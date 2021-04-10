18 искрометных историй из жизни водителей и пассажиров, которые запомнят свою поездку надолго

Нам с подругами было лет по 17, мы взяли частника и поехали на дискотеку. Одна всю дорогу тарахтела, чтобы произвести впечатление на красивого водителя, о том, что мы все уже университет оканчиваем. Другая слушала-слушала и говорит громко, чтобы красавец слышал: «Все это очень интересно, но почему ты нашу школу университетом называешь?» © Татьяна Новицкий / Facebook

1:30 ночи. Ташкент. Села в «Яндекс.Такси». Шофер едет молча, но нет-нет и на меня через зеркало смотрит. Потом спрашивает:

— Куда едете в такую ночь?

— Домой.

— А откуда?

— С работы.

— Это же жилой дом. Кем работаете до середины ночи?

— Я няня. Родители поздно пришли, вот и я тоже поздно еду домой.

— У вас семья есть? Как муж к такой поздней работе относится?

— Мужа нет.

— А дети?

— Двое.

И все 25 минут ехали молча. Остановился у подъезда, я ему за дорогу денег дала, а он не берет. Говорит: «Я с вас денег не возьму». Я ему: «Вы же тоже на заработок вышли, и дорога дальняя. И еще мне за дорогу оплачивают родители малыша». А он ни в какую. Оставила деньги на заднем сиденье и вышла. А он выбежал из машины и деньги мне насильно в сумку засунул. Я в шоке стояла, а он сел в машину и уехал. © Muyassar Yusupova / Facebook