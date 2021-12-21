18 путешественников, которые до сих пор находятся под впечатлением от своей поездки

Если вы хотя бы раз бывали на отдыхе в другой стране, то знаете, сколько крутых впечатлений можно там получить. Кто-то привезет их в виде историй и будет делиться ими со своими друзьями и родными, а кто-то — в виде фотографий, которыми можно не только знакомых, но и весь интернет удивить.

Мы в AdMe.ru попали под очарование таких снимков из поездок. И некоторые из них притягивают не только визуальной составляющей, но и историей, стоящей за кадром.

В отеле в Корнуолле не шутили, когда сказали, что у них есть номер с видом на море

«Мы с подругой посетили руины Эфеса в Турции, и там оказалось больше кошек, чем людей»

«На прошлой неделе ездил в Валенсию. Она потрясающая! Это мой взгляд на знаменитый „Город искусств и наук“»

«Я наведался в город Пусан в Корее. Пейзажи там ошеломляющие»

«Впервые побывала в Римских банях (в Великобритании), и это стоило каждой копейки»

Девушка осуществила свою мечту, посетив Музей муми-троллей в Финляндии

Коротко о климате в Непале

«У подножия до +40 °C, на вершине —5°C . По прямой километров 50. Забег плавно переходит в трекинг! Кому интересно, вершинка Мачапучаре, вид из Покхары».

Туманная радуга

«Сегодня первый раз в жизни увидела туманную (белую) радугу, до этого только читала про такое. Совершенно нереальные впечатления! Место действия — датский город Хиртсхальс».

«Несколько фотографий из моей поездки в Хорватию месяц назад. Альфред Хичкок сказал, что в Задаре самые красивые закаты в мире, и я понимаю почему»

Местные жители сушат кастрюли и посуду. Город Эгисхайм, Франция

Эльзас — определенно удивительное место. © triggle31 / Reddit

Фонтаны в Берне, Люцерне и вообще в Швейцарии — это отдельный разговор! Вода настолько чистая, что в городе ее можно пить прямо из фонтанов

«Думаю, что в Марокко мне больше всего понравились двери»

Низкая радуга. Норвегия. Лофотены. Вход с юга в Рафнафьорд

Вид на сентябрьский Париж из номера отеля

«Королевская тропа в Испании. Фантастический 9-километровый путь по ущелью. Понятно, почему когда-то эту пешеходную дорожку называли самой опасной в мире»

«Лиссабон в декабре — волшебный»

«Горы Джебель-Муса в Синае и местные кошки»

«Во время однодневной поездки в Ки-Ларго во Флориде решил заняться подводным плаванием. Было сложно сделать это фото. Думаю, мне крупно повезло»