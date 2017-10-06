18 карт, которые изменят ваше представление о мире

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Казалось бы, чем могут удивить обычные географические карты? Оказывается, с их помощью можно узнать много нового не только о нашей планете, но и о ее обитателях — то есть о нас с вами. AdMe.ru приготовил для вас 18 карт, которые заставят вас посмотреть на мир совсем другими глазами.

К сожалению, на сегодняшний день этот проект — всего лишь фантазия британского дизайнера Криса Грея. Но как было бы удобно, если бы можно было добраться до любой точки мира на суперскоростном поезде, просто спустившись в метро.

Вероятно, с этой статистикой согласятся не все, но уже не первый год в числе самых дружелюбных стран неизменно оказываются Канада, Новая Зеландия, Австралия и Филиппины.

Мы уже писали о том, что карты не передают точного размера стран. Дело в том, что мы пользуемся проекцией Меркатора, которая имеет серьезный недочет: чем ближе страны расположены к полюсам, тем больше они кажутся.

Метрическая система принята в абсолютном большинстве стран мира как самая удобная из ныне существующих. Кстати, если вы не задумывались о том, откуда взялся метр, то вот ответ: это одна десятимиллионная доля четверти земного меридиана от Северного полюса до экватора.

Безусловным лидером в мире является Facebook, который, к сожалению, заблокирован в Китае — впрочем, как и YouTube, Instagram и даже Google.

Самые распространенные фамилии часто означают род занятий (Грубер (Gruber) переводится как «шахтер», Мюллер (Müller) — «мельник»), имена собственные (Иванов, Димитров) и особенности местности, например Берзиньш (Bērziņš) — «береза», Тамм (Tamm) — «дуб».

Если бы кому-то пришло в голову отправиться в самое длинное морское путешествие, то его маршрут выглядел бы именно так.

Среди зрелищных видов спорта в большинстве стран предпочитают футбол, что, в общем-то, совсем не удивительно.

Если верить статистике, то устройства с iOS широко используют в наиболее развитых странах, в то время как все остальные предпочитают Android.

При всем разнообразии спиртного, люди во всем мире предпочитают пиво и крепкие напитки, за исключением некоторых мусульманских стран, где алкоголь традиционно не приветствуется.

Антарктиду пересекают все меридианы земного шара, поэтому население полярных станций пользуется разными часовыми поясами, которые зависят от принадлежности и местонахождения станции.

Про эту карту кто-то пошутил: «Вам так хотелось быть в центре мира, что вы разрезали Азию пополам». Но, скорее всего, «стремление быть в центре» тут ни при чем — просто так удобнее для жителей Северной Америки и Южной Америки.

Как мы видим, самые популярные цвета национальных флагов — красный, синий и белый. Зеленые флаги часто встречаются у мусульманских стран, поскольку зеленый считается цветом живой природы и символом религии.

Несмотря на все споры, большинство стран не запрещает выращивание генномодифицированных растений. А в США производители могут и вовсе не уведомлять потребителей о наличии ГМО в составе продуктов.

Большинство европейских стран прекрасно приспособлены для езды на велосипеде, но Нидерланды выделяются даже на их фоне. И уж поверьте, все эти велодорожки никогда не пустуют, ведь количество велосипедистов в этой стране составляет 99,1 % от числа всего населения.

Кажется, стереотип о том, что азиаты — это самые умные люди на свете, не так уж далек от истины. Также высоким IQ могут похвастаться жители Канады, Австралии и многих европейских стран.

Признавайтесь, кто был в McDonald’s хотя бы раз? Эту сеть ресторанов быстрого питания можно найти практически везде, хотя есть страны, которые принципиально не хотят ею обзаводиться. Так, Исландия закрыла последний McDonald’s в 2009 году, мотивируя это непростой экономической ситуацией.

Карты с ориентацией на юг используются в Австралии и некоторых других странах Южного полушария, ведь им гораздо удобнее видеть мир именно таким.