18 истин, которые нужно понять до поездки в Китай, чтобы не облажаться по полной

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Даже если вы бывали в Китае, любите местную кухню или учите язык, едва ли у вас сложилось ясное представление о тонкостях Поднебесной. Для чего китайцам длинный ноготь на мизинце? Почему нельзя втыкать палочки в рис? Считают ли китайцы себя воспитанными? И что, в конце концов, такого в том, что девушка носит декольте? Редакция AdMe.ru делится истинами, обязательными к изучению перед поездкой в Поднебесную, почерпнутыми у писателя и путешественника Алексея Винокурова, а также из личного опыта жизни в эмиграции.

1. Все мы наслышаны о том, что небеса награждают китайскую семью рождением мальчика и насмехаются над нею, послав ей девочку. Такое отношение, возможно, все еще живо в некоторых провинциях, однако в крупных городах к полу ребенка относятся не так драматично. И все же в Китае сильно влияние патриархата: старшее поколение все еще склонно видеть в женщине в первую очередь домохозяйку и жену, и многие отцы с предубеждением относятся к желанию современных дочерей получать высшее образование (не дай бог еще и за границей) и активно строить карьеру. 2. Китайские мужчины любят ухаживать за собой и не скрывают этого. Опять-таки, это касается в первую очередь молодого поколения. Парни охотно пользуются разного рода парфюмерией, делают ультрамодные укладки и стрижки, красят волосы и тщательно продумывают свой гардероб. Существует мнение, что растущее стремление к «мужской эстетике» китайцы позаимствовали у Южной Кореи, известной своим культом красоты. Разница между китайцем старого и нового поколения порой просто поразительна: зрелые мужчины редко заморачиваются с выбором одежды, не говоря уже об остальных деталях мужского туалета.

3. В чем же причина таких резких перемен во внешнем облике китайцев? Все просто: внешность — первое, что заявляет о вашем благосостоянии, а высокий доход — голубая мечта истинного китайца. И на самом деле это то, что объединяет китайских отцов и детей. Разве что под влиянием европейской культуры молодые люди стремятся иметь рельефную фигуру, а зрелый китаец никогда не постесняется выставить напоказ свое солидное пузико: пусть все вокруг знают, что он хорошо питается и может позволить себе располнеть. 4. Длинный ноготь на китайском мизинце часто вызывает недоумение у европейцев, зато предельно прозрачен для его соотечественников: это еще один способ показать окружающим, что перед вами не тот человек, который привык зарабатывать на жизнь тяжелым физическим трудом. Нет-нет-нет, его будни проходят с комфортом, он знает себе цену и вообще интеллект — вот его главный рабочий инструмент. 5. К непристойным выходкам всех некитайцев относятся снисходительно и, может, даже немного свысока: «западное» поведение, что с него взять. Кстати, глубокое декольте здесь считается гораздо большим проявлением разврата, чем короткая юбка. Точно так же, как и яркий макияж. Сами китаянки не красятся вовсе или используют минимум косметики.

6. Воспитанные западные люди или нет, они, без сомнения, очень красивы. Потому что они светлокожие и большеглазые. Национальность значения не имеет, главное, что у вас явная «европейская» внешность, а значит, по мнению китайца, вы с легкостью могли бы красоваться на обложке какого-нибудь модного журнала. 7. Западному человеку, оказавшись в Китае, бывает трудно удержать свое ЧСВ в пределах разумного. И дело не только в том, что вас считают писаным красавцем. Жители Поднебесной в принципе очень щедры на комплименты: так, если ваш словарный запас ограничивается старательно выговариваемым «Нихао!» («Здравствуйте!»), вам непременно скажут, что у вас шикарный китайский. А еще вы стильно одеты. И прическа эта вам ну очень идет. 8. Для темнокожих наций у китайцев есть своя терминология. Если вы говорите на местном языке, не удивляйтесь, услышав выражение «кофейные люди». Правда, говоря про своего знакомого темнокожего, подумайте, он кофейный или все же больше шоколадный человек.

