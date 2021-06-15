18 фото из Норвегии, при виде которых не знаешь, то ли восторгаться, то ли почесать затылок
Страна, которую, согласно знаменитому фильму по комиксам Marvel, выбрал для жизни Тор и все асгардцы, неспроста считается уникальной. Место, где в апреле можно попасть в снежную бурю или наткнуться на огромный скелет кита во время купания в море, определенно заслуживает внимания. Норвегия знаменита по всему миру своими высокими налогами, ценами и невероятными шедеврами природы. В отпуск туда точно стоит съездить.
Мы в AdMe.ru рассмотрели край викингов со всех сторон и не пожалели. И вы тоже можете присоединиться к нашей виртуальной прогулке по Норвегии благодаря фотокарточкам от местных жителей и от тех, кто путешествовал по этой северной стране.
Оленевод работает при −46 °C
Просто весна в Норвегии
Кто-то снял мерки и связал свитер для статуи лося в Брумунддале
Домик в деревне
Снято в 3:43 летом. Закат слева еще не погас, а справа уже такая картина: начинается восход
«Встретил сегодня этого удивительного кота на пробежке в Норвегии. Не знаю, что это за порода, но он настолько близок к викингу, насколько это возможно»
«Осторожно, тролли могут переходить дорогу следующие 10 км»
Нет, это не госучреждение — просто жилая вилла 1965 года постройки
Просто примечание в кафе: «Вспыльчивый шеф». Рискнете отобедать?
Так кролик справляется с норвежским летом
Это Норвегия, детка. Найдите машины
Лес как из сказок братьев Гримм, только настоящий
«Являюсь ярым любителем креветок. В Норвегии для меня стало небольшим открытием то, что местные едят их вот так»
«Итак, берем ломоть хлеба (важно брать белый), мажем на него майонез, сверху — очищенные креветки, сбрызгиваем лимонным соком и по вкусу можем добавить небольшое количество зелени сверху. Получается достаточно вкусно и сытно».
Особенности стрижки газона в Норвегии
«На подлете к Осло увидел озеро в форме Норвегии»
На старости лет Баба-яга переехала на север
Остановка с книгами, которые вы можете почитать, пока ждете автобус
«Всегда приходил в восторг от того, как у норвежцев получается вписывать подобные сооружения в пейзаж»
А что вас привлекает в Норвегии?