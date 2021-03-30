19 доказательств того, что у японцев еда — отдельный вид искусства
Все мы знаем, что Япония — страна особого менталитета, ярких обычаев, милых и технологичных товаров. Кажется, что в этой стране все с изюминкой. И это касается даже еды, причем вполне привычных нам блюд: бутербродов, пельменей, булочек, которые японцы найдут как подать оригинально и незабываемо, со своим особым «почерком».
Мы в AdMe.ru верим, что в Японии умеют поднимать настроение даже такими мелочами, как милая еда. И этому безудержному вдохновению у них однозначно стоит поучиться.
Когда даже блюдо с блинчиками можно оформить оригинально
Каждая деталь этого милого печенья — произведение искусства
«Растопила эту эффектную шоколадную фигурку для торта»
«В прошлом году мне тоже подарили такую гориллу и я сделала шоколадный тост»
Миниатюрные панкейки
«Плотно упаковала милые суши в ланч-бокс, и получился будто бы весенний пейзаж»
Японцы умеют добавить щепотку милоты даже в обычные пельмени
В Японии очень популярны фруктовые бутерброды, причем фрукты внутрь иногда кладут даже целиком, не жалея
...а готовые фруктовые сэндвичи можно купить в магазинах
Десерт с сюрпризом
Желе в пчелином оформлении
Даже фруктовый лед для напитков можно подать очень мило
Изящное желе с лепестками сакуры
И даже с формой и подачей булочек можно экспериментировать
Когда пироги — это целое искусство
Колотый лед с клубникой и шоколадом — популярный японский десерт
Печеньки Винни-Пухи
Бисквиты с животным принтом
Оригинальная подача чизкейка с апельсинами
А какую самую необычную подачу привычного блюда вы видели в своей жизни? Если у вас есть фото — смело показывайте их нам!
Фото на превью 995645 / Pixabay, toranocoku / Twitter
Поделиться этой статьёй