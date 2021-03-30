19 доказательств того, что у японцев еда — отдельный вид искусства

Все мы знаем, что Япония — страна особого менталитета, ярких обычаев, милых и технологичных товаров. Кажется, что в этой стране все с изюминкой. И это касается даже еды, причем вполне привычных нам блюд: бутербродов, пельменей, булочек, которые японцы найдут как подать оригинально и незабываемо, со своим особым «почерком».

Мы в AdMe.ru верим, что в Японии умеют поднимать настроение даже такими мелочами, как милая еда. И этому безудержному вдохновению у них однозначно стоит поучиться.

Когда даже блюдо с блинчиками можно оформить оригинально

Каждая деталь этого милого печенья — произведение искусства

«Растопила эту эффектную шоколадную фигурку для торта»

«В прошлом году мне тоже подарили такую гориллу и я сделала шоколадный тост»

Миниатюрные панкейки

«Плотно упаковала милые суши в ланч-бокс, и получился будто бы весенний пейзаж»

Японцы умеют добавить щепотку милоты даже в обычные пельмени

В Японии очень популярны фруктовые бутерброды, причем фрукты внутрь иногда кладут даже целиком, не жалея

...а готовые фруктовые сэндвичи можно купить в магазинах

Десерт с сюрпризом

Желе в пчелином оформлении

Даже фруктовый лед для напитков можно подать очень мило

Изящное желе с лепестками сакуры

И даже с формой и подачей булочек можно экспериментировать

Когда пироги — это целое искусство

Колотый лед с клубникой и шоколадом — популярный японский десерт

Печеньки Винни-Пухи

Бисквиты с животным принтом

Оригинальная подача чизкейка с апельсинами