18 вещей, которые могли придумать только в Японии

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Мало кто не знает о достопримечательностях Японии и необычном менталитете жителей, о хокку, бусидо или самураях. Но Cтрана восходящего солнца готова удивлять ежесекундно, и вот мы уже читаем про мед в удобных упаковках под клей-карандаш, океанариум со звездным небом и даже золотой томатный сок.

Мы в AdMe.ru верим, что жителям Японии не надоест удивлять туристов и покупателей, а их страсть к необычным изобретениям никогда не иссякнет.

Кафе Gibbontei в парке Izu Saboten Animal Park. Тут к вам за столик обязательно подсаживают какое-то животное

Бренд MUJI выпустил новый вид рисовых крекеров с содержанием муки из сверчков

Невероятно милые держатели для ручек

Создатели дизайна призвали покупателей не ограничиваться только ручками и присылать другие идеи для использования держателей. Разрезанное яблоко? Почему бы и нет?

А такого кота можно использовать как держатель для палочек или для бумаги

В японском, кажется, есть слова даже для самых необъяснимых понятий

Дозатор для меда в упаковке, напоминающей карандашный клей

Кровать для собаки в виде упаковки лапши быстрого приготовления

Океанариум, в котором можно увидеть звездное небо

Молочник и держатель для конфет в виде милых белочек

«Купила чай, а на каждом пакетике написано милое детское стихотворение-хокку. Например: „В морщинках — и мандарины, плавающие в ванне, и дедушкина рука“ (автору 8 лет)»

Пенал в виде клецки

Маникюр, вдохновленный импрессионистами

К йогуртам в Японии добавляют пакетики с сахаром, чтобы угодить и тем, кто любит сладкий десерт, и тем, кто за йогурт без добавок

Автомат с японскими традиционными сладостями, моти, которые выполнены в виде мороженого

А еще довольно популярный десерт — это фруктовые сэндвичи: обычный хлеб, взбитые сливки и фрукты

В префектуре Фукуи изготавливают золотой томатный сок

Необычный дизайн солонки и перечницы

Зона для просмотра фильмов и для видеоигр

А вы были в Японии или мечтаете в ней побывать? Что вас большего всего поражает из фактов об этой стране?