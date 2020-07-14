17 украшений из других стран, которые оставят больше воспоминаний об отпуске, чем простой магнитик

Привет! Меня зовут Мила. Как и многие, я люблю путешествовать и привозить домой сувениры на память. В какой-то момент я устала от бесполезных покупок вроде магнитов на холодильник. Хотелось заменить их на что-то осмысленное, что будет каждый день напоминать об увиденных странах. Тогда я начала коллекционировать украшения.

Для AdMe.ru я составила список тех украшений, которые, по моему мнению, действительно стоит привозить из путешествий. Надеюсь, читателям будут полезны эти наблюдения.

1. Ожерелье в арабском стиле — Марокко

Гуляя по старой части города Феса, я наткнулась на ремесленную лавку, где продавали бижутерию. Из нее я унесла это ожерелье и умение торговаться. Кажется, мы целый час спорили с продавцом о цене, а в конце он рассказал, как делать это правильно: сначала нужно предложить сумму вдвое меньше от изначальной цены товара, а затем прибавлять по 5–10 %, пока вы с оппонентом не «встретитесь» где-то посередине. Впрочем, торг — это скорее традиция, чем реальный способ сэкономить. На местных рынках скидка в размере 30–40 % уже заложена в стоимость товара.

2. Ракушка пауа — Австралия

Австралия знаменита белыми и голубыми опалами, но на фоне камней бледного оттенка сильно выделяются украшения из пауа. Это ракушки, которые добывают в соседней Новой Зеландии. Мясо моллюска употребляют в пищу, а из переливающихся раковин делают украшения. Например, кулон в виде здания Сиднейского оперного театра.

3. Обсидиан — Мексика

Обсидиан — это вулканическое стекло, которое образуется в земле из-за быстрого охлаждения лавы. Крупнейшие месторождения находятся в Мексике, поэтому в стране много магазинов с поделками из этого камня. Сеньор Роберто, который продал мне этот кулон, сказал, что на нем изображен один из главных ацтекских богов. В старину индейцы часто вырезали его изображения на предметах из обсидиана.

4. Нефрит — Гонконг

Нефрит считается национальным камнем Китая. В крупных городах есть целые рынки, где только его и продают. В Гонконге это Jade Market. С непривычки местная манера торговли может показаться агрессивной. Конкуренция большая, и за внимание гостя борются десятки продавцов. Зато среди огромного ассортимента можно выбрать то самое украшение с нефритом, которое понравится именно вам. Главное, не забывайте торговаться! В Китае это тоже традиция.

5. Гранат — Чехия

Украшения из граната — популярный сувенир из Чехии. Но в туристических местах высок риск нарваться на подделку. Продавец из ювелирного магазина в Праге рассказала мне, как отличить подлинный камень от фальшивки: достаточно вынести его на яркий свет. Настоящий чешский гранат будет практически черным при искусственном освещении и насыщенно-красным при дневном.

6. Живые цветы — Сингапур

Парк с футуристическими деревьями и ботанический сад — главные достопримечательности Сингапура. В последнем выращивают тысячи редких видов цветов. Из некоторых делают украшения на основе эпоксидной смолы и продают в уютном магазинчике неподалеку от парка.

7. Муранское стекло — Италия

Строго говоря, муранское стекло производят в Венеции, но украшения из него можно найти по всей Италии. Свое я купила в сувенирном магазине при Капитолийском музее на одном из холмов Рима. Я не любитель сложных витиеватых конструкций, которые часто делают из муранского стекла, поэтому взяла эту изящную подвеску, которая подходит к любой одежде.

8. Янтарь — Калининградская область, Россия

В Калининграде магазины с янтарем встречаются на каждом шагу, и, конечно, велик шанс нарваться на подделку. Чтобы обезопасить себя, я покупала украшения в Музее янтаря. Кулон из зеленого камня взяла в главной сувенирной лавке у входа, а кольцо с желтым янтарем — в магазине при небольшой мастерской, которая работает прямо на территории музея.

9. Финифть — Ростов, Россия

Ростовская финифть — настоящий русский винтаж. Сейчас у местной фабрики огромная коллекция, по большей части современного дизайна. Но, по заверению продавцов, украшения с классическими цветочными узорами по-прежнему пользуются бешеным спросом из-за ностальгии по советскому стилю.

10. Бирюза — Турция

Теперь к планам. Всегда хотела посетить Стамбул и привезти оттуда украшение из бирюзы. Она настолько прочно ассоциируется с Турцией, что в английском языке бирюза носит название «турецкий камень» — turquoise. Бирюзу в Турции продают везде, поэтому покупать украшения лучше в вызывающих доверие магазинах. Например, в одной из ювелирных лавок Гранд-базара.

11. Перегородчатая эмаль — Грузия

Минанкари — это популярная в Грузии техника росписи эмалью по металлу. Такие украшения изготавливают как мелкие ремесленники, так и известные грузинские дизайнеры украшений. Орнаменты настолько разнообразны, что каждый сможет найти для себя вещь по вкусу.

12. Изумруд — Колумбия

Если предыдущие украшения вписываются в категорию «недорогой сувенир», то с изумрудами все иначе. Это драгоценный камень, с приобретением которого могут быть связаны некоторые нюансы. Перед поездкой нужно изучить правила ввоза и вывоза ювелирных изделий, чтобы по незнанию не лишиться украшения на границе. Но, несмотря на бюрократические тонкости, отказывать себе в изумрудах, будучи в Колумбии, не стоит. Местные камни этой группы считаются самыми чистыми в мире и к тому же недорогими.

13. Аметрин — Боливия

Продолжить путешествие по Южной Америке можно через Боливию, а заодно здесь стоит прикупить аметрин (второе название камня — боливианит) — полудрагоценный камень, одна часть которого имеет цвет аметиста, а другая — цитрина. Отсюда и название — аметрин. В российских ювелирных магазинах я видела украшения только из синтетического аметрина. Зато в Боливии можно купить украшения из натурального камня.

14. Турмалин — Бразилия

Бразильский штат Минас-Жерайс, как наш Урал, является главной базой по добыче драгоценных и полудрагоценных камней в стране. Среди них выделяется турмалин. Его можно найти в разных цветах. Чаще всего встречаются камни розового и фиолетового оттенков, но изредка встречаются и двухцветные турмалины с окраской, похожей на аметрин.

15. Охридский жемчуг — Македония

Охрид — это маленький курортный город на юге Македонии. В местном озере выращивают белоснежный ровный жемчуг, украшения из которого продают многочисленные ремесленники.

16. Аммолит — Канада

Аммолит — это окаменелые фрагменты раковин аммонитов, вымерших моллюсков, которые жили на Земле в меловой период. Большую часть его добывают в Скалистых горах в Канаде. Камень переливается синими, зелеными и красными оттенками. Местные ювелиры делают из него изысканные украшения.

17. Танзанит — Танзания

Танзанит назвали в честь страны, где впервые обнаружили этот камень, — Танзании. Но знаменитым он стал благодаря фильму «Титаник». В колье, которое носила главная героиня, был не бриллиант, как говорилось в фильме, а танзанит. Сейчас камень добывают и в других странах, но самые качественные образцы по-прежнему можно найти в Танзании.