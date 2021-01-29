18 человек, которые хотели поесть в дороге, а в итоге получили неизгладимые впечатления

Отправляясь в поездку, кто-то берет еду с собой, а кто-то рассчитывает на соответствующее обслуживание в транспорте. Обычно то, что там предлагается, не вызывает особых эмоций: ну еда и еда. Но иногда при взгляде на порцию, которую тебе принесли, можно испытать самые разные чувства. Одни будут прыгать от счастья, а другие не поймут, шутка все это или реально происходит.

AdMe.ru пересмотрел сотни фотографий еды и теперь знает, чего можно ожидать, когда отправляешься в путешествие.

«Однажды мне посчастливилось лететь в Нью-Йорк 1-м классом»

«Честно говоря, это было восхитительно. Торт был теплым, с мягкой серединой, а крем из лесного ореха справа был холодным и сливочным. Также повсюду были кусочки лесного ореха». Тем временем многие из нас сидят на заднем ряду, едят орешки и делят «Спрайт». © MonkeyWithASpatula / Imgur

«Просто ужин на круизном пароме»

«Как же сложно видеть столько вкусной и красивой еды и при этом не иметь физической возможности все попробовать. Не влезает! Я никогда в жизни не видел такого разнообразия в одном месте, если честно!»

«Предложили сэндвичи с курицей, а тут такое»

Просто курица решила этим рейсом не лететь. © eikotik / Pikabu

«Пицца в поезде за € 9»

«Мой перекус в самолете выглядит как злодейский вариант Стьюи-пришельца»

«Круизные воспоминания... Где же мне найти такую копченую семгу?»

«Вместе с едой принесли съедобный самолетик»

«Проехал Транссибирскую магистраль. Еда могла бы получить награду за самое гадкое блюдо»

«Я забронировал билет онлайн и выбрал вегетарианскую еду. Вот что мне дали»

«Представляем „сэндвич с куриным батоном“»

«Я в ресторане на круизном лайнере... Они разрешили мне заказать вот такой бургер»

«Моя еда во время очень длинного полета»

«Мой бэнто-бокс на скоростном поезде в Японии»

«Стюардесса сказала, что мне повезло, потому что я получил последнее горячее блюдо в самолете»

«Во время круиза заказал жареные сырные палочки и получил вот это»

«Последнее время в самолетах ничего крупнее сэндвича не получал, а тут внезапно порадовали таким сытным завтраком. 3-часовой рейс Москва — Париж»

Кажется, можно и потерпеть до конечной станции

«В самолете дают вот такой набор. Интересно, почему именно такая комплектация»