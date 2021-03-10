18 особенностей японских магазинов, которые могут порядком озадачить неподготовленного туриста

Если предложить любому человеку охарактеризовать Японию в двух словах, то с вероятностью в 90 % это будут «аниме» и «высокие технологии». И это действительно так — весь мир давно покорен цифровыми и анимационными достижениями Страны восходящего солнца. Но это лишь верхушка айсберга, ведь в Японии даже самые привычные вещи, такие, например, как магазины, могут привести буквально в состояние шока человека, впервые столкнувшегося с их особенностями.

Мы в AdMe.ru уже немного пришли в себя после виртуального знакомства с японским шопингом, и теперь нам не терпится огорошить и вас новыми чудными фактами.

Цена на многие фрукты и овощи на прилавках супермаркетов указана за одну штуку, а не за килограмм

Это связано с тем, что японцы предпочитают покупать продукты в количестве, рассчитанном всего на несколько дней. Такой подход гарантирует, что на еда столе всегда будет свежей. А еще фрукты и овощи в Японии стоят довольно дорого. Например, одно яблоко стоит 498 йен (350 рублей). К этой сумме нужно прибавить потребительский налог, который составляет 8 % на продукты питания, и получим 378 рублей. Кстати, стоимость товаров указывается дважды. Крупным шрифтом — без учета налога и ниже, мелким — уже с ним.

Супермаркеты предоставляют точную информацию о производителе товаров

Японцы предъявляют высокие требования к качеству продуктов, поэтому магазины стараются предоставлять своим покупателям полную информацию о производителе, вплоть до названия фермерских хозяйств. Для этой цели используются QR-коды.

В Японии вы не найдете прилавков с замороженной рыбой или мясом

Для иностранца может стать сюрпризом, что в супермаркетах Японии нет прилавков с замороженным мясом и рыбой. На это есть несколько причин. Первая указана выше — японцы очень требовательны к качеству продуктов питания и всегда предпочтут свежее мясо «заморозке». Вторая — в том, что размер средней квартиры или дома в Японии довольно невелик, и порой места для морозильной камеры или даже холодильника на кухне просто нет.

Мяукающие кассы самообслуживания

Кассы самообслуживания в Японии используются довольно давно и, видимо, уже успели наскучить. Как иначе объяснить тот факт, что в некоторых новых устройствах об удачном сканировании сообщает не стандартный электронный звук, а мяуканье кошки или лай собаки?

Тележки для покупок могут показаться непривычными

Вместо громыхающих неповоротливых конструкций магазины Японии оснащены небольшими, но очень маневренными тележками. Пластиковая корзина ставится сверху, а если покупок много — внизу есть место для еще одной.

На кассах можно увидеть странные оранжевые мячики

Они предназначены не для красоты — для безопасности. В них содержится яркая несмываемая краска, и в случае ограбления кассир должен бросить этот мячик в грабителя. Так полиции будет легче задержать правонарушителя.

«В местном супермаркете есть парковка для домашних животных (Канагава, Япония)»

«Это бесплатно и без ограничений по времени. Я думаю, сотрудники могут даже присмотреть за оставленными там животными». © moon_shoes / Reddit

В дождливую погоду покупатели могут воспользоваться бесплатным полиэтиленовым чехлом для зонта

А можно купить зонт в автомате, если дождь застал врасплох

Целый отдел в супермаркете отведен носочкам для стульев

В Японии принято разуваться при входе в жилые помещения и ходить внутри в носках. Поэтому ассортимент носков, которые фактически являются любимой домашней обувью, широк как нигде в мире. Люди в Японии настолько любят носки, что надевают их даже на стулья. Это и красиво, и практично: «обутые» ножки совсем не царапают пол.

Корзины для покупок проходят дезинфекцию

Наравне с супермаркетами в Японии пользуются популярностью комбини

Комбини — маленькие магазинчики шаговой доступности, встречающиеся в Японии едва ли не на каждом углу. Кроме широкого ассортимента готовых закусок и разных хозяйственных мелочей в комбини можно оплатить счета, снять наличные в банкомате, сделать копии бумаг, отправить факс или забрать заказ из пункта выдачи службы доставки.

Аниме и манга — большая часть современной японской культуры, и тематические магазины пользуются здесь большой популярностью

«Мандараке» — самая крупная сеть магазинов, которые занимаются продажей товаров, связанных с аниме. Когда-то это был всего лишь маленький магазинчик для скупки и перепродажи книг и манги, а теперь — целая корпорация. Главный магазин расположен в Токио и давно стал местом паломничества фанатов жанра со всего мира.

Центры покемонов — рай для фанатов Пикачу

Сеть этих магазинов представлена во всех крупных городах Японии, а в самом крупном центре в Токио даже есть кафе, где абсолютно все, включая блюда, оформлено в тематике покемонов.

Магазин «Кошачьи вещицы» в Киото

Кошки в Японии всегда занимали особое место. Поэтому нет ничего удивительного в том, что целые магазины посвящены этим милейшим зверькам.

Магазины подержанных книг также пользуются популярностью

Деревянные палочки — традиционный столовый прибор в Японии, заслуживающий отдельного магазина

В первые дни нового года японские магазины продают фукубукуро — «мешок счастья»

Фукубукуро — это всегда покупка-сюрприз. Содержимое пакетов и коробок остается неизвестным до момента открытия. Разумеется, только после оплаты. В одном можно быть уверенным точно: вещи, которые там находятся, стоят гораздо дороже, чем за них заплатили. А уж пригодятся или нет — это как повезет. Фукубукуро из Покемон-центра стоил каждого цента! © eessheee / Reddit