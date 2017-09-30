18 фотографий из крутых мест, которые скрыты от наших глаз
Мы много путешествуем и еще больше сидим в интернете, и кажется, что не осталось ничего, про что бы мы не знали. Но этот мир по-прежнему способен удивить нас.
AdMe.ru нашел фотографии мест, о которых вы наверняка никогда не слышали, а даже если слышали, то никогда не видели.
Пол в студии озвучивания фильмов
Многоэтажный гараж на заводе Volkswagen
Комната отдыха для экипажа в самолете
Хранилище 210 000 подарков, сделанных Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, Северная Корея
20-метровый лифт в датской больнице
Кабина строительного крана
Винный погреб в частном доме
Книжный магазин и квартира в подземном городке Кубер-Педи, Австралия
Фабрика денег, Россия
Заброшенный театр в Детройте, США
Тоннель в подземном бункере на глубине 65 метров, Россия
«Оскары» дожидаются вручения за сценой театра «Долби», США
Подводная лестница в заброшенном карьере, Россия
Туннель в метро, Амстердам
Банк семенной жидкости исчезающих видов животных в Смитсоновском институте, США
Граффити в покинутом городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина
Солнечная электростанция, США
Кабина машиниста поезда метро, Россия
Ядерный чемоданчик, Россия
И-и-и самое загадочное в нашей подборке...
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Фото на превью pikabu