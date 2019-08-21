18 доказательств того, что европейцу ни за что не понять японца
Японии всегда есть чем удивить жителей других стран. Чего только стоит новость, что на
AdMe.ru продолжает изучать Страну восходящего солнца и открывать ее с неожиданных сторон. В конце статьи вас ждет бонус, еще раз доказывающий, что японский менталитет не спутать ни с каким другим.
1. «Человеческий
Uber» позволяет дистанционно посещать мероприятия, используя тело другого человека
2. Некоторые станции метро оснащены специальными подъемниками для велосипедов
3. Билеты в музей анимационной студии «Гибли» сделаны из монтажных кадров их мультфильмов
4. Роботы-волки на солнечных батареях защищают посевы японских фермеров
5. Молоко приносят в емкости, удобной для правшей и левшей
6. Рестораны с приватными кабинками, где официанты обслуживают посетителей, не видя их
7. Табличка в аэропорту Нарита, где на английском написано «Добро пожаловать в Японию», а на японском — «Добро пожаловать домой»
8. Покемон Геодуд был назначен послом туризма префектуры Ивате
9. В такси есть кнопка, с помощью которой можно попросить водителя ехать помедленнее
10. Скоростные поезда ездят максимально аккуратно
11. Касса в японской пекарне умеет распознавать выпечку и автоматически рассчитывает общую стоимость заказа
12. В аэропорту багаж сортируется по цвету, чтобы пассажирам было легче отыскать свой чемодан
13. Фигуры известных персонажей на прилавках магазинов любят одевать в броскую одежду
14. В некоторых кафе в Токио четко обозначается место, отведенное для каждого гостя
15. Японские работники после трудового дня
16. Джакузи для любимцев японцев — капибар
17. На территории мусоросжигательного завода в Мусасино есть закусочная, где люди могут наблюдать за переработкой мусора
18. В городе Нара буквально негде скрыться от оленей, оккупировавших местность
Бонус: такси в аэропорту выстраиваются в очередь, чтобы строго поочередно забирать пассажиров
Что бы из этого вы хотели увидеть в своей стране?
Фото на превью kx11 / Reddit