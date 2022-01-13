17 снимков из Китая, на которых для местных нет ничего особенного. А у наших людей точно глаза на лоб полезут

Для наших людей жизнь в Китае наверняка стала бы выходом из зоны комфорта. Традиции и привычки местных, дорожное движение, застройка и инфраструктура — многое здесь кажется нам непривычным.

Мы в AdMe.ru рассмотрели фотографии людей, которые живут в Китае или побывали в этой стране в качестве туристов, и сделали для себя множество открытий.

Прямо на улице можно купить раковину. Ее тут же открывают, достают из нее жемчужины и делают украшение в виде сережек или подвески

Детская литература на развес в книжном магазинчике

Живу в Китае. Как-то раз зашли купить несколько книжек моей маленькой племяннице. Детские книги продают на развес по ₽ 285–580 за кг. Качество достойное, печать на толстом ламинированном картоне. © raysikh / Pikabu



Теперь мы знаем, как цветет гинкго билоба

Гинкго билоба — дальний родственник елок и сосен, хотя совсем на них не похож. Это растение-долгожитель, листья которого активно используют в китайской медицине. Но вот его плоды пахнут просто отвратительно.

Учеба не прерывается даже в вагоне метро

Китайские школьники ежедневно тратят на выполнение домашнего задания по 3 часа в день. Но сравнительно недавно в Китае уменьшили объем домашней работы. Ученикам первых и вторых классов теперь не дают письменных упражнений на дом. А в средней школе подготовка к урокам не должна занимать больше полутора часов.

Исчезающее искусство: водяные узоры на асфальте пропадут спустя несколько минут

Требуются годы, чтобы освоить это искусство. Мужчина демонстрирует свое мастерство публике. © stingray804 / Imgur

«Око Тяньцзиня» — место, где сходятся земля, вода и воздух

Китайцы ставят деревьям питательные капельницы

На самом деле это не дополнительное питание, а средство для борьбы с вредителями. Препарат может быть довольно дорогим, но деревья все равно дороже. © Mattthefat / Reddit

Сливной бачок в стиле iPhone

Китайцы одержимы iPhone и всем, что связано с Apple. © stingray804 / Imgur

Где-то на улочках Шанхая

Футуристичная экотропа в Фучжоу

Экомаршрут в виде системы пешеходных переходов тянется через лесные массивы Фучжоу. Извилистая дорожка длиной 19 км сделана из стальной решетки. На всем ее протяжении расположены смотровые площадки, чайные и туалетные комнаты, сенсорные информационные панели, доступен Wi-Fi. Я не прочь погулять и покататься здесь на велосипеде. Вид хороший, да и повороты не такие уж и сложные. © Brotherly-Moment / Reddit

В Китае можно не только рассмотреть ту или иную достопримечательность, но и съесть ее вкусную копию

В Шанхае телефонные столбы маскируют под деревья, чтобы они не портили городской ландшафт

Конечная станция метро в неосвоенном районе Чунцина

Я считаю, что объекты такого масштаба надо заранее планировать. Но здесь, похоже, на это забили. © Pharmakeus_Ubik / Reddit

Дорога на крыше дома — это еще цветочки

Готов поспорить, что люди на верхних этажах никогда не спят. © Lil_Polski / Reddit

«Туманная пушка» очищает воздух, радуга идет в подарок

Радужный мост «Сяньшоу»

Великая Китайская стена на закате