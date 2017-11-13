18 пользователей со всей Земли показали фото своих бабушек и дедушек, и знаете, они до одури красивы

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Пользователи сети со всех концов Земли поделились старыми фотографиями своих бабушек и дедушек, а AdMe.ru делится ими с вами. Посмотрите, как красивы были люди, молодость которых пришлась на ушедшее столетие.

Когда глядишь на эти фото, история и география вмиг перестают быть далекими и абстрактными. Сразу осознаешь, что все эти картинки, которые попадались нам в книгах, вовсе не выдумка, а самая настоящая жизнь.