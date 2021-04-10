18 искрометных историй из жизни водителей и пассажиров, которые запомнят свою поездку надолго
Поездки в такси стали неотъемлемой частью нашей жизни, и, пожалуй, у каждого пассажира найдется курьезная или нелепая история, связанная с этим видом транспорта. Впрочем, если спросить водителей, то и они смогут рассказать много любопытного о своей работе. Наверное, это и неплохо, когда обычная поездка может превратиться в запоминающееся путешествие.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, в какие нестандартные ситуации попадали таксисты и их пассажиры.
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Нам с подругами было лет по 17, мы взяли частника и поехали на дискотеку. Одна всю дорогу тарахтела, чтобы произвести впечатление на красивого водителя, о том, что мы все уже университет оканчиваем. Другая слушала-слушала и говорит громко, чтобы красавец слышал: «Все это очень интересно, но почему ты нашу школу университетом называешь?» © Татьяна Новицкий / Facebook
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1:30 ночи. Ташкент. Села в «Яндекс.Такси». Шофер едет молча, но нет-нет и на меня через зеркало смотрит. Потом спрашивает:
— Куда едете в такую ночь?
— Домой.
— А откуда?
— С работы.
— Это же жилой дом. Кем работаете до середины ночи?
— Я няня. Родители поздно пришли, вот и я тоже поздно еду домой.
— У вас семья есть? Как муж к такой поздней работе относится?
— Мужа нет.
— А дети?
— Двое.
И все 25 минут ехали молча. Остановился у подъезда, я ему за дорогу денег дала, а он не берет. Говорит: «Я с вас денег не возьму». Я ему: «Вы же тоже на заработок вышли, и дорога дальняя. И еще мне за дорогу оплачивают родители малыша». А он ни в какую. Оставила деньги на заднем сиденье и вышла. А он выбежал из машины и деньги мне насильно в сумку засунул. Я в шоке стояла, а он сел в машину и уехал. © Muyassar Yusupova / Facebook
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Поздний вечер, таксую:
— И вот, ты понимаешь, что ни сделаю, все ей не так, — раскачиваясь в такт поездке, рассказывает мне историю своей жизни очередной пассажир.
— Карниз повесил — криво! Гвоздь какой прибил — не в том месте. Даже если на машине едем — не по той полосе! И так во всем! Вечно недовольна! Вечно критикует!
— Беда... беда.
— А тут начал перекладывать ламинат, так она встала надо мной, контролирует меня и в какой-то момент начинает орать, что я снова все делаю не так, выхватывает ламинат и сама начинает его укладывать!
— Да уж, проблема, — вздыхаю я.
— Да не это проблема! Проблема в том, что она реально хорошо кладет ламинат! © MoskowTaxiDriver / Pikabu
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Лучший таксист у меня был на Сицилии. Отдыхали в маленьком городе. Общественного транспорта нет, туристов нет, ни по-английски, ни по-немецки, ни по-французски никто не говорит. Кое-как нашли в отеле нам такси. Приезжает Анджело. Везет в Марсалу. Хотела расплатиться, он говорит: «Вы обратно в отель поедете?» — «Да». — «Тогда я вас отвезу. Встретимся здесь через 3 часа». Потом в отеле тоже денег не взял. Говорит: «Завтра поедем куда-нибудь?» — «Ну да». — «Тогда я приеду в 9:00». Так мы неделю ездили. Он с нами даже гулял, показывал достопримечательности и места, где поесть. Рассказывал интересно о Сицилии. Сказал: «В аэропорт поедешь, тогда заплатишь сколько хочешь». Когда проводил уже, я дала денег. Он так меня с детьми обнимал, аж прослезился, говорил, что мы его друзья теперь. © Александра Шаталина / Facebook
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Сегодня ехал на такси, поездка была стоимостью 110 рублей. Как назло ни копейки мелочи не было, протянул таксисту в конце поездки 2 сотенные купюры. Он сказал:
— Сдачи нет.
