17 карт, которые сделали бы учебники географии намного интереснее

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Если бы в школьных контурных картах разрешали отмечать не только границы государств и залежи полезных ископаемых, наверное, география стала бы любимым предметом у большего количества людей. Ведь наша планета настолько огромна и разнообразна, что изучать ее можно по совершенно разным и нестандартным критериям.

AdMe.ru предлагает познакомиться с миром на основе альтернативных карт, которые открывают немало интересных фактов о нем.

1. Мир, разделенный на 7 частей, с населением 1 млрд человек в каждой

2. Среднее количество рабочих часов в неделю в Европе

3. Карта городов, которые основали древние римляне

4. Неподражаемая Антарктида

5. Международный диалог

6. Страны, которые используют формат даты ММ.ДД.ГГГГ (месяц, день, год)

7. Средний возраст населения стран Европы

8. С какого дня начинается неделя в разных странах

Синий цвет — воскресенье, желтый — понедельник, зеленый — суббота.

9. Аналоги климата других стран в Австралии (основная часть)

10. Население Европы с уровнем жизни ниже черты бедности

11. Как выглядит мир в границах часовых поясов

12. Официально зафиксированные рекорды высоких температур в Европе

13. Процент наиболее и наименее эмоциональных людей в мире

14. Общее количество долларовых миллиардеров в Европе

Число в нижнем ряду — фактическое количество миллиардеров в стране, число в верхнем ряду — количество на 10 млн человек населения конкретной страны.

15. Карта, где каждый сектор содержит 10 % населения планеты

16. Страны, официально не использующие метрическую систему мер

17. Население ЕС, владеющее русским языком

А какая карта показалась вам наиболее занимательной?