18 человек, у которых ярчайшим впечатлением от путешествия оказался номер в отеле
Лучшая реклама для отеля — это его посетители, которые оказываются настолько впечатлены, что хотят всем о нем рассказать. Как герои этой подборки, хоть и не всем им одинаково повезло. Зато под рукой была камера и они успели запечатлеть момент.
AdMe.ru обожает путешествия, но также уверен, что 50 % успеха в них — это хороший отель. А в конце статьи мы покажем элитное заведение, которое само по себе может стать целью путешествия.
«Отель для свиданий. Когда я расслаблялась в ванне на открытом воздухе, случилось это. До свидания»
«Новая вариация пирамиды потребностей по версии гостиницы в городе Сморгонь»
В одном женском отеле
«Отец решил сделать гостевой домик с красивыми видами, этакий инстаграм-стайл. Но от клиентов не было отбоя, и теперь придется расширяться»
Вот такое лобби в отеле в Финляндии
«В моем номере к душевой полке есть доступ как изнутри, так и снаружи»
«Вот что произошло в мини-отеле, в котором мы остановились»
«Гостиница находится в горной местности, и вот что они придумали сделать с душевой плиткой»
«Не поймите меня неправильно, я обожаю Disney, но место, в котором мы остановились, оказалось немного странным»
«Оставил дверь в номер открытой, и ко мне пробрался посетитель»
«Вот как расставлены дрова для камина в нашей гостинице»
Эта лейка в душе номера позволяет установить точную температуру воды
Каждая комната этой гостиницы представляет собой товарный вагон
«Сел не в тот лифт и случайно попал в это жуткое место. Чтобы уехать обратно, нужна была карточка сотрудника, поэтому пришлось искать лестницу»
«Самый красивый цветок, что я когда-либо видел, был прямо перед моим гостиничным номером»
«Это существо из полотенца оставил персонал»
«Мой номер в пузырьковом отеле в Петре, Иордания. Ночью можно было увидеть все звезды в небе»
Бонус: в центре гостиницы Radisson Blu в Берлине возвышается AquaDom — один из самых больших в мире цилиндрических аквариумов
А что самое крутое в отелях попадалось вам?
Фото на превью hamukatu_dayo / Twitter
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