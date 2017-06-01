18 вещей, которые могут случиться только в Южной Корее
В каждой стране путешественник может заметить странности, которые являются частью местной повседневной жизни.
AdMe.ru собрал несколько впечатляющих фактов о том, как устроена жизнь в Южной Корее. Кажется, нам многому можно поучиться у этих ребят.
На улице продают очищенные фрукты на палочке, чтобы освежиться во время жары
И сладкий картофель, чтобы перекусить
Деревьям ставят капельницы с удобрениями
Повсюду загадочные объекты и странные скульптуры
Детей возят в тележках, где можно играть, спать. Они легче и удобнее обычных колясок
Будущего мужа или жену выбирают по группе крови
Здесь предпочитают унитазы с пультом управления, массажем, подсветкой и музыкой
Вместо батарей — теплые полы. На них любят валяться дети и животные, кто-то даже спит
Здесь есть поющие дороги, чтобы водители не засыпали за рулем
Мужчины активно пользуются косметикой, чтобы кожа и волосы всегда выглядели безупречно
У каждого кафе и ресторана есть доставка на дом. И McDonald’s не исключение
В метро Сеула находится первый в мире супермаркет, где покупают продукты, просто сканируя картинку телефоном
От солнца спасают кепки с удлиненным козырьком-маской. Очень удобно, когда вы носите очки
На 16 лет дарят пластическую операцию на веках, чтобы взгляд был более дружелюбным
Соджу — местный алкогольный напиток, который часто смешивают с пивом в особых стаканах
Взрослые, как и дети, за обедом пьют молоко. А еще любят йогурт, кефир и молочные коктейли
Кимчхи — национальное блюдо из капусты, в честь которого создали целый музей из овощей
А еще слово «кимчхи» произносят перед камерой вместо «сыр»
Фото на превью @daprs1 / twitter