17 снимков из Китая, на которых для местных нет ничего особенного. А у наших людей точно глаза на лоб полезут
Для наших людей жизнь в Китае наверняка стала бы выходом из зоны комфорта. Традиции и привычки местных, дорожное движение, застройка и инфраструктура — многое здесь кажется нам непривычным.
Мы в AdMe.ru рассмотрели фотографии людей, которые живут в Китае или побывали в этой стране в качестве туристов, и сделали для себя множество открытий.
Прямо на улице можно купить раковину. Ее тут же открывают, достают из нее жемчужины и делают украшение в виде сережек или подвески
Детская литература на развес в книжном магазинчике
- Живу в Китае. Как-то раз зашли купить несколько книжек моей маленькой племяннице. Детские книги продают на развес по ₽ 285–580 за кг. Качество достойное, печать на толстом ламинированном картоне. © raysikh / Pikabu
Теперь мы знаем, как цветет гинкго билоба
Гинкго билоба — дальний родственник елок и сосен, хотя совсем на них не похож. Это растение-долгожитель, листья которого активно используют в китайской медицине. Но вот его плоды пахнут просто отвратительно.
Учеба не прерывается даже в вагоне метро
Китайские школьники ежедневно тратят на выполнение домашнего задания по 3 часа в день. Но сравнительно недавно в Китае уменьшили объем домашней работы. Ученикам первых и вторых классов теперь не дают письменных упражнений на дом. А в средней школе подготовка к урокам не должна занимать больше полутора часов.
Исчезающее искусство: водяные узоры на асфальте пропадут спустя несколько минут
- Требуются годы, чтобы освоить это искусство. Мужчина демонстрирует свое мастерство публике. © stingray804 / Imgur
«Око Тяньцзиня» — место, где сходятся земля, вода и воздух
Китайцы ставят деревьям питательные капельницы
- На самом деле это не дополнительное питание, а средство для борьбы с вредителями. Препарат может быть довольно дорогим, но деревья все равно дороже. © Mattthefat / Reddit
Сливной бачок в стиле iPhone
- Китайцы одержимы iPhone и всем, что связано с Apple. © stingray804 / Imgur
Где-то на улочках Шанхая
Футуристичная экотропа в Фучжоу
Экомаршрут в виде системы пешеходных переходов тянется через лесные массивы Фучжоу. Извилистая дорожка длиной 19 км сделана из стальной решетки. На всем ее протяжении расположены смотровые площадки, чайные и туалетные комнаты, сенсорные информационные панели, доступен Wi-Fi.
- Я не прочь погулять и покататься здесь на велосипеде. Вид хороший, да и повороты не такие уж и сложные. © Brotherly-Moment / Reddit
В Китае можно не только рассмотреть ту или иную достопримечательность, но и съесть ее вкусную копию
В Шанхае телефонные столбы маскируют под деревья, чтобы они не портили городской ландшафт
Конечная станция метро в неосвоенном районе Чунцина
- Я считаю, что объекты такого масштаба надо заранее планировать. Но здесь, похоже, на это забили. © Pharmakeus_Ubik / Reddit
Дорога на крыше дома — это еще цветочки
- Готов поспорить, что люди на верхних этажах никогда не спят. © Lil_Polski / Reddit
«Туманная пушка» очищает воздух, радуга идет в подарок
Радужный мост «Сяньшоу»
Великая Китайская стена на закате
А вам доводилось бывать в Китае? Что запомнилось больше всего? Если еще не были там, хотели бы посетить эту страну или она вас не привлекает?