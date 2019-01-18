18 историй о людях, которые за границей оказались не в своей тарелке (Ну кроме араба на лыжах)
Они едят непонятные вещи, паникуют в самых обычных ситуациях и не понимают, что от них требуется. О ком это мы? Правильно, об иностранцах. Причем в роли последних частенько оказываемся мы сами. Практически каждый из нас может рассказать пару баек о том, как ему приходилось общаться с жителями других стран. Да и вряд ли какой отпуск за рубежом обходился без курьезных случаев, вызванных несовпадением традиций и менталитетов.
Зато такие ситуации могут стать поводом лучше узнать другую культуру, удивиться необычным привычкам иностранцев и даже от души посмеяться над собой. Чем AdMe.ru и предлагает заняться прямо сейчас.
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Работаю в центре китайской медицины. Пришла постоянная клиентка с подарком для своего массажиста — домашним вареньем. Китаец не понял сути подарка и во время сеанса массажа намазал ее этим вареньем.
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Оказавшись в турецкой Анталии, решил съездить на местный рынок и закупиться сувенирами. Побродив пару часов по рынку, заглянул в местный магазинчик. Продавец оказался интересным собеседником, мы с ним проболтали целый час. В процессе общения мы с ним торговались, как ангел и демон за душу грешника.
На следующий день я понял, что нужно докупить еще один презент, и отправился к вчерашнему знакомому. По пути прикинул, что блюдо с чеканкой, которое я приобрел за $ 40, будет точкой отсчета.
В магазине я тут же схватил аналогичное блюдо поменьше и, положив перед продавцом $ 30, направился к выходу.
— Так же нельзя! — раздалось вслед.
Продавец стоял, горестно протянув ко мне руку и печально качая головой.
— Заплатил хорошо, а поторговаться? А поговорить, как вчера? А угостить друга хорошим кофе? Так же нельзя...
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У подруги муж иностранец, который говорит по-русски. Учился в Москве. Собрались к ее родителям куда-то в Сибирь. Она беременна, отправила в билетную кассу его одного. Просит взять билеты в спальный вагон. Объяснила, что это вагон с услугами. Муж в окошке требовал вагон со слугами. Пока она не пошла разбираться.
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Живу и работаю в Дании. Навскидку назову около 10 знакомых, которые за последние 3 года уходили на больничный по причине стресса. Честно, я не очень представляю, что это значит и что должно произойти, чтобы состояние «как вы меня все утомили» превратилось в стресс.
Датчане говорят что-то про учащенное сердцебиение, головные боли и плохой сон. Причем стресс испытывают не только менеджеры горящих проектов: в соседней команде с учащенным сердцебиением на 2 месяца отправился домой откровенный халтурщик, который не мог выполнить простую задачу, расписанную почти до запятой. Менеджеры относятся к этому очень толерантно: переживают, жалеют.
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Были на отдыхе в Таиланде и на завтрак ребенку попросили сварить яйцо. Повара просто разбили яйцо в кипяток и принесли нам непонятную жижу с вопросом: «И вам это нравится?»
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Есть в Китае такие сладости — фрукты на палочке в карамели. Очень вкусные, продаются возле любого торгового центра пачками. Каждый раз, когда мы покупали такую палочку, продавец заворачивал ее в прозрачную пленку вроде жесткого полиэтилена и клал в бумажный конвертик.
И каждый раз мы пленку отковыривали с огромным трудом, потому что она ломалась и крошилась на мелкие кусочки. Мы проклинали китайцев как могли.
Сегодня мы узнали, что «пакет» этот съедобный — сделан из сахара и желатина.
***
В Дели все хотят денег. Кришнаиты, которых ты сфотографировал на память, и даже те, у кого ты вежливо спросил дорогу к метро.
— Как пройти туда-то?
— Прямо и налево. С вас 500 рупий.
***
Как-то в поезде рассказали случай: русская девушка сопровождала двух иностранцев на поезде «Москва — Иркутск» (3,5 дня в пути). Заняли они места в купейном вагоне. На 2-й день хорошо посидели в вагоне-ресторане.
Один иностранец не туда свернул и потерялся в поезде. Через какое-то время его нашли, и он с огромными, уже трезвыми глазами рассказывал: «Я попал в вагон-морг. Там все на полках лежат и белыми простынями накрыты. И запах!»
***
В России я жила в обеспеченной семье: хорошее образование, личная квартира в 16 лет. Но неправильно выданная сдача (в большую сторону) нами, детьми, все равно воспринималась как выигрыш в случайную лотерею. Уже потом, в студенчестве, когда я нашла огромное дорогое кольцо в театре, у меня даже не промелькнула мысль отнести его кассиру.
В декабре будет уже 4 года, как я постоянно живу в Норвегии, работаю в маленьком магазинчике, единственном в нашей деревне. Каждый день люди что-то теряют: очки, кошельки, ключи, перчатки, браслеты. 90 % из этого находят посетители магазина. Все это приносят кассирам, мы кладем на видное место, и вещь ждет своего хозяина.
