные традиции

Камбоджийцы — буддисты, а это значит, что они верят в переселение душ. Известно, что жители королевства не только внимательно смотрят себе под ноги, чтобы не наступить случайно на своего прадедушку в образе муравья, но даже устраивают разнообразные церемонии для местных представителей флоры и фауны. Так, относительно недавним тому примером послужила свадьба 2 питонов, которых поженили недалеко от столицы — Пномпеня. 5-метровую «невесту» официально выдали замуж за столь же внушительного по размерам «жениха», так как местные прорицатели были уверены, что в прошлой жизни питоны были супругами в человеческом обличье.

Сами жители устраивают не менее красочную свадебную церемонию: торжество здесь продолжается до трех дней и сопровождается пышным застольем, во время которого молодожены просят благословения у духов их семей и приглашенного священника. Часто бывает женитьба по расчету: из-за того, что на свадьбы кхмерам дарят только деньги, браки здесь иногда заключаются всего на пару дней. Известны случаи, когда почти сразу после праздника молодожены делили между собой «заработанные» деньги и разводились, чтобы потом «пожениться» вновь. Помимо свадьбы одним из наиболее ярких праздников считается Новый год, который обычно отмечается не в январе, а в апреле, с 13-го по 16-е число. В эти дни кхмеры посещают храмы, испрашивают благословение и как следует поливают друг друга водой, веря, что таким образом сумеют привлечь удачу. Если вам очень захочется сделать своим камбоджийским друзьям подарки, ни в коем случае не дарите им предметы белого цвета. Здесь белый считается цветом траура, а потому местные могут подумать, что вы желаете им дурного.

О кхмерских школах

С образованием в Камбодже дела обстоят очень оригинально: с одной стороны, наличие у кхмера высшего образования сразу же придает ему элитарный статус, с другой — большинство родителей забирает своих детей из школ уже после 2–3-го классов начальной школы. В королевстве кхмеров считается, что, если ребенок умеет читать, писать и хоть немного считать, он уже вполне может помогать родителям в работе. В то же время каждый год королевство оплачивает обучение 1 500 счастливчиков в любом вузе мира, поэтому большинство образованных местных свободно говорит на нескольких иностранных языках. Чтобы кхмер считался полноценным членом общества, ему необходимо соблюдать и целый ряд неписаных правил. Так, хотя камбоджийцы обычно едят, сидя на полу, каждый кхмер знает, что сидеть в позе лотоса в гостях — грубый жест, равнозначный высмаркиванию за столом. Разговоры во время еды также не приветствуются: здесь такое поведение считается непростительной грубостью.

Достопримечательности

Камбоджа — древняя страна, возраст которой насчитывает уже более 2 000 лет. За это время кхмеры успели построить огромное количество разнообразных дворцов и храмов, одним из которых является знаменитый комплекс Ангкор-Ват. Этот затерянный в джунглях город стал настолько знаменит, что привлек внимание со стороны кинематографистов, которые однажды сделали это место главной площадкой для съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц».

Не менее интересным местом для туристов является озеро Тонлесап, которое из-за своих колоссальных размеров больше похоже на море. Гигантский водоем знаменит не только своими масштабами, но и тем, что над ним находится настоящая вьетнамская деревня, где приспособились к жизни на воде при помощи большого количества лодок.

В плавучих деревнях есть свои улицы и проспекты, собственные «лодки-школы», «лодки-кафе» и даже «лодки-церкви». Подсчитано, что в самой большой плавучей деревне проживает аж 5 000 человек, чья жизнь постоянно проходит над водой. Для передвижения между зданиями жители деревень используют лодки, а совсем юные «путешественники» предпочитают приплывать друг к другу в гости в обычных тазиках.

Колоритные местные

Известные своей миролюбивостью и строгой приверженностью к буддийским традициям, камбоджийцы не зря считаются одними из самых приветливых народов среди всех жителей азиатских стран. Однако есть у них и свои необычные особенности. Так, у кхмеров считается совершенно нормальным приветствием спросить у знакомого, поел ли он сегодня риса. Универсальным ответом же на этот вопрос будет «да», даже если знакомый в тот день рис в пищу не употреблял. Уважающие личное пространство кхмеры никогда не дотронутся до вашей головы: именно эта часть тела считается здесь обителью души. Вместе с тем кхмеры не посчитают зазорным чавкать в вашем присутствии или издавать другие не особо приятные звуки: для них, как и для китайцев, подобный аккомпанемент будет означать лишь своеобразные аплодисменты повару.

Кхмеры и иностранцы

Быть иностранцем в Кампучии очень почетно: здесь они пользуются безусловным авторитетом. Кхмеры искренно считают, что каждый, кто приехал в их страну, — умный и богатый. Местные, однако, не стремятся вступать в брак даже с самыми богатыми и умными «барангами» (так в стране кхмеров называют иностранцев) — для них это дело принципа. Те же счастливчики, которым удалось завоевать неприступное камбоджийское сердце, уверяют, что жениться на кхмерке — это то же самое, что жениться на всей ее семье: настолько сильно там развиты родственные связи. Туристам, которые решили отдохнуть в стране кхмеров, стоит помнить, что в этой стране ни в коем случае нельзя показывать местным свои голые ступни и тем более направлять их в сторону аборигенов. Этот простой и случайный жест может стать настоящим плевком в душу истинного камбоджийца, ведь ноги здесь — самая грязная часть тела.

О жизни в небольшом камбоджийском городе

По сравнению с другими азиатскими странами Камбоджа — недорогая страна. Продукты питания, аренда жилья и развлечения здесь гораздо дешевле, чем даже в соседних Вьетнаме и Таиланде. В стране кхмеров можно жить, и жить с комфортом: питаться местными фруктами, ходить в спортзал и отдыхать на местных курортах. В таком случае осознание того, что ты находишься в Азии, здесь может прийти лишь тогда, когда будет необходимо проехаться на местном миниатюрном такси — «тук-туке», столь же экзотическом, как и сама Камбоджа.