18 европейских достопримечательностей, которые мастерски скопировали китайцы у себя на родине

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Куда бы ни отправился современный путешественник, он повсюду встречает толпу китайских туристов, которые снимают себя на фоне любых, даже самых малоизвестных памятников. Создается впечатление, что жители Поднебесной могут позволить себе посетить абсолютно все туристические места. Хотя на самом деле загранпаспортом обладает не более 8 % китайцев. Но для того, чтобы возможность посмотреть мировые достопримечательности была у всех жителей страны, власти Китая решили построить у себя в стране все самые известные архитектурные шедевры нашей планеты и даже скопировать целые европейские города.

Мы в AdMe.ru вдохновились невероятными масштабами китайских проектов и нашли самые оригинальные копии жемчужин мировой архитектуры, о существовании которых даже не подозревали.

1. Австрийская деревня Халльштатт

В 2012 году на юге Китая в Хуэйчжоу, провинции Гуандун, была построена точная копия австрийского городка Халльштатт. Стоимость проекта составила более $ 800 млн. В городе была сооружена реплика средневековой церкви, а на центральной площади каждое здание было воссоздано в мельчайших деталях.

2. Эйфелева башня

Тяньдучэн представляет собой жилой комплекс в пригороде Ханчжоу, провинция Чжэцзян. Его строительство началось в 2007 году с сооружения 108-метровой копии Эйфелевой башни. А немного позже на территории свыше 31 кв. км (это примерно площадь всего Ростова) разместились целые кварталы с домами в стиле парижской архитектуры и даже парк с копиями фонтанов из Версаля.

3. Триумфальная арка

Триумфальная арка в Париже была построена в XIX веке в память о тех, кто сражался в наполеоновских войнах. Ее высота составляет 50 м, в то время как китайская копия в Тяньдучэне чуть выше 10 м. И это не единственная реплика монумента в Поднебесной. Еще одна Триумфальная арка установлена на входе в один из крупнейших торговых центров в мире, New South China Mall, в городе Дунгуань.

4. Французский замок Мезон-Лаффит

Китайский мультимиллионер и девелопер Чжан Юйчэнь построил копию французского замка Мезон-Лаффит в пригороде Пекина за $ 50 млн. Все детали интерьера в точности повторяют внутреннее убранство здания XVII века: мраморные лестницы, хрустальные люстры и даже картины. Сегодня китайский замок переделали в роскошный отель со спа-салоном и музеем вина.

5. Московский Кремль

В городе Синьчжэн находится одно из первых в стране частных американских учебных заведений — Университет СИАС. В огромный комплекс входит более 30 зданий, которые выполнены в различных стилях. Например, административное здание с одной стороны выглядит как американский Капитолий, а с другой повторяет традиционную китайскую архитектуру. А учебные корпуса и общежитие находятся в огромном сооружении, которое внешне напоминает Московский Кремль.

6. Храм Спаса на Крови

В нескольких метрах от границы с Россией, в китайском городе Маньчжурия, расположен гигантский парк с копиями самых известных московских и петербургских памятников архитектуры. И это не просто территория с миниатюрными копиями зданий. Здесь практически все сооружения представлены в натуральную величину. Но это только с виду они похожи на церкви. Внутри располагаются различные музеи, связанные с российской культурой и традициями.

7. Храм Василия Блаженного

В парке не обошлось и без строительства известного во всем мире храма с Красной площади. Только, в отличие от оригинала, в китайской копии вы не найдете ни крестов, ни других религиозных символов. Ведь это не храм, а всего лишь мастерское копирование знаменитого архитектурного памятника.

8. Памятник Петру I

В парке находятся не только копии зданий, но и несколько известных скульптур из разных городов России. Кроме «Медного всадника», здесь можно найти и памятники Пушкину, Тургеневу, Гагарину, а также скульптуру «Рабочий и колхозница» и уменьшенную копию монумента «Родина-мать».

9. Царь-колокол

Здесь даже имеется копия легендарного Царь-колокола из Московского Кремля. А в центре парка расположен отель в виде гигантской матрешки высотой 72 м. В нем обустроено 450 номеров класса люкс, интерьер в которых выполнен в стиле русский ампир.

10. Тауэрский мост

Построенный в 2012 году в городе Сучжоу, Тауэрский мост является копией знаменитой лондонской достопримечательности. Но, в отличие от оригинального сооружения, у китайского моста 4 башни, а не 2, и центральный пролет не поднимается. Каждая башня китайской копии имеет высоту 40 м, а оригинальные башни возвышаются над Темзой на 65 м. Однако несколько лет назад мост в Сучжоу был полностью реконструирован и потерял какое-либо сходство с Тауэрским.

11. Город на Темзе

С 2001 года в пригороде Шанхая началась реализация проекта, в рамках которого целые жилые районы были стилизованы под различные города мира. Самым масштабным получился район Thames Town (Город на Темзе) — с типичной английской архитектурой, знаменитыми красными телефонными будками и даже памятником Черчиллю.

12. Голландский город

У озера Мингюэ в городе Наньнин за $ 108 млн был построен квартал, который повторяет традиционную голландскую архитектуру. Несколько объектов в точности воспроизводят облик Нидерландов, например магазин Bijenkorf и здание Морского музея в Амстердаме.

13. Стоунхендж

Открытый еще в 1993 году Пекинский парк Мира насчитывает около 100 копий природных и культурных достопримечательностей из 50 стран. Например, здесь можно посмотреть на реплику легендарного Стоунхенджа в натуральную величину — с единственным отличием, что смотрите вы не на древние камни, а на умело задекорированные куски цемента. Хотя расположение даже мелких обломков знаменитого мегалитического сооружения скопировано китайцами с точностью до сантиметра.

14. Храм Рамсеса II

В парке есть и масштабная копия скалы Абу-Симбел, в которой частично воссоздан интерьер древнеегипетских храмов времен правления Рамсеса II. Рядом есть и миниатюрные реплики известных пирамид Гизы и Карнакский храм.

15. Площадь Святого Марка

Есть в Китае и своя Венеция с искусственными каналами, вдоль которых выстроились здания в европейском стиле. Полностью скопирована и самая знаменитая площадь итальянского города с башнями и дворцами. Стоимость проекта оценивается в $ 600 млн.

16. Флорентийский квартал

Вблизи портового города Тяньцзинь расположен огромный торговый центр, который выполнен в виде флорентийских кварталов. Здесь есть и небольшие каналы, мостики и множество маленьких магазинчиков в домиках, стилизованных под здания эпохи Возрождения. В отличие от других похожих друг на друга китайских проектов, этот воплощали в жизнь итальянские девелоперы.

17. Сфинкс

В марте 2015 года в городе Чучжоу началось сооружение масштабной копии древнеегипетского Сфинкса. Вокруг него планируется построить еще и несколько пирамид. Этот проект является частью развлекательного парка для детей, который должен открыться в ближайшее время.

18. Капитолий

Так выглядит правительственное здание в Фуяне стоимостью около $ 4 млн. Местные жители называют это сооружение «Белый дом». Китайские архитекторы в действительности хотели скопировать вашингтонский Капитолий, но получилось, как всегда, нечто уникальное.