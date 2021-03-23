18 человек, у которых ярчайшим впечатлением от путешествия оказался номер в отеле

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Лучшая реклама для отеля — это его посетители, которые оказываются настолько впечатлены, что хотят всем о нем рассказать. Как герои этой подборки, хоть и не всем им одинаково повезло. Зато под рукой была камера и они успели запечатлеть момент.

AdMe.ru обожает путешествия, но также уверен, что 50 % успеха в них — это хороший отель. А в конце статьи мы покажем элитное заведение, которое само по себе может стать целью путешествия.

«Отель для свиданий. Когда я расслаблялась в ванне на открытом воздухе, случилось это. До свидания»

«Новая вариация пирамиды потребностей по версии гостиницы в городе Сморгонь»

В одном женском отеле

«Отец решил сделать гостевой домик с красивыми видами, этакий инстаграм-стайл. Но от клиентов не было отбоя, и теперь придется расширяться»

Вот такое лобби в отеле в Финляндии

«В моем номере к душевой полке есть доступ как изнутри, так и снаружи»

«Вот что произошло в мини-отеле, в котором мы остановились»

«Гостиница находится в горной местности, и вот что они придумали сделать с душевой плиткой»

«Не поймите меня неправильно, я обожаю Disney, но место, в котором мы остановились, оказалось немного странным»

«Оставил дверь в номер открытой, и ко мне пробрался посетитель»

«Вот как расставлены дрова для камина в нашей гостинице»

Эта лейка в душе номера позволяет установить точную температуру воды

Каждая комната этой гостиницы представляет собой товарный вагон

«Сел не в тот лифт и случайно попал в это жуткое место. Чтобы уехать обратно, нужна была карточка сотрудника, поэтому пришлось искать лестницу»

«Самый красивый цветок, что я когда-либо видел, был прямо перед моим гостиничным номером»

«Это существо из полотенца оставил персонал»

«Мой номер в пузырьковом отеле в Петре, Иордания. Ночью можно было увидеть все звезды в небе»

Бонус: в центре гостиницы Radisson Blu в Берлине возвышается AquaDom — один из самых больших в мире цилиндрических аквариумов