18 фото японской еды, при одном взгляде на которые у вас разыграется зверский аппетит

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Едва ли суши и роллы из ближайшей кафешки напоминают настоящие японские блюда. Но счастливчики, побывавшие в Стране восходящего солнца, не упускают случая продемонстрировать тамошние гастрономические изыски, да еще и так описать вкус, что можно запросто захлебнуться слюной. А некоторые настолько вдохновляются японской кухней, что воспроизводят сложные кушанья прямо у себя дома.

Мы в AdMe.ru, хоть и готовили эту подборку после обеденного перерыва, снова захотели чем-нибудь перекусить. Например, запеченной шоколадкой или ну очень воздушными блинами.

1. Иногда в японском супе может поджидать неожиданный гость

2. Этот шоколад KitKat обычно не едят просто так. Сначала его нужно запечь в духовке

3. Рисовых котиков заказывали?

4. «Вот такой сладкий картофель в форме кабана был в моей коробке с новогодней японской едой»

5. На лавандовой ферме в Хоккайдо можно попробовать соответствующее мороженое

6. Такие сладости для чайной церемонии и есть-то жалко!

7. «Кусочек ланча, который я ел вчера в квартале Роппонги»

8. В Японии даже к бургерам свой подход. Например, вот вам высокий красавец с авокадо, хрустящим луком, халапеньо и 2 видами сыра

9. Блины с жареным зефиром — что-то из разряда «аморальных» сладостей

10. Казалось бы, ничего необычного — лук и говяжий язык, но вы только взгляните на подачу

11. У японцев свои представления о том, как выглядят блины

«Попробовала воздушные японские блины. Кажется, будто ешь облако».

12. Стараниями повара профитроли с кремом обрели очертания Тоторо

13. А это не кусок мраморной плитки, а рисовый крекер со вкусом осьминога

«Очень похоже на осьминога. Хотелось бы чувствовать чуть больше риса, иначе вкус кажется слишком рыбным».

14. «Провел в Японии 2 недели и набрал почти 5 кг. Вот кое-что из того, что попробовал»

«Моти со вкусом сакуры, покрытое глазурью снаружи, и блины с начинкой из красной фасоли».

15. Это моти в сладко-соленом соусе, и выбрать что-то одно под силу не каждому

Моти — пирожки из рисового теста.

16. «Я, конечно, понимаю, что сейчас не сезон для сакурамоти. Но мне нравится стряпать их круглый год»

Сакурамоти — пирожки из рисовой муки с начинкой из красной фасоли, обернутые маринованным листом сакуры.

17. «Такой рис карри мне подали однажды в кафе Hello Kitty. Жаль, что оно закрылось, — ребята вложили столько души в блюда и атмосферу»

18. «Наконец-то вновь довелось поесть матча парфе после долгого перерыва»

Матча парфе — десерт из моти, мороженого со вкусом матча с добавлением сиропа и агар-агара.