18 пользователей со всей Земли показали фото своих бабушек и дедушек, и знаете, они до одури красивы

Пользователи сети со всех концов Земли поделились старыми фотографиями своих бабушек и дедушек, а AdMe.ru делится ими с вами. Посмотрите, как красивы были люди, молодость которых пришлась на ушедшее столетие.

Когда глядишь на эти фото, история и география вмиг перестают быть далекими и абстрактными. Сразу осознаешь, что все эти картинки, которые попадались нам в книгах, вовсе не выдумка, а самая настоящая жизнь.

Иран

«Моя бабушка (слева) была персидской еврейкой. Здесь они с родственниками нарядились и пошли в фотостудию сделать такой вот портрет.»

Япония

«Мои дедушка и бабушка пытаются сделать красивое фото со своими детьми, Токио, 1967 год».

Италия

«Моя бабушка (слева), ее старшие брат и сестра, мама и бабушка перед тем, как они покинули Италию в 1920-м».

Цыгане (Европа и Россия)

«Моя прапрабабушка жила в таборе русских цыган, 1890-е».

Финляндия

«Нашла у себя старое фото. Леди в самом верху — моя прабабушка».

Новая Зеландия

«Представляете, моя бабушка-маори носила так мою маму».

Индонезия

«Вот так выглядели традиционные свадебные костюмы в Индонезии, 1942 год».

Армения

«Моя прабабушка (справа) — выжившая после геноцида армян».

Нигерия

«Одно из немногих фото бабушки, что у меня есть. Она была из мусульманской семьи, а дед — христианин. В то время такие отношения были большой редкостью и очень осуждались. Через несколько лет после того, как бабушка родила моего отца, она пропала».

Индия

«Мой модный дедушка в 70-е. Похоже, он горд своими ботинками».

Шотландия

«Посмотрите на моего дедушку в килте. Фото времен Первой мировой».

Мексика

«Бабушка, дедушка и его брат во времена Мексиканской революции».

Китай

«Редкое семейное фото. Бабушка была военной медсестрой, а дед — танкистом».

Саамы (Швеция и Финляндия)

«Мой дед Йохан Кнутсон Стур, конец XIX века. В месте, где он позирует, сейчас находится знаменитый шведский ледяной отель. Родным языком деда был саамский, и я тоже немного на нем говорю».

Осетия

«Марзет, моя бабушка по матери. Две девочки — это сестры ее мужа, звали их Мишурат и Сыгырт».

Россия

© Антон Горшков/adme  

«Мои прапрадедушка и прапрабабушка, Наталья и Панфил».

Южная Корея

«Серьезные дедушка и бабушка на своей традиционной корейской свадьбе, 50-е годы».

Северная Америка

«Безумный Медведь — вождь племени ассинибойнов и мой прапрадедушка».

Фото на превью Michelle Phillips/pinterest

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