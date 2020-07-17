18 причин любить Австралию. И лучше издалека

Говорят, что в Австралии абсолютно все хочет вас прикончить: колонии страшных пауков, мускулистые кенгуру и змеи прямо под ногами. Возможно, кому-то это покажется глупым стереотипом, однако крупица правды, а то и не одна, тут точно есть. Впрочем, и милоты в этом краю хватает.

Мы в AdMe.ru содрогались и умилялись, рассматривая фотографии местной живности. Предлагаем и вам окунуться в мир этой прекрасной, но такой далекой страны.

1. «Сейчас в Австралии чертовски жарко, и я все удивлялся, почему же птички не пользуются нашей поилкой. А вот почему»

2. «Ничего особенного. Просто поливаю эму»

3. «Непередаваемые ощущения — жить в стране, где стоит выйти из дома, как сразу натыкаешься на вот таких прекрасных созданий»

4. «Видели эти картинки про Австралию, где все вверх тормашками? Шутят? Едва ли. Это фото я сделал в первые месяцы по приезде»

5. Некоторые трассы в Австралии такие длинные и скучные, что на них встречаются игровые таблички. Просто для того, чтобы взбодрить водителей

«Вопрос: какой у Квинсленда цветочный символ? Ответ: дендробиум двугорбый. Продолжайте играть — это может спасти вам жизнь».

6. «Это идеальнейший пляж. Город Эсперанс. Западная Австралия»

7. «Знакомая ездила в Австралию и привезла в качестве сувенира это. Если честно, мы с женой были в небольшом шоке»

«„Консервированная коала“. А вот что в банке оказалось».

8. «Моя мама сейчас в Австралии. Прислала фото древесной лягушки, которая весь день просидела у нее на балконе»

9. «Приходит каждый вечер, чтобы поесть. Очень любит черешню. Назвали Полом»

10. «Нашел прямо за дверью. Он поспал пару часиков, а потом попищал — за ним пришла мама и увела»

11. «Вышел на улицу, а тут этот красавец сидит. Я просто обязан был дать ему банан»

12. «Переехал в Австралию. Я, конечно, слышал про то, что там большое количество пауков, но думал, что люди преувеличивают. Ну, знаете, как про нас говорят: медведи и балалайки. На второй день сделал это фото»

13. «Живу в Австралии. Сегодня приполз этот жук и нашипел на меня. Пришлось дать ему немного подслащенной воды»

14. «Проснулся, а тут эти ребята сидят и желают доброго утра»

15. «Поймал этого красавчика, когда он нагло пытался попасть ко мне домой»

16. «Это случилось в первый же день по приезде в Австралию. Он пытался съесть мои начос»

17. «Сегодня утром проснулся от яркого света, в окне все белое. Выпал снег, да не просто снег, а сантиметров эдак 30. Вокруг дома стоят обалдевшие кенгуру с немым вопросом: „Вова, что это?“»

18. «Лисовидный поссум в 1:30 утра у меня на кухне. Сидел высоко на шкафу, так что дала ему печенюшку щипцами»