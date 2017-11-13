18 пользователей со всей Земли показали фото своих бабушек и дедушек, и знаете, они до одури красивы
Пользователи сети со всех концов Земли поделились старыми фотографиями своих бабушек и дедушек, а AdMe.ru делится ими с вами. Посмотрите, как красивы были люди, молодость которых пришлась на ушедшее столетие.
Когда глядишь на эти фото, история и география вмиг перестают быть далекими и абстрактными. Сразу осознаешь, что все эти картинки, которые попадались нам в книгах, вовсе не выдумка, а самая настоящая жизнь.
Иран
«Моя бабушка (слева) была персидской еврейкой. Здесь они с родственниками нарядились и пошли в фотостудию сделать такой вот портрет.»
Япония
«Мои дедушка и бабушка пытаются сделать красивое фото со своими детьми, Токио, 1967 год».
Италия
«Моя бабушка (слева), ее старшие брат и сестра, мама и бабушка перед тем, как они покинули Италию в 1920-м».
Цыгане (Европа и Россия)
«Моя прапрабабушка жила в таборе русских цыган, 1890-е».
Финляндия
«Нашла у себя старое фото. Леди в самом верху — моя прабабушка».
Новая Зеландия
«Представляете, моя бабушка-маори носила так мою маму».
Индонезия
«Вот так выглядели традиционные свадебные костюмы в Индонезии, 1942 год».
Армения
«Моя прабабушка (справа) — выжившая после геноцида армян».
Нигерия
«Одно из немногих фото бабушки, что у меня есть. Она была из мусульманской семьи, а дед — христианин. В то время такие отношения были большой редкостью и очень осуждались. Через несколько лет после того, как бабушка родила моего отца, она пропала».
Индия
«Мой модный дедушка в 70-е. Похоже, он горд своими ботинками».
Шотландия
«Посмотрите на моего дедушку в килте. Фото времен Первой мировой».
Мексика
«Бабушка, дедушка и его брат во времена Мексиканской революции».
Китай
«Редкое семейное фото. Бабушка была военной медсестрой, а дед — танкистом».
Саамы (Швеция и Финляндия)
«Мой дед Йохан Кнутсон Стур, конец XIX века. В месте, где он позирует, сейчас находится знаменитый шведский ледяной отель. Родным языком деда был саамский, и я тоже немного на нем говорю».
Осетия
«Марзет, моя бабушка по матери. Две девочки — это сестры ее мужа, звали их Мишурат и Сыгырт».
Россия
«Мои прапрадедушка и прапрабабушка, Наталья и Панфил».
Южная Корея
«Серьезные дедушка и бабушка на своей традиционной корейской свадьбе, 50-е годы».
Северная Америка
«Безумный Медведь — вождь племени ассинибойнов и мой прапрадедушка».
Фото на превью Michelle Phillips/pinterest