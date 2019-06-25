18 неожиданных фактов о флагах мира (Спойлер: российский триколор тоже необычный)

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Каждому, кто смотрел «Теорию большого взрыва», наверняка знакома передача Fun with Flags, в которой Шелдон Купер с переменным успехом рассказывал о флагах разных стран. И хотя его детище не нашло много поклонников, на самом деле флаги (наука о которых, кстати, называется вексиллологией) таят в себе массу секретов. Например, знаете ли вы о том, что российский триколор, несмотря на свои стандартные цвета, отличается от прочих одной особенностью, а неправильные звезды на символе КНР однажды чуть не стали причиной международного скандала?