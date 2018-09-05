18 мест в Восточной Европе для туристов, которые в отпуске ищут впечатления, а не магнитики на холодильник

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Самой посещаемой страной в 2017 году стала Франция: в ней погостило почти 89 млн человек. В списке 10 самых популярных среди туристов государств половина — западноевропейские, а страны Восточной Европы туда не вошли вообще. Вообще, Восточная Европа часто выглядит бедной родственницей по сравнению с Западной, но мы уверены, что эта Золушка способна влюбить в себя даже самого взыскательного принца.

AdMe.ru собрал для вас 18 удивительных, загадочных и порой жутких мест, посетив которые вы с гордостью сможете назвать себя путешественником, а не просто туристом.

1. Село Зарожье (Сербия) — родина вампиров

Многие считают родиной вампиров Румынию, но это не совсем справедливо, ведь кровопийцу из Дракулы сделал Брэм Стокер. До него князя никто не подозревал в вампиризме. Однако легенды об упырях ходили по Восточной Европе. Исследователи считают, что центром их распространения была Сербия, а литературные источники указывают на село Зарожье, где жил первый сербский вампир Сава. Вампиром он стал от несчастной любви: родители девушки, запавшей ему в душу, не давали согласие на брак. Тогда Сава решил убить возлюбленную. Селяне устроили над преступником самосуд и забили того насмерть. Вскоре после этого по деревне пополз слух, что Сава восстал из мертвых, поселился на старой мельнице и пьет кровь. Этот слух до сих пор поддерживает сельская администрация. Легенда о вампире стала брендом деревни и привлекает туда туристов.

2. Неум (Босния и Герцеговина) — неожиданный кусочек моря

Обычно, если туристы едут на побережье Адриатики, то выбирают Италию, Хорватию или Черногорию. Мало кто знает, что 25 км береговой линии этого моря принадлежат Боснии и Герцеговине. На этих 25 км расположился курортный городок Неум, где отдохнуть стоит куда дешевле, чем в городах вышеперечисленных стран. А гражданам России еще и не нужна виза.

3. Овчарско-Кабларское ущелье (Сербия) — секретные церкви в скалах

В Центральной Сербии есть удивительно живописное место — две лесистые и скалистые горы Овчар и Каблар, между которыми петляет река Морава. Среди природной красоты расположились 12 монастырей, которые были построены еще в Средние века. Именно здесь многие сербы укрывались от турок во время Балканских войн. Одна из самых жутких и труднодоступных достопримечательностей ущелья — пещера-церковь Кадженица. В XIX веке во время восстания против Османской империи местные жители укрылись в этой пещере от турок. Их выдал плачущий младенец. Каратели обнаружили укрытие и развели перед входом костер. Все, кто был внутри, погибли от удушья.

В Овчарско-Кабларском ущелье немного туристов, и в этом есть большие плюсы: низкие цены и отсутствие толп. Но есть и минус — добираться до многих достопримечательностей очень сложно. Например, путь в Кадженицу лежит через полуразрушенный железнодорожный мост, по которому очень опасно передвигаться.

4. Сороки (Молдавия) — мировая столица цыган

Молдавский городок Сороки не может похвастаться достопримечательностями: самая яркая — крепость XV века. Этот замок так бы и оставался единственной туристической приманкой, если бы не цыгане, которые в корне изменили архитектурный облик города. Теперь здесь есть Капитолий, Собор Святого Петра и даже Большой театр — все это особняки богатых цыган. Среди них живет и барон, причем он не просто лидер диаспоры, а серьезный государственный чиновник — советник президента Молдавии по делам цыган. Кстати, небольшой совет: в этой стране представителей этого народа стоит называть рома́ми, на слово «цыган» здесь могут серьезно обидеться.

5. Високо (Босния и Герцеговина) — европейские псевдопирамиды

В 2006 году прогремела сенсация: в Европе нашли пирамиды. Их обнаружил археолог-любитель Семир Османагич рядом с боснийским городком Високо. Он уверял, что нашел рукотворные каменные блоки, из которых представители древней цивилизации и возвели свои таинственные сооружения. Власти Боснии с радостью помогли распространить информацию. В городок хлынули туристы. Но вскоре оказалось, что пирамиды — это фейк. Ученые выяснили, что это всего лишь холмы природного происхождения. Но туристы все равно продолжают ездить в Боснию. А чего не съездить, если природа красивая?

