19 человек, которые просто наслаждались поездкой, но в их жизнь ворвался неожиданный попутчик

Многие путешественники нередко делятся историями о своих попутчиках. Им попадаются совершенно разные люди, чаще приятные и учтивые, но порой встречаются и откровенные негодяи. Единственное, что всех их объединяет, — они с легкостью могут как сделать наш день, так и испортить его.

Мы в AdMe.ru надеемся, что вам всегда будут попадаться исключительно хорошие попутчики. Но все же лучше посмотреть, с чем приходится сталкиваться другим людям.

«Сегодня папа прислал мне фото своих попутчиков»

«Кошмар на высоте 20 тысяч футов. Мне казалось, что ее пальцы просто хотят смотреть в мой иллюминатор»

«Нам с мужем „повезло“ с попутчиком по купе. С ходу он решил занять мое место — не вышло, но тот не сдался»

«Затем этот дядя решил плюхнуться на мою свежую постель, а потом взял и закинул чемодан на полку нашей попутчицы. После всего несколько часов адски храпел, а в 3 часа ночи решил, что нам всем пора вставать. Повторил ритуал с чемоданом, пошелестел пакетами, разлил чай из термоса, обрызгав всех. В кульминации он уселся прямо на меня и стал с недовольством отодвигать мои ноги».

«Этот парень резко откинул сиденье за несколько секунд до взлета и прижал мне ноги. А после нагрубил и лег спать»

Награда «Самый мерзкий пассажир» сегодня достается этому парню. И не только потому, что его ребенок бегал и кричал весь перелет

Авиакомпании говорят, что убирают салон после каждого перелета. Но волосы в подстаканниках, видимо, не трогают

Кажется, кто-то забыл, что в поезде присутствуют и другие люди

«Большего дискомфорта в перелетах я еще не испытывал»

«Я просто достала вяленое мясо, чтобы перекусить, как вдруг этот парень вылез из сумки»

Хватит и нескольких человек, чтобы провонять едой весь самолет

«Стоит отметить, что это даже не моя нога»

«Сегодня со мной на борту летит чей-то кот»

Но это ужасно для людей с аллергией. У меня сразу слезятся глаза и я весь чешусь, если поблизости есть кот. © raspyberry / Imgur

Кто-то купил отдельное место для своей виолончели

«Мне просто интересно, как эти люди ведут себя дома. Слишком часто встречаю подобный бардак»

«Ехал в плацкарте из Иркутска в Новосибирск. Это был самый культурный и воспитанный пассажир»

К сожалению, не все пассажиры думают о комфорте окружающих

Нет ничего хуже, чем откинутая спинка сиденья впереди

Кто-нибудь, дайте ему пять по пути в туалет

Этот парень решил устроиться поудобнее, но о других не подумал