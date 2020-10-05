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18 человек, которые оказались в крутом месте, и их руки сами потянулись за фотоаппаратом

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Герои нашей статьи просто без ума от природы и ее красот. Ради идеального снимка некоторые из них даже готовы лететь чуть ли не на другой конец земли, идти несколько дней по жаре или холоду и ждать сколько придется подходящих условий и момента. Потому что они уверены: цель оправдывает средства. И действительно, их яркие фотографии говорят сами за себя.

AdMe.ru не перестает изумляться шикарным снимкам матушки-природы, ради которых их авторам пришлось приложить немало усилий, а некоторым — даже пожертвовать своим комфортом.

«Лагуш, Португалия. Дух захватывает! Глубина этой ямы — не менее 30 м, и здесь нет никаких ограждений»

© NeightE / Reddit

«Жена была в ужасе, просто наблюдая за тем, как я делаю этот снимок».

«Ледник Тасмана под Млечным Путем. Это было просто непередаваемо — сидеть посреди ночи перед ледниковым озером»

© south_of_home / Reddit

«Водопад Хавасу. Не могу дождаться, когда снова туда вернусь»

© ziggyfire123 / Reddit

«Хотя во время поездки у меня разрядился аккумулятор в машине, она того стоила. Это Ливно, что в Боснии и Герцеговине. По этим землям когда-то ходил мой дедушка»

© beero79 / Reddit

«Наблюдал закат на Маунт Рейнир. Это, безусловно, одно из самых очаровательных мест, которые я когда-либо посещал»

© maddiemkay / Reddit

«Проплыл 20 км, по большей части в темноте, чтобы запечатлеть это»

© Benglassco / Reddit

«В прошлые выходные был на озере Гремучая Змея в Вашингтоне и снял взрывающийся метеорит. Если увеличить картинку, можно увидеть, что он распался надвое»

© chaibhu / Reddit

«— Прошлым летом я ездил в Канаду, и, безусловно, это мой любимый снимок. Снято у водопада Атабаска.
— Похоже на сказку».

© stillbornfox / Reddit

«Чем хуже погода, тем лучше выглядит это место. Мрачный день в Милфорд-Саунд, Новая Зеландия»

© CollideStorm / Reddit

«Любой был бы счастлив провести здесь ночь»

© whiteduck_outdoors / Reddit

«Прошел 38 км ради того, чтобы сделать эту фотографию»

© grantplace / Reddit

«Впервые пролетел над Гренландией, когда над ней не было облаков. Такое чувство, что я на другой планете»

© -SPACED- / Reddit

«Средиземье действительно существует! Даже в Киргизии»

© jokesz10 / Reddit

«Я преодолел несколько миль при 32-градусной жаре, чтобы полюбоваться ночным небом в Юте и снять панораму Млечного Пути»

© MDieterich / Reddit

«Сцена, которую я представлял себе на протяжении многих лет, наконец произошла во вторник: сильный туман над рекой Кайахога с невероятным восходом солнца, которое все это освещало»

© Igorius / Reddit

«3 часа ждал под ветром и дождем, пока облака поднимутся с вершин. Это стоило каждой секунды, что я дрожал»

© imsquare177 / Reddit

«Пролетали на вертолете мимо побережья Напали, и в этот момент у меня просто челюсть отвисла»

© jnlsgrc / Reddit

«В эти выходные посетили шотландский остров Скай и ощутили чистую атмосферу Средиземья»

© KimchiNamja / Reddit

Мы уверены, что у наших читателей есть не менее потрясающие фотографии. Давайте ими хвастаться.

Фото на превью jnlsgrc / Reddit
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