18 фактов о Румынии, узнав которые жители других стран ахнут, а местные только плечами пожмут

При упоминании Румынии первая ассоциация, которая возникает в головах у жителей других стран, — это вампиры и граф Дракула, прославленный Брэмом Стокером. Но ведь своеобразие этого государства вовсе не ограничивается Трансильванией и историческими замками. Здесь есть и лесные водопады, и горы, и пляжи, и множество самобытных традиций.

Мы в AdMe.ru решили подсмотреть за местными жителями и счастливчиками-туристами, чтобы узнать о Румынии все, что скрыто от посторонних глаз.

Джинсы, которые продаются в румынских торговых центрах, очень длинные. Должно быть, рост местных жителей выше среднего

«Так выглядел Бухарест из окна моего самолета»

«Небольшой туристический поезд. Думаю, когда-то его использовали на месторождениях полезных ископаемых или что-то в этом духе»

Крыша этого домика в Румынии похожа на Джаббу Хатта

Моховой водопад в Румынии

«В Румынии люди ненавидят, когда их приглашают на свадьбы, и называют свадебные приглашения штрафами. Ведь каждый должен подарить молодоженам не меньше € 100»

«Один из худших проступков, которые вы можете совершить в Румынии, — не пойти на свадьбу к человеку, который присутствовал на вашей, тем самым не вернув ему подарок. Вот почему люди хранят списки гостей, которые были на их свадьбе, и записывают количество денег, подаренных каждым из них, — чтобы вернуть точную сумму, когда придет время».

«Я нахожусь в Румынии. Вот что я увидел, когда просто ехал на поезде. Эта страна прекрасна»

Познакомьтесь с Гаргантюа, самым большим персональным телескопом в Румынии

«Один из лучших бургеров из тех, что я ел в Румынии»

Аллея центрального парка

«Трансильванский амфитеатр» — туристический комплекс в Румынии

В местном отеле живут олени

В некоторых школах до сих пор можно найти такие раритеты

Маленький замок в Трансильвании

Кто-то украсил дом целой кучей плюшевых мишек

Эта деревянная лесенка не что иное, как трап для кота

Немного подзадержались в старом году

«34 декабря».

«Румыны любят пить кофе даже перед едой. В других местах, где я жил, этой привычки я не встречал. Если я выпью чай или кофе перед обедом, у меня пропадет аппетит»