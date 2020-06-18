18 вещей, которые могли придумать только в Японии
Мало кто не знает о достопримечательностях Японии и необычном менталитете жителей, о хокку, бусидо или самураях. Но Cтрана восходящего солнца готова удивлять ежесекундно, и вот мы уже читаем про мед в удобных упаковках под клей-карандаш, океанариум со звездным небом и даже золотой томатный сок.
Мы в AdMe.ru верим, что жителям Японии не надоест удивлять туристов и покупателей, а их страсть к необычным изобретениям никогда не иссякнет.
Кафе Gibbontei в парке Izu Saboten Animal Park. Тут к вам за столик обязательно подсаживают какое-то животное
Бренд MUJI выпустил новый вид рисовых крекеров с содержанием муки из сверчков
Невероятно милые держатели для ручек
Создатели дизайна призвали покупателей не ограничиваться только ручками и присылать другие идеи для использования держателей. Разрезанное яблоко? Почему бы и нет?
А такого кота можно использовать как держатель для палочек или для бумаги
В японском, кажется, есть слова даже для самых необъяснимых понятий
Дозатор для меда в упаковке, напоминающей карандашный клей
Кровать для собаки в виде упаковки лапши быстрого приготовления
Океанариум, в котором можно увидеть звездное небо
Молочник и держатель для конфет в виде милых белочек
«Купила чай, а на каждом пакетике написано милое детское стихотворение-хокку. Например: „В морщинках — и мандарины, плавающие в ванне, и дедушкина рука“ (автору 8 лет)»
Пенал в виде клецки
Маникюр, вдохновленный импрессионистами
К йогуртам в Японии добавляют пакетики с сахаром, чтобы угодить и тем, кто любит сладкий десерт, и тем, кто за йогурт без добавок
Автомат с японскими традиционными сладостями, моти, которые выполнены в виде мороженого
А еще довольно популярный десерт — это фруктовые сэндвичи: обычный хлеб, взбитые сливки и фрукты
В префектуре Фукуи изготавливают золотой томатный сок
Необычный дизайн солонки и перечницы
Зона для просмотра фильмов и для видеоигр
А вы были в Японии или мечтаете в ней побывать? Что вас большего всего поражает из фактов об этой стране?
Фото на превью chacha0rca / Twitter