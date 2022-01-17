19 человек, которые приехали в Испанию и теперь сидят с глазами по пять копеек

Другая страна — практически всегда почти иная планета со своими традициями и обычаями. А ее жители могут запросто поразить вас своими, мягко говоря, оригинальными привычками. Например, в Испании запросто могут собрать новогоднюю елку из хамона, завесить улицы яркими ковриками или начать торговаться с поставщиком коммунальных услуг.

Мы в AdMe.ru даже загорелись идеей побывать в этой солнечной стране, чтобы своими глазами увидеть все, с чем столкнулись герои нашей статьи. А в бонусе к ней мы спрятали пару лайфхаков от местных жителей.

Сразу видно, что в этом зоомагазине в Барселоне любят животных. Надпись рядом с котиками гласит: «Не стучите по стеклу»

Современные здания здесь могут быть похожи на корабли пришельцев



«Подсмотрел в Севилье технику устройства дорожек и тротуаров. Красиво, практично и долговечно. Теперь думаю набрать гальки и изобразить такое же у себя в саду»

Пара слов про общественный транспорт в Барселоне

«В этом городе немало гибридных автобусов, которые ездят и на дизеле, и на электричестве. Они снижают выбросы вредных веществ и экономят топливо. В некоторых автобусах предусмотрены более широкие сиденья для полных людей. У среднего выхода есть выдвижная платформа для инвалидных колясок, а в салонах специально отведены места для людей с ограниченными возможностями, где им предлагается пристегнуться ремнями безопасности».

В Испании есть магазины для тех, кто соскучился по продуктам своей далекой родины

Местный муниципалитет построил для котиков дом

«У нас в Испании в центре Малаги осушили реку. Говорят, нет в ней надобности, лучше построим тут парк. Сейчас эта территория просто стоит и сушится»

Просто цветущая лаванда в Мурсии, листайте дальше

В кафе тут частенько выдают «сиротские» порции. Посмотрите, еда еле на тарелку влезла

«Нам в Испании сильно помогают от жары вот такие штуки. Это не просто люстра, а люстра-вентилятор»

А это, соответственно, не просто коврики, а тенты, которыми занавешивают улицы от палящего солнца

Но здесь есть и заснеженные склоны. Посмотрите, как тает снег в горах Сьерра-Невады

А вот для Мадрида снегопад — что-то нереальное. Хотя иногда чудеса случаются

Вулкан на острове Пальма — тот еще хулиган. В 2021 году деревушку у его подножия засыпало пеплом

«Я провел весь день в Хаэне, и это лучшее фото, которое я сделал»

Северная Испания волшебна

В этом городке некоторые дома встроены прямо в скалы

Это не марсианский пейзаж, а всего лишь виноградники на испанском острове Лансароте

Елка из хамона? Почему бы и нет!

Бонус № 1: Как сэкономить на обязательных платежах

Встречались недавно с друзьями, и зашла речь о счетах за электричество. Мой муж пожаловался, что обычно мы платили в районе € 100 в месяц, а последний счет пришел уже на € 120, хотя мы тратили электроэнергию как обычно. На это подруга спросила: «А у вас есть скидка на электричество?» Открыла свой счет, показала, что у нее скидка аж 20 %. Муж на следующий день пошел в офис энергетической компании и выяснил, что у нас тоже была хорошая скидка, но ее срок действия всего 4 месяца и по его истечении нужно прийти в офис и ее пролонгировать. Он так и сделал, и теперь мы ожидаем прежней суммы в следующем счете. У нас даже был опыт, когда мы пришли в банк и попросили снизить процент по ипотеке, ибо «исправно платим уже 2 года и недавно получили статус резидента». И что вы думаете? В банке нам согласовали скидку и процент по ипотеке приятно снизили. Мне бы и в голову не пришло, что в подобных инстанциях можно торговаться, а Испания в этом плане приятно удивляет. © babyinspain / Instagram

Бонус № 2: Как купить жареную курицу

Многие люди думают, что в Испании самое популярное блюдо — это паэлья. И я так же думал, пока не понял, что истинная любовь испанского народа — целая курица гриль на вертеле. Я как-то решил купить себе в обед жареную курицу, часть съесть в обед, а остальное унести домой на ужин. Но не тут-то было, ибо купить в обед эту птичку — целая проблема. Подхожу я к ларьку с курицей гриль. Человек 11 насчитал в очереди. Думаю, ну, наверно, очень вкусно будет. Не зря же люди стоят за недешевой курицей по € 12 за штуку. Но когда я подошел к окошку, мне заявили, что не дадут еду, потому что я не записался заранее. Повар: «Имя свое скажите». Я: «В смысле?! Вон же курицы крутятся у вас за спиной!» Повар: «Нет, они уже забронированы нашими клиентами и скоро за ними придут покупатели». Я: «А что же мне делать теперь?» Повар: «Вот, возьмите нашу визитку, там есть номер телефона, и в следующий раз просто запишитесь, а мы приготовим курицу специально для вас к определенному времени. Извините». В итоге взял визитку и заказал себе курицу с «записью» на ужин. © SantaRabanoLoco / Pikabu