Я уже нацелился на решение проблемы путем перевода онлайн или поиска обмена, а он с дружелюбной улыбкой просто протянул мне назад одну 100-рублевую купюру и говорит: «Спасибо, всего доброго».
Как я ни предлагал решить проблему, он искренне отвечал, что ничего страшного и он не обеднеет. Редкий случай, когда чаевые мне оставил таксист, а не наоборот. Казалось бы, вопрос всего в 10 рублях, а сэкономленных нервов и поднятого настроения не купишь и за тысячу! © DobroFix / Pikabu
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Садится пассажирка и с ходу просит зарядку:
— У вас есть зарядка на «Самсунг»?
— «Ю-эс-би-си»?
— Какое «Ю-эс-би-си»? На «Самсунг»?! — и протягивает мне телефон.
Я смотрю на разъем. И говорю: «Вам крупно повезло, у меня есть зарядка на ваш „Самсунг“». Пассажирка что-то недовольно начала бормотать и фыркать типа «глупый водитель», «понаехали» и так далее. А я и говорю: «В первый раз зарядку на „Самсунг“ просят, ко мне в машину обычно все с айфонами 12-ми садятся». Пассажирка задумчиво замолчала. © Jermontaz / Pikabu
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Я в восторге от грузинских таксистов! Вызвали такси в Тбилиси из ресторана ночью. До гостиницы — € 4. Таксист предложил показать ночной город. Мы спросили про цену, он сказал, чтобы мы его не обижали, и возил нас минут 40, рассказывал очень интересно про историю города. Деньги не взял ни в какую. Сказал, что мы его гости. © Stella Voldmane / Facebook
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Мне запомнилась одна приятная поездка. Водитель с необычным именем Теофан вышел, открыл мне дверь, помог сесть в авто. Внешне ну очень привлекательный был. В машине играл рок. Я была приятно удивлена. Сделала комплимент музыке. Он расцвел. Разговорились. Такого наслаждения от общения на самые интересные темы давно не испытывала! Обнаружилась масса одинаковых вкусов, и не только в музыке. За несколько минут общения уже кто-то из нас мог начать фразу, а другой заканчивал. Будто много лет близко дружили. Возле моего дома еще немного поболтали и попрощались довольные друг другом. Этот парень вернул мне веру в таксистов. © Yelena Cherkesova / Facebook
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Села однажды в такси, водитель — молодой мальчик. Оказалось, он 2-й день работает и недавно получил права! А я сама только полгода как за руль села и поэтому штурманом оказалась идеальным: где заранее перестроиться, где «вот-вот помеха справа». Доехали, а он и говорит: «Не могли бы вы со мной пару дней поездить, я бы вам заплатил? С вами не страшно!» © Светлана Данилова / Facebook
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На всю жизнь запомнила таксиста, который в одной очень непростой для меня жизненной ситуации довез поздно вечером до загородного поселка Ольгино, где жила моя подруга. Денег у меня было мало, и везти за город никто не хотел, просили двойной тариф. Безнадежно махнула рукой проезжающему мимо очередному такси. «Поехали, садитесь!» — сказал улыбающийся парень. Я ему говорю: «А вы хорошо поняли? Мне в Ольгино!» — «Да, понял». По дороге мы разговорились. Потрясающе позитивный, добрый и отзывчивый таксист попался на моем пути. Он не только довез, но и поддержал морально. Помню его до сих пор. © Наталия Островская / Facebook
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Сделала тату-макияж глаз, ехала из салона на такси. Лето, я в больших черных очках. Водитель рассказывает забавные случаи, я смеюсь и тут замечаю, что он резко побледнел, замолчал и странно на меня смотрит. После долгой паузы говорит: «Девушка, у вас слеза красная потекла, как у панночки из „Вия“». Я салфетку взяла, вытерла и сказала, мол, ничего страшного, я из салона красоты еду. Больше разговор не клеился, и он все равно периодически с ужасом на меня поглядывал. © Катя Рубцова / Facebook
