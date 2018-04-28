18 лучших пляжей, побывать на которых дешевле, чем кажется

Если в этом году вы хотите за небольшие деньги отдохнуть на невероятно красивом пляже, то, согласно данным портала Post Office, стоит обратить внимание на пляжи Болгарии и Турции. Каждый год портал публикует так называемый барометр цен — это рейтинг лучших пляжей Европы, на которых можно отдохнуть буквально за сущие копейки.

Такой рейтинг не включает в себя информацию о стоимости перелета и отеля, но дает представление о ценах на ежедневные покупки, на которые часто уходит намного больше денег.

AdMe.ru расскажет вам о 18 лучших пляжах Европы, побывать на которых в этом году будет дешевле, чем кажется.

18. Сорренто, Италия — $ 170,35

  • Чашка кофе: $ 2,47
  • Бокал местного пива: $ 3,72
  • Бутылка колы: $ 3,1
  • Бокал вина: $ 3,72
  • Бутылка воды: $ 1,24
  • Солнцезащитный крем: $ 12,39
  • Средство от насекомых: $ 9,92
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 44,6
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 89,19

17. Ибица, Испания — $ 162

  • Чашка кофе: $ 1,8
  • Бокал местного пива: $ 4,2
  • Бутылка колы: $ 3
  • Бокал вина: $ 4,9
  • Бутылка воды: $ 1,1
  • Солнцезащитный крем: $ 24,4
  • Средство от насекомых: $ 12,1
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 22,1
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 88,4

16. Лимасол, Кипр — $ 160,71

  • Чашка кофе: $ 3,6
  • Бокал местного пива: $ 3,69
  • Бутылка колы: $ 2,45
  • Бокал вина: $ 4,29
  • Бутылка воды: $ 1,04
  • Солнцезащитный крем: $ 16,59
  • Средство от насекомых: $ 8,72
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 31,83
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 88,5

15. Ницца, Франция — $ 157

  • Чашка кофе: $ 1,94
  • Бокал местного пива: $ 4,3
  • Бутылка колы: $ 4,3
  • Бокал вина: $ 3,69
  • Бутылка воды: $ 0,37
  • Солнцезащитный крем: $ 13,77
  • Средство от насекомых: $ 8,60
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 36,89
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 83,14

14. Майорка, Испания — $ 149,44

  • Чашка кофе: $ 1,84
  • Бокал местного пива: $ 3,07
  • Бутылка колы: $ 3,07
  • Бокал вина: $ 4,92
  • Бутылка воды: $ 0,67
  • Солнцезащитный крем: $ 18,44
  • Средство от насекомых: $ 6,14
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 36,89
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 74,40

13. Пореч, Хорватия — $ 146,53

  • Чашка кофе: $ 1,87
  • Бокал местного пива: $ 3,07
  • Бутылка колы: $ 3,41
  • Бокал вина: $ 4,78
  • Бутылка воды: $ 1,02
  • Солнцезащитный крем: $ 10,24
  • Средство от насекомых: $ 6,83
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 30,75
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 84,56

12. Лиссабонское побережье, Португалия — $ 139,56

  • Чашка кофе: $ 0,85
  • Бокал местного пива: $ 2,45
  • Бутылка колы: $ 2,45
  • Бокал вина: $ 4,92
  • Бутылка воды: $ 2,45
  • Солнцезащитный крем: $ 8,6
  • Средство от насекомых: $ 9,84
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 36,9
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 71,1

11. Халкидики, Греция — $ 138,25

  • Чашка кофе: $ 4,3
  • Бокал местного пива: $ 6,14
  • Бутылка колы: $ 3,69
  • Бокал вина: $ 6,14
  • Бутылка воды: $ 1,22
  • Солнцезащитный крем: $ 18,44
  • Средство от насекомых: $ 7,37
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 36,89
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 54,1

