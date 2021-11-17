19 человек сделали фотографии, которые расскажут о Европе лучше, чем тысяча слов

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Пожалуй, во всех городах и странах Европы есть какие-то особенности, присущие только этому региону. К примеру, по улицам норвежского Драммена колесит компактный беспилотный автобус, в исландском городе Акюрейри на светофорах горят красные сердечки, а в Венгрии есть автоматы для продажи книг.

Жители европейских стран показали фотографии, на которых запечатлели любопытные местные особенности, поражающие не только приезжих, но и коренное население. И теперь мы в AdMe.ru хотим отправиться в путешествие, чтобы все это увидеть своими глазами.

1. На улицах швейцарского города Люцерна можно встретить общественные холодильники. В них люди могут класть еду для нуждающихся

2. Это автомат для продажи йогуртов в Испании

3. В Гамбурге, Германия, есть McDonald’s, к которому можно добраться на лодке

Заказ можно сделать через специальное приложение, и вам вынесут его прямо к пристани.

4. В Латвии у IKEA есть место, где можно оставить свою собаку, пока делаете покупки

5. «Побывали на самой большой скамейке в Германии»

6. В магазинах Литвы пишут, какими фунгицидами и пестицидами были опрысканы фрукты

7. Троллейбус с двигателем, работающим на водороде, в Латвии

8. «У нас в Венгрии есть автоматы для продажи книг»

9. На банкнотах в Норвегии есть бороздки, чтобы людям с нарушением зрения было легче их различать

10. Светофоры в Акюрейри, Исландия

11. В Швеции есть кнопки лифта для остановки между этажами

12. Это исторические 24-часовые часы в Таборе, Чехия

13. Светофоры для пешеходов, которые смотрят в свои телефоны. Загреб, Хорватия

14. Остановка с книгами, которые вы можете почитать, пока ждете автобус. Норвегия

15. В Норвегии на упаковке со свежими продуктами есть счетчик, который показывает, сколько дней осталось до истечения срока годности

16. Прачечная на автозаправке в Австрии

17. В одном из отелей Бельгии есть рыбка, которую можно арендовать на ночь, чтобы не чувствовать себя одиноко

18. Этот бельгийский супермаркет выделил парковочное место специально для беременных женщин

19. В Северном Уэльсе есть деревня с самым длинным географическим названием в Европе и вторым по длине однословным названием в мире

Вот здесь можно услышать, как оно произносится.