18 советов, которые помогут привезти из отпуска только приятные впечатления

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Чтобы долгожданный отпуск стал незабываемым, начать готовиться к нему нужно еще дома, например захватить в самолет компрессионные носки и узнать как можно больше о традициях страны, в которую вы направляетесь.

Все мы знаем, как важны в путешествии аптечка и страховка. Но кроме очевидных вещей есть и другие, не менее важные мелочи, которые сделают путешествие только лучше.