18 «убедительных» причин никогда не посещать Польшу

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Вы столкнетесь с первыми сложностями уже на этапе планирования путешествия в Польшу! Что же предпочесть — города с прекрасной архитектурой и уникальной историей, а может быть, свежее дыхание Балтийского моря, чистейшие пляжи и прекрасные закаты или все-таки величественные горы? Вам точно нужны эти лишние душевные терзания?! AdMe.ru выделил 18 веских причин, почему не стоит даже близко подпускать мысль о поездке в Польшу.

Гулять день напролет по мощеным улочкам Старого города — так недолго и ботинки стоптать

Гданьск (Gdańsk)

Кривой дом в городе Сопот — видали мы архитектуру и поинтереснее

Сопот (Sopot)

Самый длинный в Европе деревянный мол — эка невидаль...

Сопот (Sopot)

Типичные пейзажи холодной практически круглый год Балтики — это правда на любителя!

Гдыня (Gdynia)

Столица Польши. Уютная, гостеприимная, с прекрасным историческим центром. Точно не стоит ехать! Вдруг понравится?

Варшава (Warszawa)

Прекрасная архитектура, музеи, дыхание истории — от такого и культурный шок может случиться! Ну зачем вам такие сильные эмоции?!

Краков (Kraków)

Настоящее подземное королевство с озерами, скульптурами и люстрами из соли — ну и что в этом удивительного?

Величка (Wieliczka), соляные шахты

Цены на горнолыжных курортах Польши ниже, чем в Германии или Австрии. Взвесьте как следует — стоит ли экономить?

Закопане, Высокие Татры (Zakopane, Vysoké Tatry)

2 часа пешком среди банальных горных пейзажей, чтобы увидеть поля цветущих крокусов? Можно, конечно, воспользоваться конной упряжкой... А вдруг укачает?

Закопане. Долина Хохоловска (Zakopane, Dolina Chochołowska)

Может, ну их, эти горные озера? Лучше остаться дома на диване

Высокие Татры, Морское Око (Vysoké Tatry, Morskie Oko)

Здания Старого города подсвечиваются вечером и ночью, но разве найдется человек, которому это понравится?

Торунь (Toruń)

Фромборк — настоящая жемчужина, но стоит ли ехать ради этой красоты аж на самый север Польши, почти до границы с Россией?

Фромборк (Frombork)

Ну подумаешь, замок тевтонских рыцарей, один из самых больших кирпичных замков в мире, чего мы там не видели?

Мальборк (Malbork)

Бизоны как бизоны

Беловежская пуща (Białowieża)

Еще одна опасность в Польше — риск привыкнуть к тому, что тебе улыбаются случайные прохожие и любезно приветствуют: «Джень добры»

Вроцлав (Wrocław)

Уютные отели, где вас радушно встретят даже посреди ночи, — повод даже не помышлять о поездке в Польшу! К хорошему-то быстро привыкаешь

Отель в Торуни, расположенный в здании XIII века, вблизи руин Тевтонского замка

Вкусная и сытная польская кухня — веское основание отказаться от идеи поездки

в эту страну. Вам нужны лишние килограммы после отпуска?

Знаменитый польский журек — суп на закваске из ржаной муки

Последняя и главная причина — вы оставите в Польше свое сердце, и оно будет звать вас снова и снова

Польша, Высокие Татры (Polska, Vysoké Tatry)