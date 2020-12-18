19 типичных особенностей жизни в Швеции, из-за которых может начаться приступ зависти

Карлсон, фрикадельки, IKEA — это первое, что может прийти в голову при упоминании Швеции. А также безопасные машины Volvo, обязательный перерыв с кофе и булочкой и упорядоченная система жизни по принципу lagom (не слишком много, не слишком мало, а в самый раз). В этой стране с богатейшей историей правят бал размеренность и порядок. Здесь все продумано до мелочей и все сделано так, что живется комфортно не только людям, но даже рыбам и деревьям.

Мы в AdMe.ru не устаем восхищаться продуманностью шведского подхода к жизни, в котором есть место и музыкальному магазину для мышей, и туалетной комнате только для детей.

В метро на стене есть специальная плиточка, на которой указаны художник, ассистент и плиточник

Станция T-Centralen (pendeltåg).

Дорожный знак в Стокгольме предупреждает водителей о том, что они могут столкнуться с пешеходами, которые поглощены своими телефонами

В этом шведском мебельном магазине для детей есть отдельная дверь в туалетную комнату

Шведы не стали спиливать деревья, которые пешеходы вполне могут обойти

Дома на домах, Стокгольм

Этот музыкальный магазин в Лунде — для мышей

Светодиодные ручки туалетных кабинок на вокзале в Швеции меняют цвет, показывая, заняты они или свободны

В шведском музее, который находится в дикой глуши, есть скамейки, которые заряжают телефон беспроводным способом и раздают бесплатный Wi-Fi

Шведские фермы работают как магазины самообслуживания

«Всего лишь в 100 км от Стокгольма можно встретить магазины самообслуживания, но исключительно на фермах, формально — в дикой глуши. Кукуруза, картошка, мед , ягоды, подсолнухи и так далее. Сам собрал — сам оплатил. Картошку разве что за тебя накопали, тут же, рядом с магазинчиком».

Ассортимент туалетной бумаги в туалете ресторана

В Швеции деревья с помощью вживленного сенсора влаги могут отправить сообщение, если им нужна вода

Тележка для покупок оснащена колесами на магнитах, поэтому она не скатывается вниз по эскалатору

Контейнеры для мусора перед 500-летним шведским замком покрашены так, чтобы они не бросались в глаза

Текст на дорожном указателе к Пирамидной улице написан в форме пирамиды

Под мостом в Стокгольме

Брункенбергский туннель (Стокгольм) — это переход длиной в 231 м для велосипедистов и пешеходов. Он проложен сквозь скальные породы в центре города

Иной масштаб инфраструктуры — рыбопропускное сооружение для естественной миграции лосося

Вся суть шведской культуры в одном снимке

«Если бы в одной картинке можно было показать шведскую культуру, то это была бы та, где мы ждем автобус».

Общественный туалет в Стокгольме