6. Сигишоара (Румыния) — родина графа Дракулы

Пожалуй, самое популярное туристическое место в Румынии — замок Бран, где по легенде жил Дракула. В действительности Дракула если и бывал там, то только проездом. Поклонникам князя предлагаем посетить его родину — город Сигишоару в Трансильвании. Там маленький Дракула родился и жил до 5 лет. Сейчас в доме правителя находится ресторан, оформленный в вампирской стилистике. Сами румыны Дракулу вампиром не считают, для них он национальный герой, воевавший за освобождение Европы от турок. Князь даже причислен к лику святых Румынской православной церковью.

7. Чахтицкий замок (Словакия) — дом самой ужасной преступницы в мире

Здесь жила графиня Эржебет Батори, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая кровожадная женщина-убийца (ее обвиняют в убийстве 650 девушек). По одной версии, кровь несчастных она использовала в косметических целях, чтобы сохранять молодость. Преступницу замуровали в комнате замка в Венгрии, где она и закончила свою жизнь.

Стоит заметить, что Батори мог оклеветать граф Турзо, который вел в отношении нее расследование. Причины — богатые земли аристократки, а также политические амбиции обвинителя. Справедливо или нет, но Эржебет вошла в историю как «чахтицкое чудовище» и «графиня Дракула». Кстати, румынскому князю она действительно приходится дальней родственницей.

8. Которская бухта (Черногория) — самый южный фьорд Европы

Одно из самых красивых мест Европы — Которская бухта, которая находится на территории Черногории. Ее называют самым южным фьордом Европы. Она похожа на удивительные заливы Норвегии и Швеции, правда, климат там намного приятнее и цены ниже, что привлекает туристов со всего света.

На самом деле Которская бухта — это остатки русла реки, которое тысячелетия назад провалилось в море. Получилась немыслимая красота, которая находится под охраной ЮНЕСКО.

9. Косово — туризм для экстремалов

Частично признанная Республика Косово — место, которое у многих ассоциируется с войной и наркоторговлей. Однако из-за ее плохой репутации мало кто знает, что там потрясающе красиво: для любителей природы есть Национальный парк Мируша с карстовыми озерами и водопадами, для фанатов истории — множество мечетей и монастырей. Последние, к сожалению, зачастую уничтожаются местными албанцами.

Любителей необычного туризма Косово должно привлечь тем, что туда не так просто попасть. Во-первых, въезжать туда лучше со стороны Сербии, чтобы потом вы могли свободно посетить эту страну. Во-вторых, если у вас нет «шенгена», то визу придется оформлять в Стамбуле. Если из Косова вы выезжаете через Сербию, не забудьте аннулировать косовскую визу в Белграде.

10. Проходна — пещера, в которой за вами приглядывает Бог (Болгария)

Пещера Проходна — одна из самых крутых достопримечательностей Болгарии. Она находится примерно в 110 км от Софии. Туристов привлекают в ней два отверстия, напоминающие глаза, поэтому пещера и получила свое второе название — Глаза Бога. Попасть туда можно в любое время года, но желательно не зимой: велик риск падения сосулек. Зато отлично подойдет дождливая осень — тогда из «глаз» катятся будто настоящие слезы. Посетить пещеру можно самостоятельно, не прибегая к услугам гида.

11. Самое веселое кладбище в мире (Румыния)

На Балканах, где на протяжении многих столетий шли кровопролитные войны, отношение к смерти более философское, чем в Западной Европе или в России. Но в Румынии оно совсем особенное: здесь есть самое веселое кладбище в мире в горном районе Марамуреш. Здесь вы не найдете мрачных надгробий и скорбных эпитафий — вместо этого на могилах стоят резные цветные кресты со смешными картинками про покойного. Есть, например, изображение двух товарищей во время застолья, танцующего пьяницы и даже веселого тракториста.

А началось все в 1935 году, когда местный житель Йон Петраш соорудил такое надгробие своей умершей жене. Его односельчанам идея понравилась, и они стали заказывать ему кресты еще при жизни. В итоге кладбище стало одной из самых ярких достопримечательностей Румынии и сейчас охраняется ЮНЕСКО.

12. Города, которые построил Кустурица (Сербия, Босния и Герцеговина)

Эмир Кустурица — мастер на все руки. Он снимает крутые фильмы, играет в крутой группе и даже строит крутые города. В Сербии недалеко от местечка Златибор он построил Дрвенград — этнодеревню, в которой, кстати, не забыл возвести дом и себе. Именно в этих краях режиссер снимал фильм «Жизнь как чудо».

