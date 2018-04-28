18 лучших пляжей, побывать на которых дешевле, чем кажется
Если в этом году вы хотите за небольшие деньги отдохнуть на невероятно красивом пляже, то, согласно данным портала Post Office, стоит обратить внимание на пляжи Болгарии и Турции. Каждый год портал публикует так называемый барометр цен — это рейтинг лучших пляжей Европы, на которых можно отдохнуть буквально за сущие копейки.
Такой рейтинг не включает в себя информацию о стоимости перелета и отеля, но дает представление о ценах на ежедневные покупки, на которые часто уходит намного больше денег.
AdMe.ru расскажет вам о 18 лучших пляжах Европы, побывать на которых в этом году будет дешевле, чем кажется.
18. Сорренто, Италия — $ 170,35
- Чашка кофе: $ 2,47
- Бокал местного пива: $ 3,72
- Бутылка колы: $ 3,1
- Бокал вина: $ 3,72
- Бутылка воды: $ 1,24
- Солнцезащитный крем: $ 12,39
- Средство от насекомых: $ 9,92
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 44,6
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 89,19
17. Ибица, Испания — $ 162
- Чашка кофе: $ 1,8
- Бокал местного пива: $ 4,2
- Бутылка колы: $ 3
- Бокал вина: $ 4,9
- Бутылка воды: $ 1,1
- Солнцезащитный крем: $ 24,4
- Средство от насекомых: $ 12,1
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 22,1
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 88,4
16. Лимасол, Кипр — $ 160,71
- Чашка кофе: $ 3,6
- Бокал местного пива: $ 3,69
- Бутылка колы: $ 2,45
- Бокал вина: $ 4,29
- Бутылка воды: $ 1,04
- Солнцезащитный крем: $ 16,59
- Средство от насекомых: $ 8,72
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 31,83
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 88,5
15. Ницца, Франция — $ 157
- Чашка кофе: $ 1,94
- Бокал местного пива: $ 4,3
- Бутылка колы: $ 4,3
- Бокал вина: $ 3,69
- Бутылка воды: $ 0,37
- Солнцезащитный крем: $ 13,77
- Средство от насекомых: $ 8,60
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 36,89
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 83,14
14. Майорка, Испания — $ 149,44
- Чашка кофе: $ 1,84
- Бокал местного пива: $ 3,07
- Бутылка колы: $ 3,07
- Бокал вина: $ 4,92
- Бутылка воды: $ 0,67
- Солнцезащитный крем: $ 18,44
- Средство от насекомых: $ 6,14
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 36,89
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 74,40
13. Пореч, Хорватия — $ 146,53
- Чашка кофе: $ 1,87
- Бокал местного пива: $ 3,07
- Бутылка колы: $ 3,41
- Бокал вина: $ 4,78
- Бутылка воды: $ 1,02
- Солнцезащитный крем: $ 10,24
- Средство от насекомых: $ 6,83
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 30,75
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 84,56
12. Лиссабонское побережье, Португалия — $ 139,56
- Чашка кофе: $ 0,85
- Бокал местного пива: $ 2,45
- Бутылка колы: $ 2,45
- Бокал вина: $ 4,92
- Бутылка воды: $ 2,45
- Солнцезащитный крем: $ 8,6
- Средство от насекомых: $ 9,84
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 36,9
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 71,1
11. Халкидики, Греция — $ 138,25
- Чашка кофе: $ 4,3
- Бокал местного пива: $ 6,14
- Бутылка колы: $ 3,69
- Бокал вина: $ 6,14
- Бутылка воды: $ 1,22
- Солнцезащитный крем: $ 18,44
- Средство от насекомых: $ 7,37
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 36,89
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 54,1
10. Слима, Мальта — $ 135,83
- Чашка кофе: $ 1,84
- Бокал местного пива: $ 3,97
- Бутылка колы: $ 3,45
- Бокал вина: $ 4,42
- Бутылка воды: $ 2,72
- Солнцезащитный крем: $ 15,5
- Средство от насекомых: $ 5,98
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 35,9
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 62,05
9. Задар, Хорватия — $ 135,25
- Чашка кофе: $ 2,05
- Бокал местного пива: $ 2,9
- Бутылка колы: $ 2,9
- Бокал вина: $ 4,27
- Бутылка воды: $ 1,02
- Солнцезащитный крем: $ 12,8
- Средство от насекомых: $ 6,83
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 23,91
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 78,57
8. Корфу, Греция — $ 125,64
- Чашка кофе: $ 3,07
- Бокал местного пива: $ 4,05
- Бутылка колы: $ 2,45
- Бокал вина: $ 4,3
- Бутылка воды: $ 1,22
- Солнцезащитный крем: $ 9,84
- Средство от насекомых: $ 8,6
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 29,51
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 62,6
7. Пафос, Кипр — $ 121,95
- Чашка кофе: $ 3,69
- Бокал местного пива: $ 2,82
- Бутылка колы: $ 3,07
- Бокал вина: $ 4,67
- Бутылка воды: $ 0,33
- Солнцезащитный крем: $ 10,8
- Средство от насекомых: $ 7,56
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 28,27
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 60,74
6. Коста-Бланка, Испания — $ 115,17
- Чашка кофе: $ 1,84
- Бокал местного пива: $ 2,45
- Бутылка колы: $ 1,84
- Бокал вина: $ 4,3
- Бутылка воды: $ 0,67
- Солнцезащитный крем: $ 18,44
- Средство от насекомых: $ 6,14
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 29,51
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 49,98
5. Крит, Греция — $ 109,48
- Чашка кофе: $ 3,07
- Бокал местного пива: $ 3,07
- Бутылка колы: $ 3
- Бокал вина: $ 3,69
- Бутылка воды: $ 0,62
- Солнцезащитный крем: $ 8,6
- Средство от насекомых: $ 0,15
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 29,5
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 57,78
4. Коста-дель-Соль, Испания — $ 103,96
- Чашка кофе: $ 1,72
- Бокал местного пива: $ 3,07
- Бутылка колы: $ 2,32
- Бокал вина: $ 3,07
- Бутылка воды: $ 0,48
- Солнцезащитный крем: $ 6,07
- Средство от насекомых: $ 3,8
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 22,12
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 55,92
3. Алгарве, Португалия — $ 93,99
- Чашка кофе: $ 0,85
- Бокал местного пива: $ 1,35
- Бутылка колы: $ 1,59
- Бокал вина: $ 1,52
- Бутылка воды: $ 0,24
- Солнцезащитный крем: $ 6,13
- Средство от насекомых: $ 7,11
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 21,88
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 53,32
2. Мармарис, Турция — $ 78,32
- Чашка кофе: $ 1,92
- Бокал местного пива: $ 3,04
- Бутылка колы: $ 1,79
- Бокал вина: $ 3,07
- Бутылка воды: $ 0,33
- Солнцезащитный крем: $ 9,2
- Средство от насекомых: $ 2,56
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 12,8
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 43,61
1. Солнечный Берег, Болгария — $ 65,71
- Чашка кофе: $ 0,97
- Бокал местного пива: $ 0,97
- Бутылка колы: $ 1,3
- Бокал вина: $ 1,63
- Бутылка воды: $ 0,52
- Солнцезащитный крем: $ 9,2
- Средство от насекомых: $ 3,27
- Обед на двоих из 2 блюд: $ 11,79
- Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 36,06
Фото на превью olaspaintr, nice.france
По материалам businessinsider