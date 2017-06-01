18 вещей, которые могут случиться только в Южной Корее

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В каждой стране путешественник может заметить странности, которые являются частью местной повседневной жизни. AdMe.ru собрал несколько впечатляющих фактов о том, как устроена жизнь в Южной Корее. Кажется, нам многому можно поучиться у этих ребят.

На улице продают очищенные фрукты на палочке, чтобы освежиться во время жары

И сладкий картофель, чтобы перекусить

Деревьям ставят капельницы с удобрениями

Повсюду загадочные объекты и странные скульптуры

Детей возят в тележках, где можно играть, спать. Они легче и удобнее обычных колясок

Будущего мужа или жену выбирают по группе крови

Здесь предпочитают унитазы с пультом управления, массажем, подсветкой и музыкой

Вместо батарей — теплые полы. На них любят валяться дети и животные, кто-то даже спит

Здесь есть поющие дороги, чтобы водители не засыпали за рулем

Мужчины активно пользуются косметикой, чтобы кожа и волосы всегда выглядели безупречно

У каждого кафе и ресторана есть доставка на дом. И McDonald’s не исключение

В метро Сеула находится первый в мире супермаркет, где покупают продукты, просто сканируя картинку телефоном

От солнца спасают кепки с удлиненным козырьком-маской. Очень удобно, когда вы носите очки

На 16 лет дарят пластическую операцию на веках, чтобы взгляд был более дружелюбным

Соджу — местный алкогольный напиток, который часто смешивают с пивом в особых стаканах

Взрослые, как и дети, за обедом пьют молоко. А еще любят йогурт, кефир и молочные коктейли

Кимчхи — национальное блюдо из капусты, в честь которого создали целый музей из овощей

А еще слово «кимчхи» произносят перед камерой вместо «сыр»