18 обязательных к посещению мест, над которыми природа потрудилась с огоньком

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Если вы думаете, что видели все самые-самые места на планете, то у нас есть для вас сюрприз: список мест, которые вы, скорее всего, пропустили. Хотя их определенно стоило бы добавить в маршрут — вы даже не представляете, насколько они очаровательны. Эта статья поможет вам продвинуться в изучении мира, а, возможно, принять решение и отправиться в захватывающее путешествие.

AdMe.ru обнаружил 20 новых мест, которые вы можете добавить в план поездки, когда будете обдумывать свой следующий отпуск. Также в конце статьи вас ждет небольшой бонус.

1. Большой призматический источник, США

Этот горячий источник 3-й по величине в мире после озера Сковорода в Новой Зеландии и Кипящего озера в Доминиканской Республике. Его диаметр — 113 м, и это больше, чем размеры футбольного поля.

2. Каппадокия, Турция

Всем нам знакомы красочные турецкие пейзажи. Но далеко не каждый открыл для себя красоту этих исторических мест в турецкой провинции. Совершите прогулку на воздушном шаре ранним утром. Сверху вы увидите глубокие каньоны, долины и конические скальные структуры, которые поэтически называют «дымоходами фей».

3. Мамонтовы озера, Калифорния

Представьте только, как вы наслаждаетесь горячим источником в форме сердца посреди долины, окруженной величественными пейзажами. Название намекает на размеры гор, просторы долин и кристально чистых горных озер.

4. Отель «Какслауттанен», Финляндия

Что вы представляете, когда слышите слово «Арктика»? Если вы подумали о стуже, суровых пейзажах и отсутствии комфорта, приготовьтесь к тому, что этот отель разрушит ваши стереотипы. Красивые стеклянные иглу в лесной чаще идеально подходят для наблюдения за северным сиянием.

5. Гора Святого Михаила, Корнуолл, Англия

Вы, наверное, решили, что мы ошиблись: гора Сен-Мишель находится во Франции. Но у нее есть близнец по ту сторону Ла-Манша. Гора-остров поразит вас не только своим видом. Ее невероятная история насчитывает более 1 000 лет, с ней связано множество легенд и мифов, а замок и часовня были домом семьи Сент-Обин с 1650 года.

6. Сенот Ик-Киль, Мексика

Мексика богата на карстовые провалы — сеноты. Ик-Киль, пожалуй, самый захватывающий из них. Если вы хотите добраться до этого места, будьте готовы к тому, что вам придется преодолеть сложный спуск длиной 26 м. Глубина водоема в сеноте Ик-Киль — 40 м, а его диаметр — 60 м.

7. Пещера Сму, Шотландия

Пещера Сму — самая интересная и загадочная пещера Шотландии. Также это одна из самых больших морских пещер во всей Великобритании. Название «Сму» можно перевести как «отверстие» или «укромное местечко». Как вы понимаете, это совсем не людный объект, определенно достойный посещения!

8. Черный Каньон Колорадо, Аризона

Этот каньон на реке Колорадо разделяет штаты Невада и Аризона. Он появился примерно 15 млн лет назад. А свое название каньон получил из-за обломков черной вулканической породы, которые находят в этом районе.

9. Остров Сокотра, Йемен

Свой внеземной вид остров Сокотра приобрел благодаря растительности. Также место славится практически полным отсутствием дорог. Зато на острове много пещер и обломков кораблекрушений.

10. Тонгариро, Новая Зеландия

Тонгариро — это национальный парк Новой Зеландии, который является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2000–2003 годах здесь проходили съемки трилогии «Властелин колец».

11. Национальный парк, Нормандские острова

Сарк — один из Нормандских островов — находится в юго-западной части Ла-Манша. Это малоизвестное, но очень интересное место. Его население составляет всего 500 с небольшим человек. Автомобили здесь запрещены законом. Передвигаться на Сарке можно только на тракторах, велосипедах и лошадях.

12. Тоннель Вистерия, Китакюсю, Япония

Одной из причин посетить это чудесное место может стать возможность увидеть 150 глициний 20 разных видов, собранных в одном саду. Чтобы застать волшебный тоннель в цвету, нужно приехать сюда в конце апреля — начале мая.

13. Бахос дель Торо, Коста-Рика

Бахос дель Торо — райское местечко в провинции Алахуэла, до которого еще не добрался массовый туризм. Там есть тропа, ведущая к водопаду Спрятанных сокровищ. Прогуляйтесь не спеша по маршруту, проложенному прямо по кристально чистой воде, а затем спуститесь по ступенькам к подножию горы, чтобы подобраться к водопаду, от которого у вас просто дух захватит!

14. Руины Сан-Игнасио-Мини, Аргентина

Руины Сан-Игнасио-Мини считаются одним из самых уединенных и уникальных мест в мире. В XVII веке здесь была основана миссия иезуитов, которая состояла из больницы, школы, общежитий и каменной церкви с деревянной внутренней отделкой. Миссия просуществовала 2 века, пока не была разрушена местными жителями.

15. Гора Эдит Кавелл, Канада

Эта гора получила свое название в 1916 году в честь Эдит Кавелл — английской медсестры, которая была казнена немецкими солдатами во время Первой мировой войны за то, что помогала солдатам-союзникам бежать из оккупированной Бельгии в Нидерланды. В окрестностях горы вас ждут не только потрясающие виды на саму гору и ледник Ангела, но и благоухающий приальпийский лес и бескрайние альпийские луга.

16. Мраморные пещеры, Чили

Удивительные Мраморные пещеры Патагонии — результат работы волн за последние 6 200 лет. Добраться до этого чуда природы можно только на лодке. Но что делает это место еще более загадочным — так это цвет Мраморных пещер, который меняется в зависимости от времени года.

17. Красный пляж Паньцзинь, Китай

Необычный цвет пляжу придают растения сведа вера, которые летом остаются зелеными, а осенью приобретают темно-красный оттенок. Из-за этого пейзаж выглядит завораживающим. Большая часть Красного пляжа является природоохранной зоной, так что для туристов открыт лишь небольшой отдаленный участок.

18. Национальный парк «Плитвицкие озера», Хорватия

Чем не сады Эдема? Водопады Верхних озер часто скрываются за густой листвой, поэтому обнаружить их бывает непросто. Так что, если вы действительно хотите увидеть это сокровище, будьте предельно внимательны и смотрите по сторонам!

Бонус: для тех, кто не представляет жизни без чтения, — библиотека редких книг и рукописей Бейнеке, Йельский университет

Это одна из самых крупных в мире библиотек, где представлены редкие книги, манускрипты и древние рукописи. В помещении центральной части библиотеки собрано 180 000 книг, и еще более миллиона томов находится в цокольном этаже. Чтобы сохранить литературное наследие для будущих поколений, в библиотеке тщательно следят за температурой и влажностью.