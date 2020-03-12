18 фактов о жизни в Швейцарии, которые скрыты за красивыми видами с открыток

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Мы уже не раз писали о Швейцарии: о сложной налоговой системе, безупречно спланированном расписании поездов, непомерно высоких зарплатах и заоблачных ценах. Однако это еще далеко не все особенности жизни, которые раз за разом удивляют туристов и абсолютно привычны для местных жителей.

Мы в AdMe.ru решили поделиться любопытными фактами о Швейцарии, которые покажут эту страну такой, какая она есть на самом деле.

Не пытайтесь судить о Швейцарии, побывав только в одной ее части

Швейцария — хоть и небольшая страна, но довольно разнообразная. Тесная взаимосвязь с европейскими соседями повлияла на то, что в стране нет единого языка, а отдельные регионы негласно обособлены друг от друга. Жители выделяют немецкую, французскую и итальянскую части Швейцарии, которые в свою очередь делятся на кантоны. По сути кантоны — это независимые государства, в каждом из которых действуют своя конституция, законы, суды и правительство. И хотя в каждом кантоне сложились свои культурные и языковые особенности, Швейцария — все же сплоченная страна, и у нее даже есть официальный девиз: «Один за всех и все за одного!».

В каждой швейцарской деревне свой язык

Наглядный пример того, как произносят словосочетание «яблочный огрызок» в немецкоязычной части Швейцарии.

В Швейцарии все говорят на диалектах. Даже жители соседних деревень в одном кантоне могут говорить по-разному и с трудом понимать друг друга. Например, у одного только слова «каждый» более 40 вариантов произношения. Чтобы упростить жизнь, преподавание в школах, выпуск газет и журналов осуществляется на немецком языке. Но вот в повседневном общении швейцарцы не очень-то его жалуют. Если во многих странах говор вызывает у людей усмешку, то в Швейцарии его, наоборот, очень ценят, ведь диалект, словно линии на ладони, отражает жизненный путь человека.

Практически в каждом доме есть бомбоубежище

В случае ядерной войны все население Швейцарии будет в безопасности. Радиационные бомбоубежища обязательны для всех зданий. Обычно бункер строится на один или несколько домов в расчете на общее количество жильцов. Бомбоубежище представляет собой помещение, защищенное мощными железобетонными блоками (шириной около 30 см), снабженное системой вентиляции и запасами воды, сухарей, консервов и медикаментов. Если спросить швейцарца, есть ли у него в районе бомбоубежище, то он посмотрит на вас как на идиота, как будто вы спросили у него, может ли он дышать.

Ежегодно жители Швейцарии получают от властей посылку с таблетками йода

Каждую осень власти кантонов, на территории которых располагаются АЭС, бесплатно рассылают жителям упаковки с таблетками йода. «Распаковала, хотела сразу одну проглотить. А что? Мама всегда говорит, что профилактика йодомарином раз в год полезна, — поделилась в интернете девушка, переехавшая в Швейцарию. — Муж с вытаращенными глазами таблетки отобрал. Говорит, нам в соли йода достаточно, а тут дозировка дикая». В инструкции действительно говорится, что в случае повышения радиоактивности население об этом оповестят и принимать таблетки без указания властей не следует.

Стирка организована совсем по-другому

Как правило, в каждом доме есть так называемая прачечная, которая располагается в общем подвале, где стоят одна или несколько стиральных и сушильных машин. Жильцы пользуются ими по графику: в определенный день недели на стирку нужно зарезервировать конкретное время. Сейчас, правда, в новостройках все чаще стали строить комнаты-прачечные прямо в квартирах, однако это скорее редкость, чем закономерность.

Крашеные яйца продаются в любом магазине круглый год

Если весь остальной мир привык красить яйца только на Пасху, то швейцарцы делают это круглый год. Вареные яйца, или, как их называют в Швейцарии, яйца для пикника, продаются здесь в любом продуктовом магазине. Они специально раскрашены в яркие цвета, чтобы покупатели случайно не спутали их с сырыми.

Приправа Aromat — обязательная вещь на полках всех кухонь и ресторанов

Швейцарцы просто обожают приправу Aromat от Knorr. Она подается практически во всех традиционных ресторанах Швейцарии, а дома ее держат наравне с солью и перцем. Этой приправой посыпают все: от хлеба и вареных яиц до супов и мясных блюд.

Привычка, которую трудно принять

У швейцарцев есть одна особенность, которая каждый раз заставляет наших соотечественников невольно вздрагивать, — привычка громко и смачно сморкаться. Неважно, где именно: в ресторане, театре, общественном транспорте или просто на улице, но от души высморкаться считается нормальным. А вот тихонько шмыгать носом не принято и даже считается невежливым.

Раз в год вся страна погружается в буйное веселье и непринужденное дуракаваляние

Речь идет о знаменитом швейцарском карнавале, посвященном проводам зимы. Праздничные шествия проходят по всей стране, но даты их проведения в разных кантонах отличаются. Обычно они начинаются накануне Великого поста. Тысячи веселящихся людей в красочных костюмах и масках движутся по городу под задорную музыку и радостные крики детей и взрослых. В некоторых садиках и школах даже выделяют отдельные дни, когда дети могут посещать заведение переодетыми в карнавальные костюмы.