9. Китайцы пить любят и, пожалуй, даже умеют. По большей части предпочтение отдается пиву, которое на какое-либо торжество покупают сразу коробками. Кстати, алкоголь и сигареты здесь свободно продают даже подросткам. При этом пьющего или курящего ребенка здесь практически не встретишь: местной несовершеннолетней молодежи как будто и не приходит в голову устраивать пьяные кутежи и пользоваться такими послаблениями закона. 10. В продолжение предыдущего пункта: будьте морально готовы к тому, что с легкостью можете встретить ребенка любого возраста в баре. Нет, конечно, он не пришел выпустить пар после запоротой контрольной по математике. Просто его родители сегодня собираются здесь с родственниками или друзьями. И да, еще раз: китайские дети не проявляют никакого интереса к алкоголю. 11. Еще один пример непознаваемого восточного чуда встречается на дорогах Поднебесной: правила регулярно нарушаются, а пешеход практически не считается участником дорожного движения, но при этом количество аварий смехотворно мало. Китайские водители умудряются разъехаться, затормозить и лавировать ровно в ту секунду, когда это необходимо. Кажется, это передается генетически.

12. Рядовые китайцы крайне редко говорят по-английски или на любом другом иностранном языке. Исключение могут составлять студенты, персонал дорогих отелей или жители мегапрогрессивных городов типа Гонконга. С остальными готовьтесь объясняться жестами. 13. Закурить можно везде. Хоть выбирая лапшу в магазине. 14. Момент деликатный, но важный: в общественном туалете бумагу (если она есть) стоит заранее искать где-нибудь в районе умывальников и точно до того, как вы окажетесь в кабинке. Это касается подавляющего большинства китайских заведений. 15. От прикосновений лучше воздержаться, китайцы этого не любят. Рукопожатия приняты только у тех, кто привык работать с иностранцами и знаком с их культурой. Если вам протянули визитку, старайтесь взять и положить ее как можно аккуратнее: визитка символизирует человека, и к ней необходимо проявить уважение.

16. Принимая приглашение от китайца, скажем, на обед или даже погостить в его городе несколько дней, имейте в виду: он намерен за вас платить. Спорить с ним означает оспаривать его право гостеприимного хозяина и вообще глубоко наплевать в душу. Лучше всячески хвалите его старания и щедрость и выказывайте искреннюю благодарность. 17. Отправляясь в типичное китайское гастрономическое заведение, запомните: вилок нет и не будет. Даже если трапеза при помощи палочек для вас тяжкое испытание, никогда не делайте следующего: Не втыкайте палочки в рис (разве что вы не на похоронах).

Не разбрасывайте палочки по столу — это к беде.

Не тычьте палочками в соседа во время разговора — это оскорбление.

Не стучите палочками по зубам или по чашке — крайне дурной тон.

Не берите еду обратными концами палочек (перепутать сложно, но все же).

Не накалывайте еду одной палочкой.

Относительно допустимо, но крайне по-дилетантски, если вы проткнете еду (например, пельмень) палочками в попытке наконец донести ее до рта. Как бы вы ни мучились во время такого застолья, помните, что ваши героические попытки есть как полагается приличному человеку глубоко впечатлят ваших китайских знакомых. 18. Многие считают жителей Поднебесной крайне невежливыми, и это понятно: они постоянно толкаются, лезут без очереди, прут напролом и вообще ведут себя так, как будто других людей вокруг не существует. Забудьте про извинения и смиритесь с тем, что стоящие сзади вас в очереди китайцы посчитают очень удобным на вас облокотиться. Сами они комментируют это так: «Да, мы знаем, что иностранцам такое поведение кажется грубым, но они никогда не жили в стране с таким количеством населения. Нас слишком много; тебе никогда не занять ни место в автобусе, ни хорошую вакансию, если ты будешь думать о том, как быть вежливым». Что ж, сложно не поверить им и не посочувствовать, когда видишь подобное фото вступительного экзамена в художественную школу.

Убеждены, что те, кто любит Китай и часто там бывает, могли составить свой список вещей, обязательных к изучению перед поездкой в эту удивительную страну. Одни правила могут работать для севера Поднебесной или для мегаполисов, но редко встречаться на юге или в провинциях. Мы постарались собрать для вас максимально универсальные пункты и ждем рассказов из вашего личного туристического опыта в комментариях!