У нас есть кошелек с картами, пара колец золотых и браслет — золотой, но детский, розовый (мы думаем, что хозяйка объявится только следующим летом, когда приедет на каникулы).
***
Всю жизнь мечтала побывать в Париже: погулять по знаменитым местам, аллеям и паркам, ощутить всю романтику города. Заветной мечтой было увидеть мерцание Эйфелевой башни ночью.
Наконец-то я здесь. 9 часов вечера, я в предвкушении. И тут у самого подножия башни на набережной отовсюду повалили крысы. Они рвали мусорные пакеты, дрались, бежали к кафе и просто к прохожим. Туристы, вместо того чтобы снимать красоту башни, снимали их. Я с ознобом бежала оттуда как можно скорее. Романтику как ветром сдуло.
***
Встретила моя знакомая свою школьную подругу.
— Привет! Как в Голландии живется?
— Да тоска там. Вот сидим с мужем вечером, смотрим телевизор. И вдруг муж почувствовал, что диван неудобным стал. Он звонит в мебельный магазин и заказывает новый диван, утром все уже привозят.
— И что тебя не устраивает?
— Как что? Интриги нет! Скучно.
***
Красные ягоды на фото — это помидоры черри. Странно, но китайцы приравнивают этот вид помидоров к фруктам. Фруктовые салаты с ними делают, молочные коктейли. Всякие фруктовые нарезки здесь тоже с помидорами.
***
Общался с ребятами из Южной Африки, которые довольно долго катались по славянским странам. Ремарка: чтобы вы понимали, их пищевая культура ну совсем отличается от нашей — соленые бананы фри, мясо с мясом и все такое.
Их удивило, что у нас едят грибы, а тем более в тех количествах и формах, как в российской глубинке. Это было что-то типа: «Мы знали, что где-то на севере жили викинги, которые ели грибы и становились дикими, но не могли поверить, что русские с ними делают все, кроме эклеров».
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Хочу рассказать о друге семьи. Он араб, учился в «Лумумбе». Помимо этого, какое-то время жил и учился в Великобритании. Как и большинство марокканцев, он носитель французского и арабского. После долгих скитаний решил осесть в России. Познакомился с девушкой из Сибири, она преподавала русский язык для иностранцев. Спустя годы купил маленькую квартиру в Подмосковье и стал там жить с русской женой.
Как-то поехал к родным жены в Сибирь. Звонят ему — тот не отвечает. Дозвонились до родственников. Объясняют: «Абдулькадер с дядькой на заимке. Вчера медведя завалил, сегодня пошли избу поправлять. Он на лыжах ушел в леса. И не дозвониться».
Араб из Африки. Ушел поправлять избу зимой на лыжах. Мой мир после этого никогда не будет прежним.
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Если вы белый турист, то в Индии можете почувствовать себя знаменитостью. Восторженные взгляды и куча просьб о селфи вам гарантированы. Выложу лучшее селфи, которое решил продублировать и на свой телефон.
Многие индусы стеснялись подойти и просто здоровались. Но стоило им увидеть, как кто-то с нами фоткается, сразу прибегали и просили сделать селфи с ними, их бабушкой, сыном, внуком или женой. Мы никому не отказывали, всем было весело.
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Мой жених иностранец. Он интересный мужчина и замечательный человек, но, когда я знакомила его со своей родней, друзьями или случайно встретившимися приятелями, все ухмылялись, смеялись или фыркали. Дело в том, что зовут его Альфонс.
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Знакомая сейчас где-то во Вьетнаме, забралась куда-то в храм. Там есть колокол. Возле колокола — одна-единственная надпись на одном-единственном языке.
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Когда я только начинал работать в отеле, каждый иностранец вызывал у меня легкую панику. И вот однажды в холле появляется эквадорец. Улыбающийся во весь рот. И совершенно не знающий ни слова по-русски и по-английски.
Эквадорец заселялся час. Общались мы вот как: он писал вопросы на листке бумаги, я прогонял через переводчик и отвечал ему вслух. Прожил он у нас 4 дня. На 5-й день, когда он уезжал дальше, я даже приготовил ему записку, на случай если он заблудится по пути.
Она начиналась так:
«Добрый день! Если вы находитесь в нашем городе и читаете это, то господин эквадорец потерялся. Подскажите ему, пожалуйста, дорогу до вокзала и по возможности проводите его до поезда».
Продолжалась так:
«Если вы проводник поезда, не забудьте, пожалуйста, разбудить господина эквадорца, чтобы он не проспал остановку».
Завершалась так:
«Если вы таксист, пожалуйста, довезите господина эквадорца до отеля, в котором он остановился. И да, он не понимает ни по-русски, ни по-английски».
А вам приходилось попадать в неловкие или просто смешные ситуации, связанные с иностранцами?