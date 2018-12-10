18 особенностей быта иностранцев, к которым русские эмигранты не могут привыкнуть

В итальянских ресторанах роль владельца, директора, администратора, повара и официанта нередко играет один и тот же человек или несколько членов семьи. Петь караоке, включать фоном какой-нибудь музыкальный канал и танцевать даже во время праздников не принято. Все внимание за столом следует уделять трапезе и чуть меньше — разговорам.

Итальянцы носят солнцезащитные очки круглый год. И мужчины, и женщины имеют их по несколько пар. Представители сильного пола не боятся сочных и нетипичных в нашем понимании цветов одежды: яркие желтые брюки, алая рубашка или розовый джемпер совсем не редкость в гардеробе итальянца. Еще одна отличительная черта — сумасшедшая любовь к загару: с мая по ноябрь местные жители стараются «впитать» как можно больше солнца и загореть до насыщенного шоколадного оттенка.