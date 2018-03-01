18 приемов, которые сделают из вас настоящего профи по сбору чемодана в путешествие

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Интересный факт: в Европе совокупная сумма, которую жители отдельно взятой страны выплачивают авиакомпаниям за перевес багажа, может достигать порядка €0,5 млн в год. При этом в среднем 1/3 частью вещей, которые пассажиры берут с собой в дорогу, они не пользуются. Логично, что туристы, не желающие быть частью этой статистики, изобретают все новые способы для экономии места в чемодане.

AdMe.ru собрал действенные хитрости, которые помогают сделать не только багаж, но и всю поездку легкой и, соответственно, приятной. А в конце статьи вас ждет ценный совет от видавших виды путешественников.

1. Чередовать одежду при сборе чемодана

Майки, футболки и кофточки меньше мнутся, если их складывать в виде валиков. В любом случае, даже если упаковывать одежду привычными «пластами», следует чередовать трикотажные вещи и быстро мнущиеся. Так на последних будет меньше складок.

2. Использовать бумагу для упаковки вещей

Еще один способ минимизировать процент помятой в ходе транспортировки одежды — заворачивать ее в бумагу или хотя бы прокладывать слои бумаги между стопками вещей.

3. Упаковывать одежду в текстильных полках

Можно упаковать одежду в чемодан прямо в легких подвесных полках из текстиля, предназначенных для гардероба. Они легко складываются и так же легко извлекаются из чемодана и могут быть сразу размещены, например, на перекладине в шкафу гостиничного номера.

4. Использовать для фасовки вещей мешки для стирки

Одежду, сложенную в виде валиков, можно упаковать в мешки для стирки белья. Расфасованные таким образом вещи будут занимать меньше места, и их легко будет складывать в чемодан. По окончании путешествия в эти мешки для белья можно будет поместить грязную одежду.

5. Использовать пространство внутри обуви

Пространство внутри обуви можно использовать не только для транспортировки носков, но и других вещей. Например, браслетов, проводов, поясов, флаконов.

6. Упаковывать каждый ботинок отдельно

Каждый ботинок или туфлю лучше положить по отдельности, а не парой вместе. Размещая их в разных частях сумки или чемодана, можно сэкономить пространство. Существуют специальные чехлы для обуви, однако можно поместить ее и в бахилы. А для обуви на плоской подошве в качестве упаковки подойдут старые чистые носки.

7. Использовать пустые упаковки от таблеток

Небольшое количество ватных палочек, которое требуется в путешествии, легко помещается и удобно транспортируется в упаковке от таблеток.

8. Брать в дорогу небольшое количество зубной пасты

В поездки, которые длятся всего несколько дней, можно не брать целый тюбик зубной пасты. Ее можно перелить в чистый флакон от глазных капель.

9. Использовать липкую ленту для перевозки жидкостей

Чтобы жидкости и гели не вытекали из флаконов, можно заклеить крышки липкой лентой.

10. Использовать носки в качестве чехлов для небольших стеклянных емкостей

Чтобы сохранить в целости стеклянный бутылек, например с парфюмом или кремом, можно поместить его в один носок и обернуть другим.

11. Складывать украшения в компактные контейнеры

Если для путешествия требуется взять небольшое количество ювелирных изделий или бижутерии, то они легко поместятся в пластиковом контейнере из-под детских сладостей. Такой «тайник» можно брать с собой, например, на пляж, если требуется снять украшения. Его можно прикрепить к ключам в виде брелока.

12. Иметь запас денежных резинок

Резинки для волос или денег всегда могут пригодиться в путешествии, поскольку с их помощью можно также упаковывать вещи, фиксировать скрученные провода или валики одежды. Чтобы резинки не рассыпались и были всегда под рукой, можно надеть их на карабин.

13. Использовать прихватку для перевозки щипцов для волос

Личный фен не всегда может пригодиться в путешествиях, так как зачастую его можно найти в отеле. А щипцы для волос или плойки некоторым девушкам просто необходимы. В этом случае удобно перевозить их в обычной кухонной прихватке или рукавице. Кроме того, в поездке при их использовании не нужно будет думать, куда положить горячий прибор, пока он не остынет.

14. Перевозить кисти для макияжа в футляре для зубных щеток

Большинство кистей для макияжа легко помещаются в компактные футляры для зубных щеток.

15. Пользоваться тайниками для денег

Хорошим тайником для денег может стать пустой футляр от помады или корпус от маркера, из которого предварительно следует извлечь красящий стержень.

16. Брать с собой пустую бутылку

Если предстоит путешествие самолетом, то лучше взять с собой в ручную кладь пустую бутылку, чтобы в «стерильной» зоне после прохождения контроля бесплатно набрать в нее воды из питьевого фонтанчика. Особо продвинутые путешественники всегда берут с собой компактные УФ-приборы для обеззараживания воды.

17. Использовать надежную упаковку для стеклянной тары

Существует несколько способов упаковать бутылку: в махровое полотенце, несколько слоев газет или надувной нарукавник для плавания. Также можно завернуть бутылку в чистый одноразовый подгузник, а затем положить в пакет или обернуть пленкой либо тем же полотенцем. Даже если вдруг по какой-то причине бутылка разобьется, подгузник впитает жидкость и поможет сохранить другие вещи в багаже сухими.

18. Перевозить фрукты в коробке из-под чипсов

Картонную упаковку из-под чипсов можно использовать для транспортировки экзотических фруктов. Предварительно стоит положить их в пакет, пленку или газету.

Бонус

Ценный совет от опытных путешественников. Перед поездкой лучше сфотографировать все свои документы, пластиковые карты и страховые полисы. Снимки следует отправить самому себе по электронной почте. Таким образом в случае утери документов их проще будет восстановить. Путешествие — это всегда большие расходы, причем не только материальные, но и временные и эмоциональные. Самое главное, чтобы хорошие впечатления от поездки превысили все эти затраты и остались в памяти надолго.

А какими интересными лайфхаками в путешествиях пользуетесь вы?