17 «убедительных» причин никогда не посещать Индию

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Индия — противоречивая страна, о которой много говорят. Пока не поздно, AdMe.ru решил рассказать вам все, как есть на самом деле.

Если в вашу голову пришла мысль посетить такую страну, как Индия, то подумайте хорошенько еще раз: а стоит ли?

Зачем вам нужны эти обычные унылые индийские пляжи?

А банальные разноцветные города? Да кто их не видел?

Посмотрите на эти скучные чайные плантации

Что можеть быть хуже, чем велопрогулка по ним?

Разве это озерцо хоть чуточку прекрасно?

Кажется, нет такого человека, которому могло бы все это нравиться

Индийские слоны — кто их не видел?

И обезьянки здесь на каждом шагу. Вовсе не милые

Все мы видели места и покрасивее этих, не так ли?

Гораздо красивее

Что такого особенного в этой птице?

Восход солнца я могу увидеть и дома, он везде одинаковый

Да тут же совсем нет ничего притягательного

Вы только взгляните на этот форт: невозможно представить человека, который захотел бы тут побывать!

Прежде чем собраться сюда, хорошо подумайте...

...не пожалеете ли вы потраченных на это путешествие времени и денег?