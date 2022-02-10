19 доказательств того, что Германия — это не только баварские сосиски, но и еще много чего занимательного

В каждой стране есть свои фишки, понятные только ее жителям. Но подсмотреть, как и чем живут в других местах на планете, всегда очень любопытно. Сегодня мы отправимся в виртуальное путешествие по Германии, чтобы наконец выяснить, действительно ли немцы очень практичные, логичные и аккуратные, как о них говорят.

Мы в AdMe.ru любим узнавать что-то новое о людях и странах, поэтому пролистали пользовательские фото из Германии и убедились в том, что некоторые особенности повседневной жизни немцев можно взять на заметку. А в конце статьи вы найдете наблюдения женщины, год назад переехавшей в эту страну.

Такие лестницы устанавливают на некоторых домах в Берлине для того, чтобы кошки на самовыгуле могли попасть в квартиру

Вместо стандартных наклеек на имбире лазером ставят отметку Bio, означающую, что продукт органический

€ 10 — столько стоит прокатиться на машине скорой помощи в Германии

В одном из старых домов разное количество этажей с правой и левой стороны

«Увидел вот такую красивую штуку на стене в Германии. Оказалось, это почтовый ящик»

Наряду с мясными в Германии можно найти шоколадную пиццу

На парковочном автомате есть зона для протирания монет

В Германии есть поверье, что автомат примет ранее отвергнутую монету, если потереть ее о металл. © jahbe95 / Reddit

Такую наклейку в Германии выдают всем, кто переобувает авто на зимние шины, чтобы не забывать о безопасной скорости

На автобусных перилах в Германии есть USB-разъемы

У немцев даже на парковке для тележек есть разметка

В городе Ульм появились теплоизолированные капсулы Ulmer Nest для бездомных

В Германии есть автоматы с фермерскими продуктами, в них можно приобрести свежие яйца, картофель, молоко, джем, мясо

«Я сегодня прошел по маршруту, который ведет из Германии во Францию. Так он выглядит»

На фото обычная берлинская прачечная

Поддельная автобусная остановка в доме престарелых Мюнхена. Она для тех пациентов, которые забыли, что живут тут, и решили вернуться домой

Немецкая армия размещает рекламу на коробках пиццы

«Покажи, на что ты способен»

В немецком лесу Гарц обитают рыжие рыси

На дорогах Дрездена можно увидеть авто DeLorean, как из фильма «Назад в будущее»

Бонус: наблюдения русской женщины, переехавшей в Германию