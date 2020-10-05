18 человек, которые оказались в крутом месте, и их руки сами потянулись за фотоаппаратом

Герои нашей статьи просто без ума от природы и ее красот. Ради идеального снимка некоторые из них даже готовы лететь чуть ли не на другой конец земли, идти несколько дней по жаре или холоду и ждать сколько придется подходящих условий и момента. Потому что они уверены: цель оправдывает средства. И действительно, их яркие фотографии говорят сами за себя.

AdMe.ru не перестает изумляться шикарным снимкам матушки-природы, ради которых их авторам пришлось приложить немало усилий, а некоторым — даже пожертвовать своим комфортом.

«Лагуш, Португалия. Дух захватывает! Глубина этой ямы — не менее 30 м, и здесь нет никаких ограждений»

«Жена была в ужасе, просто наблюдая за тем, как я делаю этот снимок».

«Ледник Тасмана под Млечным Путем. Это было просто непередаваемо — сидеть посреди ночи перед ледниковым озером»

«Водопад Хавасу. Не могу дождаться, когда снова туда вернусь»

«Хотя во время поездки у меня разрядился аккумулятор в машине, она того стоила. Это Ливно, что в Боснии и Герцеговине. По этим землям когда-то ходил мой дедушка»

«Наблюдал закат на Маунт Рейнир. Это, безусловно, одно из самых очаровательных мест, которые я когда-либо посещал»

«Проплыл 20 км, по большей части в темноте, чтобы запечатлеть это»

«В прошлые выходные был на озере Гремучая Змея в Вашингтоне и снял взрывающийся метеорит. Если увеличить картинку, можно увидеть, что он распался надвое»

«— Прошлым летом я ездил в Канаду, и, безусловно, это мой любимый снимок. Снято у водопада Атабаска.

— Похоже на сказку».

«Чем хуже погода, тем лучше выглядит это место. Мрачный день в Милфорд-Саунд, Новая Зеландия»

«Любой был бы счастлив провести здесь ночь»

«Прошел 38 км ради того, чтобы сделать эту фотографию»

«Впервые пролетел над Гренландией, когда над ней не было облаков. Такое чувство, что я на другой планете»

«Средиземье действительно существует! Даже в Киргизии»

«Я преодолел несколько миль при 32-градусной жаре, чтобы полюбоваться ночным небом в Юте и снять панораму Млечного Пути»

«Сцена, которую я представлял себе на протяжении многих лет, наконец произошла во вторник: сильный туман над рекой Кайахога с невероятным восходом солнца, которое все это освещало»

«3 часа ждал под ветром и дождем, пока облака поднимутся с вершин. Это стоило каждой секунды, что я дрожал»

«Пролетали на вертолете мимо побережья Напали, и в этот момент у меня просто челюсть отвисла»

«В эти выходные посетили шотландский остров Скай и ощутили чистую атмосферу Средиземья»