В 25 км от Дрвенграда — уже на территории Боснии и Герцеговины — Кустурица возвел Андричград, названный так в честь писателя Иво Андрича. По сути, режиссер реконструировал исторический центр городка Вишеград, где происходит действие романа «Мост на Дрине», за который Андрич получил Нобелевскую премию.

В обоих «городах» Кустурицы можно остановиться на одну или несколько ночей — там есть отель и рестораны. Кстати, цены довольно демократичные. Зачастую в Дрвенграде можно встретить и самого режиссера, который всегда готов пообщаться с посетителями.

13. Либерленд — первое в мире кибергосударство (граница Сербии и Хорватии)

Либерленд — первое в мире государство с криптовалютой. По сути, оно существует только в сети. При этом у страны даже есть вполне реальная территория — 7 кв. км между Сербией и Хорватией, правда, попасть туда очень сложно: власти реально существующих государств блокировали въезд в виртуальное.

Попасть на территорию свободолюбивой республики почти невозможно, зато можно с помощью официального сайта получить гражданство. А если уж очень хочется посмотреть на волшебную страну, это лучше сделать с территории Сербии — там, в городке Бачки Моноштор, даже открывалось первое посольство Либерленда.

14. Албания — рай среди обломков коммунистического прошлого

Албания — одна из самых малоизученных туристами стран. Долгое время это было изолированное социалистическое государство, которым управлял сталинист Энвер Ходжи. К 70-м годам ХХ века Албания оборвала все связи с другими странами. Гражданам строго-настрого было запрещено использовать зарубежную продукцию. В 90-е годы социалистический режим рухнул и едва не разгорелась гражданская война.

Сейчас Албания еще учится жить по-новому. Здесь мало кто говорит по-английски, а бедность и разруха многих городов отпугивает туристов. Зато у Албании есть удивительное побережье Адриатики, прекрасная природа, уникальные памятники архитектуры и отличная кухня — и все это за небольшие деньги. Тут есть чем заняться и любителям пляжного отдыха, и паломникам, и сталкерам.

15. Хорватский Колизей

Римский Колизей собирает огромные толпы туристов, а предприимчивые итальянцы с его помощью неплохо пополняют государственный бюджет. Если хочется увидеть подобный амфитеатр, но чтобы было не так многолюдно и немного дешевле, поезжайте в хорватскую Пулу.

Арена Пулы — ровесница Колизея: ее начали строить в I веке нашей эры. Правда, она немного меньше и занимает 6-е место среди древнеримских амфитеатров. Зато она отлично сохранилась и здесь до сих пор проходят зрелищные мероприятия. Недавно, например, здесь выступал Стинг.

16. Церковь призраков (Чехия)

Костел Святого Иржи в чешской деревушке Лукова считается одной из самых страшных церквей в мире. Он был построен в XIV веке и функционировал до 1968 года — тогда во время отпевания покойника рухнула крыша. С тех пор костел был заброшен.

Но художник Яков Хадрава решил дать церкви новую жизнь. С помощью намоченных в гипсе покрывал он создал 32 человеческие фигуры и поместил их внутри костела — получилось жутковатое зрелище. Кстати, в церковь можно зайти и ночью, но лучше не стоит.

17. Блендовская пустыня (Польша)

Оказывается, в Европе есть пустыня. Она находится недалеко от Кракова. Ее площадь составляет всего 30 кв. км, что, конечно, не Сахара, но само по себе просто удивительно! Ну откуда среди лесов, гор и болот столько песка?

Отношение к польской пустыне соответствующее. Если во всем мире борются с этим явлением, в Польше его всячески оберегают: даже закрыли один из популярных конных маршрутов, пролегающих по пустыне. Впрочем, полюбоваться на песочное чудо туристам не запрещают.

18. Национальный парк Маврово (Македония) — один из лучших горнолыжных курортов Европы

Македония — не самое популярное туристическое направление и этим прекрасна. Здесь настоящий рай для любителей отдыха на природе. Одно из самых приятных мест этой гостеприимной страны — Национальный парк Маврово с реками, озерами, горами, пещерами, водопадами и животными из Красной книги.

Зимой здесь работает крутой горнолыжный курорт, который почти ничем не уступает швейцарским. По крайней мере, международные соревнования здесь проводятся часто, а это говорит о высоком качестве трасс и подъемников.