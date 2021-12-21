18 путешественников, которые до сих пор находятся под впечатлением от своей поездки
Если вы хотя бы раз бывали на отдыхе в другой стране, то знаете, сколько крутых впечатлений можно там получить. Кто-то привезет их в виде историй и будет делиться ими со своими друзьями и родными, а кто-то — в виде фотографий, которыми можно не только знакомых, но и весь интернет удивить.
Мы в AdMe.ru попали под очарование таких снимков из поездок. И некоторые из них притягивают не только визуальной составляющей, но и историей, стоящей за кадром.
В отеле в Корнуолле не шутили, когда сказали, что у них есть номер с видом на море
«Мы с подругой посетили руины Эфеса в Турции, и там оказалось больше кошек, чем людей»
«На прошлой неделе ездил в Валенсию. Она потрясающая! Это мой взгляд на знаменитый „Город искусств и наук“»
«Я наведался в город Пусан в Корее. Пейзажи там ошеломляющие»
«Впервые побывала в Римских банях (в Великобритании), и это стоило каждой копейки»
Девушка осуществила свою мечту, посетив Музей муми-троллей в Финляндии
Коротко о климате в Непале
«У подножия до +40 °C, на вершине —5°C . По прямой километров 50. Забег плавно переходит в трекинг! Кому интересно, вершинка Мачапучаре, вид из Покхары».
Туманная радуга
«Сегодня первый раз в жизни увидела туманную (белую) радугу, до этого только читала про такое. Совершенно нереальные впечатления! Место действия — датский город Хиртсхальс».
«Несколько фотографий из моей поездки в Хорватию месяц назад. Альфред Хичкок сказал, что в Задаре самые красивые закаты в мире, и я понимаю почему»
Местные жители сушат кастрюли и посуду. Город Эгисхайм, Франция
- Эльзас — определенно удивительное место. © triggle31 / Reddit
Фонтаны в Берне, Люцерне и вообще в Швейцарии — это отдельный разговор! Вода настолько чистая, что в городе ее можно пить прямо из фонтанов
«Думаю, что в Марокко мне больше всего понравились двери»
Низкая радуга. Норвегия. Лофотены. Вход с юга в Рафнафьорд
Вид на сентябрьский Париж из номера отеля
«Королевская тропа в Испании. Фантастический 9-километровый путь по ущелью. Понятно, почему когда-то эту пешеходную дорожку называли самой опасной в мире»
«Лиссабон в декабре — волшебный»
«Горы Джебель-Муса в Синае и местные кошки»
«Во время однодневной поездки в Ки-Ларго во Флориде решил заняться подводным плаванием. Было сложно сделать это фото. Думаю, мне крупно повезло»
А вы привозили из своего отпуска подобные фотовпечатления?