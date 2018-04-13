18 советов, которые помогут привезти из отпуска только приятные впечатления
Чтобы долгожданный отпуск стал незабываемым, начать готовиться к нему нужно еще дома, например захватить в самолет компрессионные носки и узнать как можно больше о традициях страны, в которую вы направляетесь.
Все мы знаем, как важны в путешествии аптечка и страховка. Но кроме очевидных вещей есть и другие, не менее важные мелочи, которые сделают путешествие только лучше.
Мы в AdMe.ru собрали полезные советы для путешественников, которые помогут избежать неприятностей во время отпуска и привезти из далеких стран только приятные впечатления.
1. Как комфортно долететь
- Используйте компрессионный трикотаж. Во время полета вы долго сидите на одном месте, к тому же вокруг мало свободного пространства. Сила притяжения «собирает» жидкость в самой нижней точке организма — в ногах. Компрессионные гольфы помогут избежать застоя жидкости в ногах, а также снимут усталость.
- Пейте больше чистой воды, а не чая или кофе. Воздух на борту сухой, и в таких условиях организм теряет много воды. Рекомендуется пить больше чистой воды — чай, кофе или газировка не восполнят дефицит жидкости в нужном объеме, а напитки с содержанием кофеина только усилят обезвоживание.
- Если летите с ребенком, постарайтесь «вымотать» его перед полетом. В самолете дети часто нервничают и капризничают, и их нельзя за это винить. Однако капризы ребенка негативно сказываются и на нем самом, и на вашей нервной системе, а также могут побеспокоить других пассажиров. Лучшее, что вы можете сделать, — утомить ребенка перед полетом играми или прогулкой.
2. Что лучше пить
- Помогите организму адаптироваться. Чтобы легче приспособиться к жаркой погоде, соблюдайте водно-солевой баланс и пейте больше чистой воды. В первые дни отпуска ваш организм будет подстраиваться под непривычный климат и терять много жидкости, поэтому постарайтесь на пару дней отказаться от алкоголя и напитков с содержанием кофеина, чтобы восполнить дефицит воды.
- Ни в коем случае не пейте водопроводную воду. Пить из-под крана не рекомендуется даже в развитых странах, а тем более там, где с водой большие проблемы. Покупайте воду для питья только в бутылках. Также нежелательно пить коктейли со льдом в пляжном баре — кубики льда нередко изготавливают из водопроводной воды, и если у жителей страны есть к ней иммунитет, то неосторожному туристу грозит отравление.
3. Как подготовить организм к экзотической еде
- Первые пару дней отдавайте предпочтение простой пище. Конечно, в отпуске хочется попробовать все и сразу, особенно если вы приехали в экзотическую страну. Но первые несколько дней организм испытывает сильные нагрузки, связанные со сменой климата. Чтобы не усугубить симптомы, на этот период откажитесь от тяжелой пищи и острых приправ, а также от алкогольных напитков. Отдавайте предпочтение полезным продуктам, богатым витаминами.
- Пробуйте местную кухню с осторожностью. Постарайтесь не есть сразу несколько новых для вас блюд в один день. Многие продукты могут плохо сочетаться между собой, и ваш желудок окажется попросту не готов к такому разнообразию. Позвольте организму привыкнуть к экзотической пище постепенно. В особенности это касается острых блюд с большим содержанием специй.
- Возьмите антигистаминные препараты. В экзотических фруктах содержатся вещества, к которым мы не привыкли, ведь мы не едим их постоянно. Даже если у вас никогда не было аллергии, захватите с собой лекарства от нее на случай, если организм взбунтуется.
4. Как не попасть в неприятности
- Разведайте обстановку. Во многих популярных странах туристы рискуют стать жертвой мошенников, столкнуться с местной полицией или с недружелюбной флорой и фауной. Чтобы не омрачить путешествие неприятностями, тщательно подготовьтесь к визиту в другую страну. Выясните, водятся ли там ядовитые змеи или насекомые, поищите актуальную информацию об опасных районах, в которые лучше не ходить, и заранее проработайте свой маршрут. На туристических форумах опытные путешественники смогут подсказать вам, чего в первую очередь стоит опасаться, отправляясь в ту или иную страну.
- Уважайте обычаи страны, которую посетили. Будет полезным узнать законы и обычаи той страны, в которую вы направляетесь. Обязательно прочитайте, в какой одежде недопустимо появляться в людных местах, какие жесты или слова считаются оскорбительными и что делать строго запрещено. Если вы подготовлены, риск угодить в передрягу снизится.
- Не кормите с рук и не гладьте экзотических животных. Лучше обходить стороной обитателей местного животного мира. Например, многие туристы любят угощать вкусностями забавных обезьянок, но эти животные очень непредсказуемы: желая получить лакомство, они могут напасть на вас или прихватить с собой что-нибудь ценное из ваших карманов и рук, например украшение или кошелек. Если вы направляетесь туда, где обитают обезьяны, снимите очки и все украшения, а ценности (деньги, телефон) поместите в маленькую нательную сумку, которую лучше держать под одеждой.
5. Как получить только приятные впечатления
- Не спешите и не пытайтесь успеть везде. Да, у вас в планах посетить все достопримечательности, сделать фото у каждой скульптуры и взобраться на все вершины. Но однажды вам захочется просто выспаться и спокойно позавтракать, а не бежать на очередную экскурсию. Не планируйте каждый день с утра до вечера. От непрерывного марафона достопримечательностей вы получите только усталость. Сделайте упор не на количество, а на качество впечатлений и просто расслабьтесь.
- Используйте туристические приложения для телефона. Они помогут вам узнать обо всех мероприятиях, акциях и скидках вокруг вас и послужат карманным путеводителем по лучшим местам. Кроме того, вы можете скачать бесплатные аудиогиды по музеям, чтобы не доплачивать за это лишние деньги.
- Загляните в антикварную лавку за сувенирами. Магнитики и брелоки — это, конечно, здорово, но если вы хотите привезти на память о другой стране по-настоящему необычный сувенир, зайдите в магазин антикварных вещей. Там вы сможете найти огромное количество удивительных мелочей и, что немаловажно, по невысокой цене.
6. Как сэкономить
- Если вы курите, то запаситесь сигаретами, еще находясь в России. В странах Европы они стоят намного дороже.
- Ищите бесплатные мероприятия. Во многих крупных городах можно найти бесплатные экскурсии и записаться на них онлайн.
- Прокатитесь на городском автобусе вместо экскурсионного. Чтобы ощутить очарование городских улиц, не обязательно покупать билет на обзорную экскурсию. Во многих городах Европы всю красоту можно увидеть из окон общественного транспорта. Например, в Берлине маршрут № 100 проходит от Александерплац по бульвару Унтер-ден-Линден, мимо Берлинского кафедрального собора, Бранденбургских ворот и других любимых туристами достопримечательностей.
- Избегайте крупных конференций. Когда в городе проходит крупный съезд или выставка, цены на гостиницы повышаются. Проверьте, не совпадает ли дата вашего прибытия с каким-либо масштабным событием в городе.
Но как бы мы ни старались, отдыхать все время «по инструкции» не получится, и это нормально. Не бойтесь открывать новое каждую минуту, проведенную в другой стране.
А что бы вы посоветовали путешественникам, опираясь на собственный опыт поездок?
Фото на превью Pixabay.com, depositphotos.com