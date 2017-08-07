18 случаев, когда от жизни в Китае немного сходишь с ума

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Китайская цивилизация — здесь созданы тысячи диковинных изобретений, которые изменили жизнь всего мира. И даже сегодня есть немало поводов для удивления. AdMe.ru собрал почти два десятка фотографий о том, почему даже повседневная жизнь Китая так не похожа на нашу. Бонус в конце: с искусственными яйцами связана любопытная история.

18. Здесь едят все, что движется

В супермаркетах и на рынках продают разделанных крокодилов и живых черепах, туши акул, лягушек, собак, кошек, тараканов и личинок насекомых. Местная кухня отличается разнообразием, поэтому, заказывая незнакомое блюдо в ресторане, лучше уточнить у официанта, что входит в состав.

17. Дырявые штаны, чтобы дети справляли нужду где им угодно

Штаны с дырой на попе надевают детям до 2–3 лет, чтобы ничто их не стесняло, когда речь идет о малой и большой нужде. Здесь нередко можно увидеть маленьких детей, которые облегчаются под руководством родителей прямо на улице.

16. Ходить в пижаме по улице — это норма

Новое направление в уличной моде: совершенно без стеснений многие китайцы (вне зависимости от возраста) ходят в пижаме. В магазин, на прогулку или в кафе с друзьями.

15. Лапша долголетия вместо праздничного торта

Лапша долголетия — это традиционное блюдо, которое едят в день рождения, на свадьбу и в Новый год по лунному календарю. Лапшу делают длиной в несколько метров, чтобы заполнить ею миску до края. Чем прочнее и длиннее лапша, тем прочнее и длиннее жизнь будет у того, кто ее съест.

14. Поезда, летающие со скоростью до 486 км/ч

В Китае есть маршруты, на которых скорые поезда разгоняются в среднем до 350 км/ч. Их задача — соединить отдаленные регионы страны, предложив альтернативу авиасообщению по доступной цене. Рекорд скорости был поставлен в 2010 году, когда поезд разогнался до 486 км/ч. Это одни из самых быстрых поездов в мире.

13. День рождения отмечают раз в 10 лет

Многие празднуют день рождения по старым обычаям: в первые 30 дней жизни, спустя год после рождения, спустя 6 лет после рождения, а затем раз в 10 лет. Большие праздники устраивают в 60 и в 80 лет. Но есть несколько юбилеев, которые пропускают: большинство женщин не отмечает 30-й, 33-й и 66-й день рождения, веря, что иначе им не избежать несчастий на год вперед. Мужчины не празднуют 40 лет по той же причине.

12. Экспресс-стрижка на улице

Постричься и побриться можно на ходу, пусть и в спартанских условиях у парикмахера-любителя. Для многих местных жителей считается чем-то совершенно обыденным — как выпить кофе с приятелем посреди рабочего дня.

11. Всем стоять, это гусиная полиция!

Гусей используют в качестве ночного патруля, чтобы ловить грабителей, а в армии служат около 10 тыс. голубей-почтальонов.

10. Черные яйца и деликатесы со вкусом мочи

«Столетнее яйцо» — популярная китайская закуска. Свежее куриное яйцо обмазывают смесью из чая, извести, соли, золы и глины, закатывают в солому и рисовую шелуху, а потом закапывают в землю на 3–4 месяца. Другой популярный деликатес — тунцзыдань — куриные яйца, отваренные в течение суток в моче мальчиков, не достигших половой зрелости. Солоноватые на вкус.

9. Роботы, которые готовят и прислуживают людям

В Китае часто можно попасть в ресторан, где принимают заказ, готовят и обслуживают посетителей исключительно роботы. Первое подобное заведение открылось при научном институте несколько лет назад и стало невероятно популярным, а сегодня некоторые покупают таких роботов для помощи в доме.

8. Фабрики, где выращивают комаров

20 млн насекомых в неделю — в Китае работает самая большая в мире фабрика по выращиванию комаров для борьбы с лихорадкой денге. Ученые заражают самцов комаров особой бактерией, которая делает их бесплодными. Затем комаров отпускают на волю, чтобы они заражали самок, лишая их будущего потомства.

7. Для божьих коровок делают кормушки

Эти странные бумажные конструкции пропитаны специальными веществами, которые привлекают божьих коровок. Так их приглашают в сады, огороды и теплицы, где нужно избавиться от тли.

6. Хит жаркого лета — мороженое из зеленого гороха

Мороженое придумали в Китае, а в Европу его рецепт попал благодаря Марко Поло. Сегодня китайцы продолжают удивлять уже нестандартными вкусами десерта. Самое популярное — мороженое из зеленого гороха.

5. Единый отпуск для всей страны на 2 недели, чтобы хорошо отметить Новый год

Китайский Новый год — главный праздник страны. Он длится 15 дней. В это время начинается единый и единственный отпуск для всей страны. Многие китайцы толпами путешествуют по стране, поэтому иностранным туристам приходится тесниться на местных курортах.

4. Китайское печенье с предсказаниями из Японии

Печенье с предсказаниями вовсе не китайское. Японский повар привез его рецепт в США, где его по ошибке посчитали китайским. Со временем печенье стало таким известным, что даже китайские рестораны включили его в свои меню как национальное блюдо, поддержав легенду о китайском происхождении.

3. Города-призраки и 64 млн пустых домов

Пока 30 млн человек ютятся в пещерах, а другие проводят жизнь в квартире размером с платяной в шкаф, в стране пустуют огромные города-призраки. По разным оценкам, здесь заброшены 64 млн небоскребов, где так никто и не поселился. Самый известный город-призрак — Ордос.

2. Китайцы придумали футбол, но национальным спортом стал английский пинг-понг

ФИФА в 2004 году официально признала, что футбол придумали в Китае. Еще во II веке до н. э. его использовали для подготовки солдат. А вот пинг-понг, национальный спорт Китая, придуман англичанами примерно 100 лет назад. Его название тоже английское — обозначает звук от удара мячика о ракетку и стол.

1. Если ищете эпатажное белье, вам сюда

В Китае свои модные тенденции. Здесь многие не интересуются сексуальным воспитанием и часто не понимают, откуда берутся дети, хотя в магазинах нижнего белья можно встретить весьма экстравагантные вещи для любителей фетишей.

Бонус: искусственные яйца — правда или вымысел?