18 железных доказательств того, что Хорватия полна сюрпризов, как цилиндр фокусника

С момента выхода культового сериала «Игра престолов» поток туристов в Хорватию значительно увеличился. Фанаты саги стремятся посетить город Дубровник, где были сняты многие сцены сериала. Дубровник стал настолько популярным, что в 2017 году руководством города было принято решение об ограничении числа туристов до 8 тыс. в сутки.

Мы в AdMe.ru хотим напомнить, что Хорватия — волшебная страна с огромным количеством и других достопримечательностей, тайн и исторических фактов, достойных не меньшего внимания. А в конце вас ждет бонус, от которого мы не смогли удержаться.

Ценители готики по достоинству оценят парк Медведница недалеко от Загреба, который осенью погружается в атмосферу мрачной таинственности

Хорватия — родина собак породы далматин

В столице Хорватии Загребе есть торговый автомат для собак

Плитвицкие озера — национальный парк, где есть живописные озера, водопады и пещеры природного происхождения

Поразительно чистые улицы города Сплит в 4 утра

Вы никогда не увидите такого во Франции. © SplatM4n / reddit

Уникальное архитектурное сооружение в городе Задар — морской орган

На необычном музыкальном инструменте играют море и ветер. С виду это обычные ступени, спускающиеся к воде. Но в них скрыты 35 труб разного размера и диаметра, тщательно настроенные на разные тона. Волны и ветер, попадая в них, создают странные, но гармоничные звуки, похожие на плач китов. Автор удивительного сооружения — архитектор Никола Башич.

Остров Бальенац, который выглядит как гигантский отпечаток пальца

Остров Бальенац необитаем, а стены построили жители близлежащего острова Каприе, чтобы разделить поля и виноградники. © filosoful / reddit

«Я насчитал по меньшей мере 8 оттенков воды на пляже в Хорватии»

Я загрузил это изображение в программу для анализа цветового спектра, с которой мы работаем (художественный факультет в школе). Он распознал 1 176 различных оттенков воды. © alwayslurkeduntilnow / reddit

Странный старый бетонный столб и шипами в Сплите

По мне, так это похоже на морского ежа. © pupypup2 / reddit

Привет! Я из Сплита, а это морской еж. На самом деле эта штука говорит о том, что здесь водятся морские ежи и, следовательно, море чистое. Вот откуда взялась статуя. © chmobeb / reddit

Медвежий приют в деревне Кутерево

В 2002 году в сотрудничестве с Хорватским центром экологических знаний и факультетом ветеринарной медицины в Загребе был запущен уникальный проект — приют для молодых медведей, миссия которого заключается в предоставлении убежища медвежатам-сиротам.

Голубая пещера на острове Вис. Ошеломляющий синий свет льется из подводных туннелей

В Хорватии бережно относятся к памятникам архитектуры

Эти римские колонны находятся внутри супермаркета в городе Сплит. © TiredArchie / reddit

1 700 лет назад весь город был одним императорским дворцом. © thorfinn_raven / reddit

Заброшенные военные туннели, предназначавшиеся для подводных лодок, сейчас отлично подходят для парковки водного транспорта

Есть легенда, согласно которой в замке обитает призрак прекрасной Вероники Десинички.

Хум — самый маленький город в мире

Население этого города-крепости на 2020 год составляло всего 30 человек.

Исток реки Цетина. Глубина водоема в истоке реки достигает 150 метров

У жителей Сплита отличное чувство юмора

«Вода для вашей собаки! Или для низких людей с невысокими требованиями. Мы не против».

Национальный парк Крка особенно красив осенью

«После 7 месяцев пешком по Западной Европе мы остановились в Хорватии, чтобы сделать перерыв, прежде чем отправиться на Балканы, а затем на Восток»

«Мы планировали остаться на неделю или две, но в итоге остались на месяц. Теперь вы понимаете почему. Шибеник, Хорватия»

Бонус: по следам «Игры престолов»

«Побывав в некоторых местах съемок этого сериала, решили сфотографировать и поделиться с вами местами (координаты, чтобы не блуждать, как мы), кадрами из сериала с данной локацией (укажу, какой сезон, серия и время)». © sSmart / Pikabu

Позорное шествие. В сериале: 5-й сезон, 10-я серия, 48-я минута.

Пирс. В сериале: 3-й сезон, 1-я серия, 37-я минута.