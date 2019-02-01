18 вещей, без которых американцы просто не смогут прожить

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Многие из нас обращали внимание, что практически в каждом голливудском фильме или сериале можно наблюдать одни и те же вещи, без которых сложно представить быт жителей США. Из этого складывается множество стереотипов о поведении и привычках жителей Штатов, которые на самом деле оказались правдой.

Мы в AdMe.ru пересмотрели десятки самых популярных фильмов, прочитали полсотни исследований, чтобы составить список вещей, без которых не сможет прожить ни один американец.

1. Netflix

Сервисом, который позволяет смотреть самые популярные сериалы и фильмы, пользуются около 148 млн подписчиков по всему миру. Из них более 60 млн — в США. Netflix настолько популярен в Штатах, что еще в 2017 году число его пользователей в стране обогнало число абонентов кабельного телевидения.

2. Чипсы

Одной из самых популярных закусок в США являются картофельные чипсы. Их потребляют около 86 % населения страны, и это один из самых высоких показателей в мире. Ежегодно жители Штатов тратят более $ 16 млн на покупку этих снеков. В местных супермаркетах порой можно найти совершенно непривычные варианты любимых американских закусок, например картофельные чипсы со вкусом белого шоколада.

3. Арахисовое масло

Каждый американец потребляет около 1,3 кг арахисового масла ежегодно. Если сложить вместе все съеденные порции этого сладкого лакомства за год в США, то его хватило бы, чтобы покрыть тонким слоем все дно Большого каньона. По статистике, обычный американский ребенок съедает около 1,5 тыс. бутербродов с арахисовым маслом к моменту окончания средней школы.

4. Тостер

Трудно представить утро американца без горячих тостов, ведь в среднем в день жители Штатов съедают более 300 млн сэндвичей. Поэтому тостер там — один из обязательных электрических приборов на кухне.

5. Молоко в канистре

США занимают второе место в мире по объемам производства молока. По данным опросов, 58 % американцев используют молоко и молочные продукты в качестве источника белка. В супермаркетах его часто продают не в картонных упаковках, а в огромных 2—3-литровых канистрах.

6. Starbucks

Ежемесячно более 37 млн жителей США посещают Starbucks и употребляют разнообразные кофейные напитки вне зависимости от времени суток. Этих кофеен здесь сегодня даже больше, чем ресторанов McDonald’s. Американцы очень любят приходить в Starbucks не только за бодрящим напитком, но и чтобы поработать за компьютером, если вы, например, фрилансер. И никто здесь не будет на вас косо смотреть, если вы так просидите целый день.

7. Еда быстрого приготовления

Фастфуд в качестве ежедневной еды предпочитает каждый 3-й житель США, так как в первую очередь это экономит время. Поэтому на улицах крупных городов здесь можно легко найти даже банкомат с капкейками, а в бардачке машины американцы могут хранить держатель для картошки фри. Хотя в магазинах можно приобрести не только полуфабрикаты, но и любые овощи и фрукты, которые уже помыты, порезаны и красиво разложены в вакуумные упаковки — опять же с целью экономии вашего времени.

8. Моторизованная тележка для покупок

В каждом большом американском супермаркете можно легко найти вот такую самоходную тележку на колесах. Она создана в первую очередь для того, чтобы помогать людям с ограниченными возможностями удобно передвигаться по магазину и совершать покупки. Но пользуются ею и люди, которые не имеют никаких проблем со здоровьем, чтобы просто сэкономить свои силы и время.

9. Индейка

Индейка — это не только главное блюдо в День благодарения, без нее обычно не обходится ни одно крупное семейное торжество в США. Ежегодно американцы тратят около $ 8 млрд на это угощение, а каждый житель страны в среднем съедает чуть больше 8 кг индейки за год.

10. Огромные порции

Те, кто был в США, могли заметить, что в ресторанах вам принесут такую огромную порцию еды, что ее и вдвоем иногда проблематично съесть. А стаканчики для газировки объемом 1 литр и иногда даже больше — это обычное явление для американских сетей фастфуда. И в магазинах без проблем можно найти 5-литровые канистры с соком, 2-килограммовые ведра с мороженым и колу в 3-литровых бутылках. Все это происходит не от неуемного аппетита американцев, а из-за желания владельцев бизнеса продать чуть больше, чтобы и заработать больше.

11. Много льда

Американцы обожают лед и с радостью покупают его в огромных мешках в любое время года. В каждом магазине и у каждого мотеля в США можно найти огромный холодильник, в котором будет лишь лед. В ресторанах в любой напиток вам его положат по умолчанию, если вы заранее не предупредите официанта.

12. Чековые книжки

Многие, наверное, скажут, что чеки — это устаревший способ оплаты. Но в США в некоторых случаях личный чек может быть не только лучшим способом, но и единственной возможностью оплаты счета. Особенно это касается людей, у которых нет возможности совершить транзакцию через интернет, они просто отправляют чек обычной почтой в конверте. А еще некоторые американские компании могут взимать дополнительную плату за оплату кредиткой, в то время как комиссии за расчеты чеком нет.

13. Amazon

Зачем выходить из дома, когда любую вещь можно легко купить в интернете, да еще и дешевле, чем в магазине? По результатам недавнего опроса, 75 % всех онлайн-покупок в США совершается на сайте Amazon. А больше всего американцы ценят, что покупки доставляются бесплатно и прямо к двери их дома.

14. Кредиты

Трудно себе представить американца, который бы не пользовался кредиткой, и она нужна не только для покупок. Например, в США даже снять жилье будет проблематично, если у вас нет хорошей кредитной истории. Согласно отчету, опубликованному американской банковской ассоциацией, в 2017 году в стране было открыто 364 млн кредитных карт, хотя численность населения страны — всего 330 млн человек.

15. Сушильные машины

Балконы или ванные комнаты, в которых на веревках сушится белье, — для американцев настоящая диковинка. Американские ассоциации домовладельцев даже ввели правила против вывешивания бельевых веревок, потому что некоторые считают их неприглядными. Поэтому в каждом доме есть специальная прачечная, где установлено несколько стиральных и сушильных машин, либо маленькая кладовка с этими двумя бытовыми приборами есть в квартире. Кто живет в совсем уж крошечных апартаментах, ходит стирать и сушить белье в ближайшую прачечную.

16. Американский футбол

Американский футбол является самым любимым спортивным соревнованием в США, а цена билетов на матчи начинается с нескольких сотен долларов. Около 37 % жителей Штатов предпочитают смотреть американских футбол по телевизору, в то время как трансляции с бейсбольных матчей увлекают лишь 9 % населения страны.

17. Пикники

«Не ходите по газонам» — такую табличку вы редко встретите в США. Здесь все лужайки предназначены для того, чтобы люди отдыхали на траве, и поэтому существует даже своя культура проведения пикников. В Штатах вы не встретите людей со сборными мангалами и шашлыками. В крупных парках и кемпингах всегда можно найти большой стационарный гриль с решеткой для приготовления стейков. А на десерт американцы очень любят пожарить зефирки над угольками.

18. Супергерои

Супермен, Бэтмен, Человек-паук, Капитан Америка и еще десятки других супергероев являются важной частью молодой американской культуры и некой альтернативой мифологическим персонажам. Они всегда стоят на защите простых граждан США и никогда не проигрывают, поэтому их так любят и им доверяют все американцы.