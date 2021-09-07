19 доказательств того, что Польша — это страна с непередаваемым колоритом

Когда мы говорим о Польше, в голове сразу всплывают знаменитые фляки, журек и пероги. А средневековая архитектура и богатая природа этой страны может увлечь самых притязательных путешественников. Но не замками едиными — иногда достаточно немного углубиться и отойти от стандартных туристических тропинок, чтобы погрузиться в местный колорит.

Мы в AdMe.ru изучили в интернете впечатления тех, кто хоть однажды посещал Польшу, и вот лишь некоторые из них.

«К нам сейчас вот такое чудо в дом залетело. Перепугался, было не до фотографирования. Сперва подумал, что летучая мышь: он пробил сетку в окне и влетел в котельную на свет лампы»

«Живя в Варшаве, несколько раз ловил себя на мысли, что никакого неприятного запаха от мусорных баков не ощущаю»

«Более того, в моем жилом комплексе места сбора бытового мусора вообще находятся в помещениях дома рядом с входом в подъезд. Сегодня наблюдал вот такое чудо коммунальной техники: после вывоза мусора приезжает машина для мойки мусорных баков. Моются химией и горячей водой».

В Польше отмечают Tłusty Czwartek (Жирный четверг. — Прим. AdMe.ru). Напоминает Масленицу, только вместо блинов пончики

Во время поездки на любимый озерный курорт поляков, Мазуры, можно снять на свой телефон заставку Windows XP

А с наступлением ночи это место и вовсе превращается в сказку

«Кстати, у нас едят личинки арахниды на завтрак»

Но, конечно, это всего лишь кровяная колбаса необычной формы.

Да и вообще всякое месиво едят

Человеку, слабо знающему польский, легко попасть в казусные ситуации. Один мой знакомый как-то был там, и ему срочно понадобилось по нужде. Он спросил у прохожего, где заветные кабинки, на что тот сказал: «Cały czas prosto» («Все время прямо». — прим. AdMe.ru). Ну а знакомый понял это как «целый час» и был совсем не рад такому раскладу, так как уже сильно сомневался в своей выдержке.

«Мой первый раз на польской свадьбе меня не разочаровал»

По всему Вроцлаву можно встретить крохотных «обитателей»

По одной легенде, это первые коренные жители этих мест. По другой — люди сами их позвали, дабы те помогли им избавиться от домового с Одры. Каждый гном что-то олицетворяет, хранит историю. Тот, что на фото, называется Вроцлавец, то есть житель Вроцлава. У него в руках даже книга с названием «Я родился во Вроцлаве».

В Хелме по примеру Вроцлава решили построить 11 фигурок в 9 разных местах. Вот одна из них

Что для меня удивительное в Польше, так это драники с сахаром и суп вишневый. То бишь вишневый компот с макаронами. © Anna Fomina / Facebook

Тешин — город, который находится на границе Польши и Чехии

Так что, просто перейдя реку, можно оказаться в другой стране. И в каждой части города своя валюта: чешские кроны и польские злотые.

Остановка на Длинной улице во Вроцлаве

«Длиииииииинная».

А к Шопену здесь особенно трепетное отношение

В центре Варшавы можно прогуляться по улице Винни-Пуха

Kubuś Puchatek — имя Винни-Пуха в Польше (прим. AdMe.ru).

Если есть улица Винни-Пуха, то почему бы не сделать и улицу Оби-Ван Кеноби?

Только переехала в Польшу и еще говорила не очень. Как-то у меня под дверью примостился и заснул бомж. Позвонила в полицию, но вместо żul (бомж) сказала żółw (черепашка). Полиция приехала буквально через 5 минут. А кто бы не приехал по вызову: «У меня на коврике для ног спит черепашка на бровях». © Silverchiffa / AdMe.ru