18 фотографий из крутых мест, которые скрыты от наших глаз

Мы много путешествуем и еще больше сидим в интернете, и кажется, что не осталось ничего, про что бы мы не знали. Но этот мир по-прежнему способен удивить нас.

AdMe.ru нашел фотографии мест, о которых вы наверняка никогда не слышали, а даже если слышали, то никогда не видели.

Пол в студии озвучивания фильмов

Многоэтажный гараж на заводе Volkswagen

Комната отдыха для экипажа в самолете

Хранилище 210 000 подарков, сделанных Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, Северная Корея

20-метровый лифт в датской больнице

Кабина строительного крана

Винный погреб в частном доме

Книжный магазин и квартира в подземном городке Кубер-Педи, Австралия

Фабрика денег, Россия

Заброшенный театр в Детройте, США

Тоннель в подземном бункере на глубине 65 метров, Россия

«Оскары» дожидаются вручения за сценой театра «Долби», США

Подводная лестница в заброшенном карьере, Россия

Туннель в метро, Амстердам

Банк семенной жидкости исчезающих видов животных в Смитсоновском институте, США

Граффити в покинутом городе Припять, недалеко от Чернобыльской АЭС, Украина

Солнечная электростанция, США

Кабина машиниста поезда метро, Россия

Ядерный чемоданчик, Россия

И-и-и самое загадочное в нашей подборке...

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Фото на превью pikabu

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1 Комментарии
  • 30 сентября 2017
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