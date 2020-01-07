18 особенностей жизни в Швеции, от которых сносит крышу даже у опытных путешественников

135 10 127 44k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

У многих путешественников, которые посетили Швецию, изменилось отношение к понятию «нормальный уровень жизни». Все жители страны могут рассчитывать на бесплатное образование, медицинское обслуживание, достаточно высокие пособия на детей и по безработице. Но это еще не все. С недавнего времени здесь начали чипировать людей, чтобы вся необходимая информация хранилась в одном месте — в пальце человека.

AdMe.ru понаблюдал со стороны за жизнью простых шведов и понял, почему весь мир должен стремиться к тому же.

1. Скандинавы — люди крепкой закалки

Непогоду шведы переносят стоически; когда градусник показывает 0 °C или небольшой минус, то можно увидеть такую картину: офисные сотрудники идут на обед в одних пиджаках, мужчины едут на велосипедах в ветровках, малыши лет трех без шапок, папы держат годовалых детей на руках в куртках нараспашку. Женщина из России поделилась на Pikabu своими наблюдениями по этому поводу: «Довольно часто замечаю у детей весьма халатное отношение к шапкам и их положению относительно лица, а также фривольно расстегнутые вороты („пусть он подышит“), что помогает закаливанию, но расходится с российским менталитетом».

2. Тут существуют правила хорошего тона в магазине

В супермаркет местные жители ходят с тряпичными мешочками и сумками, чтобы не использовать вредные для экологии пластиковые пакеты. А если, например, в новостях промелькнет информация, что какая-то фабрика или ферма загрязняет воздух, воду или содержит животных в неблагоприятных условиях, то ее продукцию просто перестанут покупать. На кассе товары шведы выкладывают из корзины штрих-кодом так, чтобы было удобно продавцу. Это значительно ускоряет процесс обслуживания. А чтобы покупателям было легче найти нужные им продукты, на каждой тележке есть карта супермаркета.

3. Неофициально шведский язык делится на 2 подвида: простой и сложный

Большинство людей не использует в своей повседневной речи такие слова, как «объективно», «субъективно», «рецензия», «консистенция». Часто даже не знают их значение. Поэтому, чтобы прослыть эрудированным человеком, достаточно выучить их и уместно вставлять в речь при случае. Кстати, романы «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого также представлены в трудном и легком переводе.

4. Обязательно 3 месяца декретного отпуска с малышом проводит отец

Отпуск по уходу за ребенком в Швеции длится 480 дней, и 90 из них с новорожденным должен провести папа. И никакие уверения в трудоголизме тут не помогут. Власти считают, что отец должен быть вовлечен в процесс воспитания ребенка с самых первых дней его жизни. Поэтому брутальные мужчины с колясками — привычное зрелище.

5. Шведы берегут природу

Во всех городах этой страны много зелени. Парки и скверы населены птицами, кроликами, ежами. И ко всей этой флоре и фауне нужно относиться с уважением. Известен случай, когда человек подстрелил воробья в лесу из духовой винтовки, и это заметил прохожий. Стрелявшему дали несколько месяцев исправительной колонии и штраф. В стране действует закон о всеобщем праве доступа к природным ресурсам. Согласно ему, люди могут купаться в воде, ставить палатки, собирать ягоды, ездить на велосипеде, в том числе и на частной земле. В пригородах в реках и озерах водится рыба, но ее ловят из спортивного интереса и сразу отпускают. Дикие животные живут даже рядом с крупными городами и нередко выходят на трассу. Многим людям уже посчастливилось встретить по-настоящему редкие виды.

Белый олень, Мала, Швеция.

6. В Швеции люди не пересиживают на работе

Обычная ситуация: вы ведете активную переписку с менеджером какой-нибудь организации, например банка, туристического агентства, почты. И по наступлении 18:00 вам приходит автоответ в стиле «рабочий день закончен, продолжим завтра» или «поговорим в понедельник». Местные объясняют это уважением ко времени и личной жизни. А если в компании есть 45-минутный перерыв на обед, то шведы будут тратить на ланч ровно 45 минут. Ведь правила существуют, чтобы их соблюдать. Кстати, в офисах заботятся не только о моральном, но и о физическом комфорте сотрудников. Например, рядом с кодовым замком есть полки для кружек.

7. Здесь практически не пользуются наличными

Шведы используют для оплаты любых своих покупок безналичную систему Swish, которая привязывается к номеру телефона и банковскому счету. По состоянию на сентябрь 2018 года у нее было 6,5 млн пользователей. Появился даже глагол «свишнуть» или «свишануть», то есть оплатить или перевести деньги. Даже на рынке вместо наличных можно продавцу «свишануть» сумму денег, и все довольны.

8. Ссоры, споры, разговоры на повышенных тонах здесь исключены

Все спорные или непонятные ситуации тут решаются при помощи третьих лиц. Если сосед включает громкую музыку по ночам, то швед напишет жалобу управдому. Если шеф на работе не разрешает взять отпуск, то работник обратится в профсоюз. При проблемах в семье состоится беседа с семейным терапевтом. Какая бы неприятность ни случилась, всегда найдется третья сторона, которая восстановит справедливость. Нередко к решению конфликтов привлекается полиция. И вот пример: один русский эмигрант на подземной парковке случайно спутал свое место с местом соседа. И тот вместо того, чтобы напрямую сказать об этом, обратился в участок. Нарушителю выписали штраф.

