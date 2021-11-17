18 ситуаций, которые для нас шок, а в других странах — обычные серые будни

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Зарубежье — это не только другой язык, культура и нравы, но и иной стиль жизни. Впервые приезжая в новую страну, мы не только ходим по музеям и пробуем местную кухню, но и невольно обращаем внимание на простые бытовые различия. Для нас они становятся открытием, а местные настолько к ним привыкли, что даже не замечают.

Мы в AdMe.ru стараемся познавать другие культуры с разных сторон, поэтому благодарны людям из нашей подборки, которые подметили за рубежом кое-какие особенности.

«Честное слово, ребята, у меня в стиральной машинке застряла лиса»

Возможно, она ранена и нашла безопасное место, чтобы спрятаться. Если вам нужна помощь, вы можете связаться с благотворительной организацией по спасению животных. Я тоже живу в Лондоне, и пару месяцев назад ее сотрудники помогли мне с травмированной лисицей. © NadiaPm2001 / Twitter

На норвежских купюрах есть специальные бороздки, которые нужны, чтобы слабовидящие люди могли их различать

Немного о немецкой медицине

Я уже несколько лет не болел, но тут подхватил ангину какую-то. Пришел к домашнему врачу, это типа участковый терапевт тут. Взял он мазок и кровь на анализ. Звоню через 2 дня — говорит, мол, какая-то странная бактерия, надо к лору.

Прихожу к лору с бумажками — молоденькая девочка оказалась, лет 30. Вот, говорю, анализы, помогайте, не проходит. Она уставилась в бумажку, и по ее лицу было видно, что ничего не понимает. Говорит мне: «Ну тут я не знаю, надо погуглить». И реально открывает Google на компе, вводит название бактерии и начинает читать по первой ссылке, даже не «Википедию», а какой-то левый сайт.

Я тут немного обалдел. Спрашиваю, мол, может, посоветуетесь с опытными коллегами или вроде того? А то погуглить я и сам дома мог бы. Обиделась. Говорит, какая разница: или я сейчас в этой большой красной книге искать буду (и показывает на стеллаж), или гораздо быстрее погуглю. Выписала антибиотик какой-то. Дозировку тоже гуглила. © dymanoid / Pikabu

«А вдруг кто споткнется и поломается? По-моему, это идеальная иллюстрация отношения немцев к безопасности»

В австралийской школе легко встретить гигантскую древесную моль

В Германии есть автоматы по продаже сосисок

В Норвегии выпускают энергетические напитки из трески

Легкий способ вернуться в детство

В Берлине граффити появились прямо на живой изгороди

На берегу озера в Северной Англии люди забивают монетки в дерево на удачу

На пне в амстердамском лесу вырезан вот такой узор

Про подарки

Работаю в Китае на ресепшен в офисном здании. И, естественно, не обходится без подарков от клиентов. И за это я просто обожаю здешний народ! Ни разу мне не презентовали конфеты или шоколад. Главное, что здесь дарят персоналу, — это фрукты. Помню, я получала авокадо, манго, киви ящиками, просто фруктовые корзины. Очень еще, правда, любят дарить рис и масло для жарки в 5-литровых канистрах. А как-то клиент принес мне огромную коробку креветок, было очень радостно. © AlexMiracle08 / Pikabu

«Жилые кварталы в моем городе до сих пор освещаются только газовыми фонарями. Саут-Ориндж, штат Нью Джерси»

«Огурцы в Германии. Обычно перевес бывает больше 30 г, но сегодня рекорд»

Вот что значит сервис

Странный выбор знака, запрещающего есть в здании вокзала в Таллине

«В классе моего университета растет дерево»

Всем бы жить в такой «дыре»