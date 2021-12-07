18 правил застольного этикета со всего мира, которые пригодятся вам при посещении разных стран
Когда, находясь в другой стране, вы соберетесь пообедать, стоит вспомнить, что везде существуют свои традиции. В некоторых уголках мира застольные правила имеют глубокие культурные корни, и не следовать им крайне невежливо. Но есть также и простые привычки, которые иностранец может игнорировать, не рискуя показаться грубияном.
Никогда не знаешь, когда выпадет возможностью поехать в страну с другой кулинарной культурой. Поэтому мы в AdMe.ru подготовили список обычаев из разных уголков мира. Посмотрим, какая страна подошла бы вам лучше всего.
- В Японии нельзя втыкать палочки в еду. Это объясняется тем, что подобные ритуалы принято проводить на похоронах, а за столом это расценивается как дурные манеры. Передавать еду палочками тоже не рекомендуется — такое могут счесть за грубость.
- Однако когда человек шумно ест лапшу, это не считается в Японии некрасивым. Лапшу принято есть быстро, чтобы лучше ощутить ее вкус и аромат. Считается, что нужно хлюпать и чавкать, чтобы как следует ее распробовать. Но это касается только лапши, другую еду полагается есть тихо.
- Если хозяин-японец предлагает гостю какой-либо подарок, вежливым считается трехкратный отказ. Если он предложит его снова, его можно будет принять.
- Во Франции во время еды нельзя класть руки куда захочется. Правильное положение — когда обе руки на столе. В непринужденной обстановке можно даже облокачиваться на стол. А вот на деловой встрече нужно держаться скромнее и сидеть ровно.
- В Таиланде блюда принято делить на всех. Их готовят и подают сразу на несколько человек. Начинает трапезу самый уважаемый человек за столом. Если никто не ест, нужно дождаться, когда кто-нибудь приступит к еде.
- В некоторых странах на Ближнем Востоке совершенно нормально есть руками, нужно следовать лишь одному правилу: брать еду только правой рукой. Левая считается нечистой.
- Англия широко известна своей любовью к чаепитиям. Существуют определенные правила поведения, которым нужно следовать за чашкой чая. Например, не следует звенеть ложкой при помешивании или оставлять ее в чашке. Ложку можно положить на тарелку.
- В Танзании очень терпимо относятся к опозданиям. Например, если есть согласованный график приема пищи, то прийти немного позже — это совершенно нормально. Например, если у вас назначена встреча в 19:00, то время между 19:00 и 21:00 считается приемлемым.
- В Норвегии, если вы находитесь на официальном ужине и в честь кого-то произносят тост, вы должны поднять свой бокал, посмотреть на этого человека, сделать глоток, снова взглянуть на него и поставить свой бокал.
- В Таиланде для еды используют ложку и вилку. С помощью вилки еду накладывают и отламывают, а с помощью ложки отправляют в рот. Ножа поблизости не будет, так что если нужно будет что-то разрезать, то придется делать это ложкой или вилкой.
- В Тайване существует особый обычай показывать повару, что еда было вкусной: отрыжка после еды. Хозяин или повар воспримут это как комплимент.
- В Испании при наступлении Нового года положено съедать 12 виноградин.
- В Португалии, если соли и перца нет на столе, просить их принести, чтобы посолить или поперчить еду, воспримется как оскорбление повара. По мнению португальцев, это примерно то же самое, что сказать: «Вы плохо приправили блюдо».
- В Китае не стоит доедать блюдо до конца, лучше оставить немного на своей тарелке. Если вы съедите все, значит, хозяин предложил вам недостаточно еды, в таком случае он положит вам еще.
- А вот в Индии, наоборот, лучше хорошенько очищать тарелку. Индийцам не нравится, когда еда переводится впустую.
- Во Франции во время готовки не принято резать ножом листья салата. После высыхания их нужно порвать вручную на кусочки размером с укус. Но даже когда салат окажется на тарелке, столовым ножом также пользоваться нельзя, и тому есть историческая причина. Раньше столовые приборы делали из серебра, при контакте с уксусом оно окисляется и темнеет. Сейчас их изготавливают из разных сплавов, но обычай живет.
- В Италии редко пьют капучино после завтрака, а если организму требуется кофеин после еды, итальянцы пьют простой эспрессо.
- Также в Италии вы не можете просто заказать к макаронам какой угодно соус. К каждому виду пасты подходит лишь несколько определенных соусов. Например, спагетти недостаточно плотные, чтобы есть их с соусом, в котором содержатся кусочки мяса или овощей, их лучше сочетать с соусами кремовой консистенции.
А в вашей семье есть застольные традиции или привычки, которые могут показаться странными другим людям?
Фото на превью elenathewise / Depositphotos, heinteh / Depositphotos
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