9. В Швеции принято есть конфеты по субботам

Возникновение сладкой традиции, как ни странно, имеет весьма мрачные корни: в 1940-х годах совместно с несколькими конфетными корпорациями правительство страны провело тесты на пациентах в психиатрической лечебнице, чтобы выяснить опасность употребления сладостей. Когда было определено, что слишком частое употребление конфет портит зубы, то родилась традиция lördagsgodis: шведским гражданам было разрешено есть столько конфет, сколько угодно, но ограничить потребление одним днем. В итоге среднестатистическая семья съедает по 1,2 кг сладкого за одну такую субботу.

10. Официальный твиттер государства ведут обычные жители

Каждый имеет шанс на неделю стать куратором официального аккаунта Швеции и получить доступ к публикации твитов. Цель проста: показать страну глазами ее жителей. Для того чтобы стать недельным куратором, нужно проживать здесь, а гражданство не имеет никакого значения. Номинировать свою кандидатуру нельзя, но можно предложить того, кто, по вашему мнению, этого достоин.

11. Кроватей в шведских садиках нет

Русская мама, которая переехала в Швецию и водит ребенка в местный детский сад, поделилась своими впечатлениями на Pikabu: «Вопрос со сном решается по-разному. В этом садике желающие спать делают это на матрасах, а нежелающие не принуждаются. В другом садике младшую группу одевали и вывозили в больших колясках на веранду, и там они, закутанные, засыпали, причем даже те, кто не хотел, и даже зимой. Наверное, это полезно. Вообще у шведов субъективный взгляд на то, что правильно, а что нет». В детские сады детей тут можно отдавать с 1 года, и никаких требований к ребенку не предъявляют: он может не уметь говорить, не проситься на горшок, ведь многие в таком возрасте только учатся ходить. Воспитатели в основном женщины, но иногда на такой должности работают и мужчины, которые спокойно меняют подгузники, кормят и переодевают детей.

12. У них есть «зеркала сплетен»

Пользователь Reddit выложил это фото и написал: «Какая цель у этих зеркал? Я увидел их в Швеции, недалеко от реки. Там они почти на каждом доме». Ему ответили, что это старое изобретение, которое обычно вешают на окно кухни, рядом со столом, и вы можете посплетничать о том, что происходит на улице, пока пьете кофе с булочкой. Например, обсудить, кто пришел к вашему соседу. «Они нужны для того, чтобы можно было смотреть на улицу, не вставая с дивана», — написали в комментариях.

13. Шведский паспорт находится на третьем месте по влиятельности в мире

Это значит, что с ним очень легко путешествовать по миру: не нужно получать визу и предоставлять о себе какую-либо информацию в случае поездки. Местные жители очень гордятся тем, что без визы могут въехать в 170 стран мира. На первом месте рейтинга находятся Объединенные Арабские Эмираты: резиденты страны могут без визы посетить 179 стран.

14. Старые ящики по € 10 нарасхват — это Швеция

В будни и по выходным шведы толпятся в магазинах с дизайнерскими вазочками, подушками и лампами всех мастей. На уюте и оригинальном дизайне здесь не экономят. Пользователь Pikabu поделился своим удивлением по этому поводу: «Нет, в Швеции работают реальные гении маркетинга! Вместо того чтобы утилизировать старые овощные ящики, шустрые ребята накатали хипстерскую надпись и уверенно фарцуют ими по € 10 за штуку. При мне тетка взяла аж 4 штуки для оформления интерьера комнаты дочери».

15. В стране царит настоящий культ спорта

3 млн шведов официально состоят в спортивных клубах. Очень популярны зимние виды спорта, но люди тут играют и в футбол и баскетбол, занимаются бегом, плаванием, ходьбой и, конечно, ездят на велосипеде. На перекрестках есть специальные столбики с подставкой для ноги для отдыха велосипедистов.

16. Метро в Стокгольме называют самой длинной художественной галереей в мире

Стокгольмский метрополитен известен необычным оформлением центральных станций. Город стоит на скальном основании, поэтому тоннели буквально прорублены в камне. Здесь не облицовывали стены и потолки станций, а придумали для каждой из них уникальный дизайн. А еще на станциях постоянно проходят разные выставки, например детских рисунков. Туристы часто посещают местную подземку как достопримечательность.

17. В 2015 году в Швеции начали чипировать людей

Шведы начали экспериментировать с микрочипами с 2015 года, и сейчас в стране чипировано более 3 000 человека. Процедура проста: при помощи шприца вводят под кожу датчик, похожий на кусочек тонкой проволоки. На него записывают данные с пластиковых карт, пропусков, проездных документов и другую важную информацию. И теперь все вопросы можно решить одним прикосновением. Стоимость имплантации чипа варьируется от $ 150 до $ 200.

18. Тут действуют строгие правила в отношении петард и фейерверков

Для безопасности людей в праздничные дни с 2019 года был введен закон: для запуска фейерверков-ракет человек должен пройти специальные курсы и получить разрешение от мэрии. Розничные продавцы смогут в свою очередь продавать такой товар только тем, у кого есть лицензия. А использование петард в стране запрещено аж с 2002 года.

Как вы считаете, чего из перечисленного не хватает в той стране, где вы живете?