17 ярких фото, которые покажут, как на самом деле выглядит Арктика, которую многие представляют заснеженным Мордором

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Арктика и прилегающая к ней территория — огромный регион нашей планеты, который расположился на землях сразу нескольких материков и стран. Чаще всего этот далекий край представляют скучным заснеженным местом, где иногда прогуливаются белые медведи, на льдах отдыхают тюлени и совсем ничего не растет.

Мы в AdMe.ru решили развеять устоявшийся миф о том, что макушка Земли — унылое и ничем не примечательное место. Наша подборка фотографий из ледяного края — яркое тому доказательство.

Белых медведей Арктики знают все, а вот цветы оттуда мало кто видел

2:30 ночи, полуночное солнце рядом с Северным полярным кругом

Летняя ночь в норвежском Тромсё

«Представили себя северными медведями и искупались в океане рядом с айсбергами»

Так выглядит один из самых северных храмов планеты в Тромсё

Вид на шведский город Лулео во время фестиваля

Один из самых северных McDonald’s в мире находится в лапландском городе Рованиеми

Скрытые богатства Гренландии

Доусон, Северная Канада

«Решили прогуляться в 10 вечера за полярным кругом»

Такого зверя на Шпицбергене уж точно видели немногие

Вот так выглядит Северный полярный круг летом

Потрясающий вид на горы Аляски

Неужели это Шпицберген? Выглядит так, словно это не фото, а картинки из книги сказок

«Купаемся в норвежском Тромсё»

«Где-то на юге Гренландии прошлым летом»

Вот так выглядит один из самых северных пляжей на Лофотенских островах