18 особенностей быта иностранцев, к которым русские эмигранты не могут привыкнуть
Привыкнув жить в рамках одной культуры, мы с трудом верим, что кому-то может прийти в голову жить как-то иначе. Тем более неожиданно и забавно вдруг сталкиваться с привычками и понятиями других национальностей, которые отличаются от наших.
Редакция AdMe.ru взахлеб перечитала блоги российских эмигрантов и откровения любителей иностранных культур, а теперь делится с вами фактами, которые удивили нас самих.
Южная Корея
- Рис и кимчи — настолько горячо любимая составляющая традиционной кухни, что ради них корейцы обзаводятся дополнительной техникой. Так, в корейской квартире запросто можно обнаружить два холодильника: один обычный и один специально для кимчи.
«Рисовый вопрос» тоже имеет жизненно важное значение. Правильная рисоварка должна поддерживать идеальные условия готовки и хранить рис без потери свежести и вкусовых качеств. Нередко корейцы, уезжающие по работе или учебе в другую страну, обязательно упакуют драгоценный прибор в сумку. Технологии в этой области постоянно развиваются, но корейцы не стремятся экономить на качестве рисоварки.
- Как и в некоторых других азиатских странах, у жителей Кореи два возраста: «восточный» и «западный». «Западным» пользуются преимущественно в законодательстве и судопроизводстве; «восточным» — в повседневной жизни. Последний рассчитывается от начала лунного Нового года в феврале и не привязан к непосредственной дате рождения. Например, если ребенок родился в январе, то ему уже автоматически исполнился год, а в феврале уже будет два, несмотря на то что физически ему будет всего несколько недель.
- Ваша группа крови может заинтересовать не только врача, но даже человека, с которым вы только что познакомились. Вопрос по своей сути схож с «Кто ты по знаку зодиака?» Корейцы убеждены, что тип крови определяет личностные качества, и хотят знать, насколько высока ваша совместимость.
Япония
- Японский детский сад ётиен, по наблюдениям некоторых эмигрантов, — идеальное место для ребенка, но дополнительная головная боль для родителей. С одной стороны, дети находятся в руках действительно любящих и заботливых воспитателей, часто выбираются на природу, в театры и активно занимаются спортом. С другой стороны, каждый день в сад нужно приносить свои столовые приборы, полотенце, салфетки, кружки и термос; раз в неделю брать с собой обед и забирать в стирку специальные тканевые тапочки. К тому же для каждого мероприятия существует свой список необходимых предметов, которыми родители должны заранее обеспечить свое чадо.
- Привычка, от которой гайдзины (иностранцы) избавляются с трудом, — это разговоры в поезде, особенно в час пик. В поезде люди обычно погружены в книги или телефоны, а если и разговаривают, то очень мало и тихо, так как не хотят отвлекать внимание окружающих. Это правило негласное, но традиционно соблюдаемое.
- Активная итальянская жестикуляция известна по всему миру, однако немногие знают, что речь японцев во многом состоит из невербального общения, которое представители других культур не сразу начинают замечать. Игнорирование этих жестов кажется японцам грубым, а речь без их использования — недостаточно выразительной. Например, первый жест на иллюстрации выше означает нечто дорогостоящее или просто большую сумму денег («Ты машину новую купил? Наверное, это <ого-го как дорого>»), а вторым пользуются, когда говорят о человеке, который зазнался или стал, что называется, большой шишкой («Моего кузена недавно повысили до генерального, и он теперь весь такой...»).
Франция
- Здесь, как и в ряде других европейских стран, действуют специфические законы относительно аренды жилья. Например, согласно «зимнему» закону, арендодатель не может выселить жильца в период с 1 ноября до 31 марта ни при каких обстоятельствах: ни в случае неуплаты, ни даже по решению суда. Потому что каким бы злостным неплательщиком ни был ваш арендатор, оставлять человека зимой без крыши над головой недопустимо.
- Ученикам официально запрещено пользоваться мобильными телефонами в школах, родители же в целом спокойнее относятся к школьной успеваемости и не считают катастрофой, если ребенок остается на второй год.
- По наблюдению русских французов, местные не разделяют массовое увлечение фотоискусством и крайне редко заказывают фотосессии. Они готовы потратиться на свадебную съемку, но не понимают, кому придет в голову заказывать семейные или новогодние фотосессии и уж тем более love-story.
Англия
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В Англии нет понятия провинциальности в нашем понимании этого слова. Противопоставление «центр — окраина» здесь не работает, и нет ничего особенного в том, чтобы быть коренным лондонцем. Исторически сложилось так, что как раз в городе жили те, кто вынужден был много работать, в то время как богатая знать обитала в загородных поместьях.
Провинцией же в этой стране считаются конкретные регионы, например север Англии.
- Если нам приходилось тихо завидовать одноклассникам, которых родители среди учебного года брали с собой в отпуск, то английским школьникам повезло меньше: за подобные каникулы родителям придется заплатить штраф от 60 до 120 фунтов. Считается, что такие семейные отлучки плохо сказываются на успеваемости и создают лишние хлопоты учителям, вынужденным объяснять пропущенный материал.
- Заказать чай без молока практически нереально. Это не зависит от дороговизны ресторана и, по наблюдениям эмигрантов, даже от вашей личной просьбы, настолько прочно здесь укоренилась традиция молочного черного чая, что вам подадут его как нечто само собой разумеющееся.
Италия
- Русская жительница Рапалло, Лигурия, оценила местную логику, когда оплачивать счета за свет пришлось в табачной лавке — табаккино. А если вы проштрафились и не успели оплатить счет вовремя, для скорейшего восстановления подключения придется уведомить компанию об оплате... по факсу.
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В итальянских ресторанах роль владельца, директора, администратора, повара и официанта нередко играет один и тот же человек или несколько членов семьи. Петь караоке, включать фоном какой-нибудь музыкальный канал и танцевать даже во время праздников не принято. Все внимание за столом следует уделять трапезе и чуть меньше — разговорам.
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Итальянцы носят солнцезащитные очки круглый год. И мужчины, и женщины имеют их по несколько пар. Представители сильного пола не боятся сочных и нетипичных в нашем понимании цветов одежды: яркие желтые брюки, алая рубашка или розовый джемпер совсем не редкость в гардеробе итальянца. Еще одна отличительная черта — сумасшедшая любовь к загару: с мая по ноябрь местные жители стараются «впитать» как можно больше солнца и загореть до насыщенного шоколадного оттенка.
Швейцария
- Ряд профессий можно назвать типично швейцарскими, так как ими здесь никого не удивить. Скажем, у вашей собаки может случиться кризис, и тогда ей понадобятся услуги собачьего психолога, а в случае если она потерялась в аэропорту, ее поиском будет заниматься другой особый специалист. Здесь можно найти мастера снежного велосипеда или альпийского рога, альпийского сыродела и водителя горных поездов.
- Домашний бар есть у каждого, и швейцарцы обращаются к нему довольно часто. К любимым напиткам причисляют грушевый бренди (вильяминс) и вишневую водку (кирш).
- Даже с друзьями встречи планируются заранее, примерно за 2–3 месяца. При въезде в новый дом с соседями действительно принято знакомиться, причем по всем правилам. Лично звонить в дверь каждого соседа и зазывать к себе на небольшую вечеринку — это моветон. Вы можете пригласить человека устно, если столкнулись с ним во дворе, но это не отменяет необходимого уведомления по электронной или обычной почте.
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