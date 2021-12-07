18 правил застольного этикета со всего мира, которые пригодятся вам при посещении разных стран

Когда, находясь в другой стране, вы соберетесь пообедать, стоит вспомнить, что везде существуют свои традиции. В некоторых уголках мира застольные правила имеют глубокие культурные корни, и не следовать им крайне невежливо. Но есть также и простые привычки, которые иностранец может игнорировать, не рискуя показаться грубияном.

Никогда не знаешь, когда выпадет возможностью поехать в страну с другой кулинарной культурой. Поэтому мы в AdMe.ru подготовили список обычаев из разных уголков мира. Посмотрим, какая страна подошла бы вам лучше всего.

В Японии нельзя втыкать палочки в еду. Это объясняется тем, что подобные ритуалы принято проводить на похоронах, а за столом это расценивается как дурные манеры. Передавать еду палочками тоже не рекомендуется — такое могут счесть за грубость.

Однако когда человек шумно ест лапшу, это не считается в Японии некрасивым. Лапшу принято есть быстро, чтобы лучше ощутить ее вкус и аромат. Считается, что нужно хлюпать и чавкать, чтобы как следует ее распробовать. Но это касается только лапши, другую еду полагается есть тихо.

Если хозяин-японец предлагает гостю какой-либо подарок, вежливым считается трехкратный отказ. Если он предложит его снова, его можно будет принять.

Во Франции во время еды нельзя класть руки куда захочется. Правильное положение — когда обе руки на столе. В непринужденной обстановке можно даже облокачиваться на стол. А вот на деловой встрече нужно держаться скромнее и сидеть ровно.

В Таиланде блюда принято делить на всех. Их готовят и подают сразу на несколько человек. Начинает трапезу самый уважаемый человек за столом. Если никто не ест, нужно дождаться, когда кто-нибудь приступит к еде.

В некоторых странах на Ближнем Востоке совершенно нормально есть руками, нужно следовать лишь одному правилу: брать еду только правой рукой. Левая считается нечистой.

Англия широко известна своей любовью к чаепитиям. Существуют определенные правила поведения, которым нужно следовать за чашкой чая. Например, не следует звенеть ложкой при помешивании или оставлять ее в чашке. Ложку можно положить на тарелку.

В Танзании очень терпимо относятся к опозданиям. Например, если есть согласованный график приема пищи, то прийти немного позже — это совершенно нормально. Например, если у вас назначена встреча в 19:00, то время между 19:00 и 21:00 считается приемлемым.

В Норвегии, если вы находитесь на официальном ужине и в честь кого-то произносят тост, вы должны поднять свой бокал, посмотреть на этого человека, сделать глоток, снова взглянуть на него и поставить свой бокал.

В Таиланде для еды используют ложку и вилку. С помощью вилки еду накладывают и отламывают, а с помощью ложки отправляют в рот. Ножа поблизости не будет, так что если нужно будет что-то разрезать, то придется делать это ложкой или вилкой.

В Тайване существует особый обычай показывать повару, что еда было вкусной: отрыжка после еды. Хозяин или повар воспримут это как комплимент.

В Испании при наступлении Нового года положено съедать 12 виноградин.

В Португалии, если соли и перца нет на столе, просить их принести, чтобы посолить или поперчить еду, воспримется как оскорбление повара. По мнению португальцев, это примерно то же самое, что сказать: «Вы плохо приправили блюдо».

В Китае не стоит доедать блюдо до конца, лучше оставить немного на своей тарелке. Если вы съедите все, значит, хозяин предложил вам недостаточно еды, в таком случае он положит вам еще.

А вот в Индии, наоборот, лучше хорошенько очищать тарелку. Индийцам не нравится, когда еда переводится впустую.

Во Франции во время готовки не принято резать ножом листья салата. После высыхания их нужно порвать вручную на кусочки размером с укус. Но даже когда салат окажется на тарелке, столовым ножом также пользоваться нельзя, и тому есть историческая причина. Раньше столовые приборы делали из серебра, при контакте с уксусом оно окисляется и темнеет. Сейчас их изготавливают из разных сплавов, но обычай живет.

В Италии редко пьют капучино после завтрака, а если организму требуется кофеин после еды, итальянцы пьют простой эспрессо.

Также в Италии вы не можете просто заказать к макаронам какой угодно соус. К каждому виду пасты подходит лишь несколько определенных соусов. Например, спагетти недостаточно плотные, чтобы есть их с соусом, в котором содержатся кусочки мяса или овощей, их лучше сочетать с соусами кремовой консистенции.