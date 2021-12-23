18 фото, которые напомнят, что Бразилия — это не только любовь к футболу и красочные карнавалы

Вероятно, все мы знаем, что Бразилия славится своими зрелищными карнавалами и мыльными операми, а любовь к футболу и кофе местные жители впитывают в себя с молоком матери. А вот что еще здесь можно встретить непостижимого и диковинного, могут рассказать лишь сами бразильцы и туристы, посетившие эту темпераментную страну.

Мы в AdMe.ru поинтересовались, к чему нужно готовиться путешественникам и в чем заключаются особенности жизни, климата и менталитета в этих краях.

1. «На участок моего отца заглянула эта сладкая парочка»

2. «Так в Бразилии выглядят спелые апельсины. В разрезе они оранжевые и сочные»

3. Люди с ожирением здесь имеют право пользоваться приоритетными местами в автобусах наравне с пожилыми людьми, инвалидами и беременными женщинами

4. «Нашли в Бразилии эту огромную лягушку»

Как же мощны ее лапищи! © mac2914 / Reddit

5. А еще тут можно встретить целую клумбу 4-листных клеверов

6. Новогодняя елка из огурцов и помидоров в одном из бразильских супермаркетов

7. «Моему другу в Мату-Гросу повстречался этот крошечный банан»

8. Из-за забастовки дальнобойщиков бразильские McDonald’s остались без булочек. И вот как они выкрутились

9. Кстати, в бразильских McDonald’s есть «секретное меню» для сотрудников

«Сотрудники сети ресторанов жаловались, что на обед им приходится есть гамбургеры и картошку фри, которые вредны для здоровья и способствуют лишнему весу. Руководству пришлось учесть пожелания персонала и начать подавать комплексные обеды, содержащие питательные и полезные продукты — рис, бобы, курицу, рыбу и прочее. „Особенный бизнес-ланч“ держится в секрете, и его нет в меню, но по запросу его могут приготовить любому посетителю».

10. «Встретил в Бразилии вот такую улитку размером с мой кулак»

11. Магниты против краж бразильцы цепляют даже на мясо

12. А выгуливать могут не только собак

13. Здесь можно полакомиться пирожками в виде капибары

14. А размер авокадо в бразильских супермаркетах никого не оставит равнодушным

15. «Наткнулся в Бразилии на эту потрясающую бабочку, которую еще называют „88“ из-за рисунка на крыльях»

16. Неимоверный алый закат во Франсиску-Морату

17. Капибары лакомятся травой на лужайке города Куритибы

18. «Мой коллега путешествовал по Бразилии, и во время поездки на машине с ним произошло вот это»

Попугаи ара здесь обитают повсюду и являются предметом гордости местных жителей. © coronelcaverna / Reddit