18 лучших пляжей, побывать на которых дешевле, чем кажется

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Если в этом году вы хотите за небольшие деньги отдохнуть на невероятно красивом пляже, то, согласно данным портала Post Office, стоит обратить внимание на пляжи Болгарии и Турции. Каждый год портал публикует так называемый барометр цен — это рейтинг лучших пляжей Европы, на которых можно отдохнуть буквально за сущие копейки.

Такой рейтинг не включает в себя информацию о стоимости перелета и отеля, но дает представление о ценах на ежедневные покупки, на которые часто уходит намного больше денег.