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Незнание английского языка в путешествии. Прилетел с сыном в Бангкок ночью, аэропорт почти пустой, на улице никаких такси. А до этого мне рассказывали, что в любом аэропорту есть стойка такси. Я ее нашел, дал сотруднице копию брони отеля и знаками показал, что не понимаю по-английски. Девушка кивнула и показала на калькуляторе сумму. Сумма показалась мне завышенной, но было поздно, мы устали, и я согласился. Вскоре пришел парень в какой-то черной униформе, схватил мой багаж и почти побежал на выход. Я за ним. Выбегаю на улицу, смотрю, а мои вещи он складывает в белый лимузин. Тут до меня дошло, почему цена поездки завышена. Ну и нормально так добрались по платному автобану, с кондиционером, глядя на большом мониторе «МузТВ». © Павел Махутов / Facebook
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Как-то поймала такси на работу. Водитель, не открывая окна руками, делает мне знаки «тихо» и показывает, чтобы садилась назад. Странно, думаю, но я торопилась, поэтому, конечно, села сзади. Смотрю, а у него на переднем сиденье, в розовом кресле, с розовым одеялком, вся такая розовенькая спит малышка, месяца 3–5 от роду. Водитель так тихо извинился, говорит, не с кем было оставить, вот теперь катает ее. © Anna Geller-Gorbashov / Facebook
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Привезла дочь на чемпионат мира по карате, дело было в Манчестере. Таксист нас высадил возле гостиницы и уехал с чемоданом. А там кимоно для участия, ну и другие вещи. Вернулся через 10 минут. А дочка тогда выиграла серебро. © Alena Alena / Facebook
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Работаю в такси. Стою возле клуба, в машину прыгают двое парней и кричат: «Гони вон за той машиной!» Смотрю — «семерка». Ну рванули за ней. По дороге рассказывают, что один из них влюбился в этом клубе в девушку с первого взгляда, но ее подруга утащила, и номер он спросить не успел. Ощутила себя как в шпионском фильме: погони, слежка. Доехали за «семеркой» до дома подруги. Парень вышел, поговорил с девушкой, и мы поехали по домам. Через год встретила друга того парня. Он сказал, что они поженились и ребенка ждут. © Подслушано / Indeer
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У меня через дорогу от дома лесопарк. Ехала на такси часа в 2 ночи. И вот уже почти рядом с домом, осталось только во двор повернуть, водитель вдруг останавливает машину и бежит из нее. Я в шоке. Не знаю, что мне делать. Возвращается с ежом в руках. Оказывается, еж дорогу перебегал. Теперь и водителю веселее стало. © Екатерина Шпак / Facebook
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Переехали жить в другой район города. А детский сад менять не стали. Утром до сада приходится ехать на такси, потому как автобусы и маршрутки в это время забиты. И вот уже после Нового года едем в сад. Вызываем такси. Садимся с сыном на заднее сиденье и водитель со словами «А чья это машинка?» протягивает сыну игрушку! Я смотрю и понимаю, что это наша машинка, которую несколько месяцев назад мы с истерикой искали везде. Ну что сказать? Шок, застывшее дыхание и море позитива на весь день! © Ирина Карпус Кригануца / Facebook
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Мы живем далеко от железнодорожной станции — 160 км. Едем домой на такси. Водитель включает музыку. Шансон. Я прошу выключить. Он растерянно так:
— А у меня больше нет ничего...
— Да лучше сами спойте, чем вот такое слушать.
Дяденька обрадовался:
— Правда, можно? Я всегда пою, когда один еду.
И все два часа пел. Приятный баритон. Необычный репертуар — старинные романсы. Сказал, что тексты по песеннику учил. Он еще где-то сторожем работает. Вот и поет там, чтобы спать не хотелось. © Марина Максимова / Facebook
А вы часто ездите на такси? Были ли поездки, которые вам особенно запомнились?