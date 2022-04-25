17 странновато-очаровательных вещей, которые могли произойти только в Канаде
Суровый климат и яркое чувство юмора местных — вот то, что превращает страну кленового листа в будоражащую сердца всего мира локацию. Однако, несмотря на всю популярность этого места, некоторые типично канадские вещи до сих пор вызывают недоумение у жителей всей остальной части планеты. Оно и немудрено: принять их всей душой и сердцем может лишь коренной житель.
Мы в AdMe.ru решили прогуляться по одной из наиболее живописных стран планеты.
1. «Могу сказать с уверенностью, что это самая канадская вещь, которую я только видел в интернете»
2. У жителей Квебека точно оригинальности хватает
3. Зато удобно и почти с комфортом
4. Люди очень расстраиваются, когда в стране клинового листа срубают деревья такого размера
5. Тем временем в Канаде
6. Снежные бури в последнее время стали просто беспрецедентными
7. Вот так выглядит местный 125-летний рододендрон
8. Здесь даже лоси участвуют в лыжных гонках
9. «Эту фотографию я сделал на одной из станций метро в Торонто»
10. Когда прошлое и настоящее встречаются в одном месте
11. Сегодня в Виннипеге дождливо, но отдыхающие времени зря не теряют
12. «Вот так мы, квебекцы, ездим на автобусах зимой»
13. В Квебеке козы ходят на парад
14. «Этот столб света мы сфотографировали в Саскачеване»
15. «Мне кажется, что более канадского фото в мире больше не найти»
- Согласен, здесь только хоккея не хватает. © Dr_puffnsmoke / Reddit
16. «Глазам своим не верю! Родители говорили мне, что в Канаде шел снег, но чтобы так»
17. Милое апрельское утро
А какие из канадских фишек вы хотели бы перенять?
Фото на превью BanjoUnchained / Reddit
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