8 Марта в Швейцарии отмечают, но совсем по-другому

К 8 Марта в Женеве запустили общественный транспорт со специальным логотипом: «Женщины в бизнесе. Женщины-предпринимательницы».

Мы привыкли считать, что Международный женский день — это праздник внимания к прекрасному полу. С раннего утра мужчины дарят цветы и готовят сюрпризы, а женщины весь день принимают подарки и комплименты. В Швейцарии дела обстоят иначе. Здесь 8 Марта — это день борьбы женщин за свои права. Феминистические организации агитируют женщин не принимать в этот день никакие знаки внимания, отказаться от походов в салоны красоты, потребовать у начальника повышения зарплаты и вообще заявить миру о своих правах. И никаких цветов от мужчин!

Чем швейцарки удивляют наших соотечественниц

Каждая девочка хоть раз в жизни слышала грозное мамино или бабушкино: «Не сиди на холодном, застудишься!» Кажется, это священное наставление так въелось в сознание, что, даже будучи взрослыми, многие из нас никогда не сядут на бетонную плиту или каменную ступеньку, не подстелив предварительно что-нибудь. Швейцарки же запросто могут сесть на холодную землю или металлическую скамейку даже зимой, вовсе не опасаясь заболеть. Они убеждены, что заработать цистит или пиелонефрит, посидев на холодном, просто невозможно.

Страна для тех, кто умеет ждать

Клиентский сервис в Швейцарии — та еще проверка на прочность. Купить мебель не значит сразу ее получить: придется ждать доставки 4–6 месяцев. Попасть на прием к врачу можно, только предварительно записавшись за несколько месяцев. Даже линзы и те нельзя просто взять и купить, нужно ждать доставки 3 дня. «Сдать новую вещь обратно в магазин — проблема. Либо вообще откажут, либо дадут бонус на покупку в виде кредита, — пишет Ольга в своем блоге о Швейцарии. — Как-то раз дорогая сковородка через 2 недели вся облезла. Сказали, что это мои проблемы. Чтобы получить деньги назад, надо иметь большое терпение и крепкие нервы».

Магазины, банки и рестораны не работают по воскресеньям

«Биткоин-банкомат. Часы работы: с понедельника по пятницу с 8 утра до 6 вечера».

В Швейцарии отдых — это святое. А потому купить что-то в магазине поздно вечером вряд ли удастся: в будние дни большинство из них работает до 18:00, в субботу они закрываются еще раньше, а в воскресенье и вовсе закрыты весь день. То же самое касается кафе, ресторанов и даже банков.

В общении со швейцарцами лучше быть крайне деликатными

Швейцарцы, как правило, дружелюбны и приятны в общении, но могут быть обидчивы и злопамятны, если кто-то нарушает их покой. Пользователь твиттера поделился в своем блоге: «Наш сосед, 80 лет от роду, поставил у себя на участке прожектор и направил его прямо к нам в окно. Спать не могли. А все потому, что я всего лишь задел его велосипед своим. Я отремонтировал его за свои деньги и вручил все, как было, обратно. Улыбка на лице соседа засияла, но обиду он затаил». Другая жительница Швейцарии предупреждает, что порядок здесь превыше всего: «Выставите свой мусорный мешок на улицу не в 7 утра, а в 6:45, и может найтись „доброжелатель“, который заметит ваш промах и сообщит куда надо».

Национальные виды спорта, которых нет нигде в мире

Швейцарцы знают толк в том, как даже обычное соревнование превратить в настоящее шоу. Например, все участники зимнего спуска на ваннах должны быть одеты в забавные костюмы. Внешний вид участников оценивается наравне со скоростью. Но любимым национальным видом спорта швейцарцев является хорнуссен. Иностранцам, незнакомым с этой игрой, непросто с ходу разобраться, что происходит на поле. Пользователь твиттера описал это так: «Парень с палкой типа удочки бьет шайбу, и толпа людей с какими-то дорожными знаками совершает странный ритуал». Швейцарцы же не нуждаются в объяснении, ведь они играют в хорнуссен уже почти 400 лет.

Не все швейцарцы толерантны

Несмотря на то что в целом жители Швейцарии терпимы к окружающим, среди них есть те, кто называет себя eidgenosse. Они считают себя чистокровными швейцарцами, презрительно относятся к тем, кто швейцарец «лишь на бумаге», и приниципиально не учат иностранные языки. А если, звоня в техподдержку или банк, услышат на другом конце провода иностранную фамилию, то могут потребовать переключить их на оператора — чистокровного швейцарца. Из-за этого некоторые компании иногда просят сотрудников с иностранными корнями использовать местные имена и фамилии во избежание конфликтов.

Пить воду можно прямо из фонтанов

Пить воду из-под крана в Швейцарии абсолютно нормально. Вода здесь настолько чистая и качественная, что ее можно спокойно пить прямо из фонтана и даже озера. В стране всего несколько фонтанов, возле которых установлены таблички «Пить воду запрещено». Все остальные априори пригодны для питья.

Пожарный гидрант служит источником воды для людей и животных

В некоторых городах Швейцарии на улицах стоят вот такие пожарные гидранты синего цвета. С помощью специальных кнопок можно налить воды животным (внизу есть встроенная миска) или включить фонтанчик, чтобы утолить жажду самому.