10. Слима, Мальта — $ 135,83

  • Чашка кофе: $ 1,84
  • Бокал местного пива: $ 3,97
  • Бутылка колы: $ 3,45
  • Бокал вина: $ 4,42
  • Бутылка воды: $ 2,72
  • Солнцезащитный крем: $ 15,5
  • Средство от насекомых: $ 5,98
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 35,9
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 62,05

9. Задар, Хорватия — $ 135,25

  • Чашка кофе: $ 2,05
  • Бокал местного пива: $ 2,9
  • Бутылка колы: $ 2,9
  • Бокал вина: $ 4,27
  • Бутылка воды: $ 1,02
  • Солнцезащитный крем: $ 12,8
  • Средство от насекомых: $ 6,83
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 23,91
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 78,57

8. Корфу, Греция — $ 125,64

  • Чашка кофе: $ 3,07
  • Бокал местного пива: $ 4,05
  • Бутылка колы: $ 2,45
  • Бокал вина: $ 4,3
  • Бутылка воды: $ 1,22
  • Солнцезащитный крем: $ 9,84
  • Средство от насекомых: $ 8,6
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 29,51
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 62,6

7. Пафос, Кипр — $ 121,95

  • Чашка кофе: $ 3,69
  • Бокал местного пива: $ 2,82
  • Бутылка колы: $ 3,07
  • Бокал вина: $ 4,67
  • Бутылка воды: $ 0,33
  • Солнцезащитный крем: $ 10,8
  • Средство от насекомых: $ 7,56
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 28,27
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 60,74

6. Коста-Бланка, Испания — $ 115,17

  • Чашка кофе: $ 1,84
  • Бокал местного пива: $ 2,45
  • Бутылка колы: $ 1,84
  • Бокал вина: $ 4,3
  • Бутылка воды: $ 0,67
  • Солнцезащитный крем: $ 18,44
  • Средство от насекомых: $ 6,14
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 29,51
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 49,98

5. Крит, Греция — $ 109,48

  • Чашка кофе: $ 3,07
  • Бокал местного пива: $ 3,07
  • Бутылка колы: $ 3
  • Бокал вина: $ 3,69
  • Бутылка воды: $ 0,62
  • Солнцезащитный крем: $ 8,6
  • Средство от насекомых: $ 0,15
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 29,5
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 57,78

4. Коста-дель-Соль, Испания — $ 103,96

  • Чашка кофе: $ 1,72
  • Бокал местного пива: $ 3,07
  • Бутылка колы: $ 2,32
  • Бокал вина: $ 3,07
  • Бутылка воды: $ 0,48
  • Солнцезащитный крем: $ 6,07
  • Средство от насекомых: $ 3,8
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 22,12
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 55,92

3. Алгарве, Португалия — $ 93,99

  • Чашка кофе: $ 0,85
  • Бокал местного пива: $ 1,35
  • Бутылка колы: $ 1,59
  • Бокал вина: $ 1,52
  • Бутылка воды: $ 0,24
  • Солнцезащитный крем: $ 6,13
  • Средство от насекомых: $ 7,11
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 21,88
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 53,32

2. Мармарис, Турция — $ 78,32

  • Чашка кофе: $ 1,92
  • Бокал местного пива: $ 3,04
  • Бутылка колы: $ 1,79
  • Бокал вина: $ 3,07
  • Бутылка воды: $ 0,33
  • Солнцезащитный крем: $ 9,2
  • Средство от насекомых: $ 2,56
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 12,8
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 43,61

1. Солнечный Берег, Болгария — $ 65,71

  • Чашка кофе: $ 0,97
  • Бокал местного пива: $ 0,97
  • Бутылка колы: $ 1,3
  • Бокал вина: $ 1,63
  • Бутылка воды: $ 0,52
  • Солнцезащитный крем: $ 9,2
  • Средство от насекомых: $ 3,27
  • Обед на двоих из 2 блюд: $ 11,79
  • Ужин на двоих из 3 блюд с бутылкой вина: $ 36,06

Фото на превью olaspaintr, nice.france
По материалам businessinsider

21 На склад!
4 Комментарии
  • 28 апреля 2018
  • 4
  • 2776

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!